Sistemul bancar din România în 2024 – TradeVille

Sistemul Bancar Din Romania In 2024

In 2024, după ce se vor finaliza fuziunile si incorporările de active in noile entități, Romania va avea doar 27 de bănci, fata de 32 in prezent. Aceste modificări vor afecta structura capitalurilor bancare, ceea ce va face ca la sfârșitul anului 2024, capitalul autohton sa aibă o pondere de aproximativ 35% din totalul sistemului bancar, urmat de cel austriac, cu 23%, si de cel italian, cu circa 14%. Ascensiunea ponderii capitalului romanesc in totalul sectorului bancar se datorează, in principal, achizițiilor realizate de Banca Transilvania. De asemenea, un rol important îl are dezvoltarea CEC Bank, a cărei evoluție din 2023 este așteptată sa ridice cota de piață a băncii la peste 9% prin creștere organica. Băncile care au fost achiziționate si vor dispărea prin fuziune in 2024 sunt: First Bank, Alpha Bank Romania si OTP Bank Romania. Aedificium Banca pentru Locuințe SA si BNP Paribas Personal Finance își vor sista activitatea din proprie inițiativă. (Sursa: Economica.net)

Inflația In Turcia Continua Creșterea

Inflația in Turcia a crescut la 64.8% in decembrie fata de perioada similara a anului trecut, fiind ușor sub așteptările analiștilor, care anticipaseră o creștere de 65.1%. In luna noiembrie, creșterea a fost de 62%. Inflația lunara, însă, a scăzut la 2.9% fata de 3.3%. Banca centrala a renunțat la politica sa controversata de menținere a dobânzilor reduse, majorându-le de la 8.5% la 42.5% in a doua jumătate a anului 2023. Murat Ulgen, director global al departamentului de cercetare pe piețele emergente la HSBC, a afirmat ca obligațiunile turcești sunt preferate de investitorii din piețele emergente, care se așteaptă ca acesta ar putea atinge un maxim pana la mijlocul anului 2024. (Sursa: CNBC)

Prețul Cuprului, La Niveluri Record Pana In 2025

Prețul cuprului este așteptat sa crească cu peste 75% in următorii doi ani, potrivit analiștilor. Cererea in creștere, determinata de tranziția către energia verde si o posibila scădere a dolarului american in a doua jumătate a anului 2024, ar putea determina o creștere a prețului metalului, conform unui raport al BMI. In cadrul conferinței pentru schimbările climatice COP28, peste 60 de tari au susținut un plan de triplare a capacității globale de energie regenerabila pana in 2030, o mișcare pe care Citibank o considera “extrem de optimista pentru cupru”. Totodată, intr-un raport publicat in decembrie, banca de investiții a declarat ca obiectivele mai ridicate pentru energia regenerabila ar putea stimula cererea de cupru cu încă 4.2 mil. de tone pana in 2030. Acest lucru ar putea conduce la un preț de 15,000 USD/tona pentru cupru in 2025, mult peste nivelul record de 10,730 USD/tona atins in martie anul trecut. (Sursa: CNBC)

Comerțul Global, Sub Impactul Asalturilor Din Marea Rosie

Maersk a anunțat suspendarea tuturor transporturilor sale prin Marea Rosie si Golful Aden pana la noi ordine, după ce una dintre navele sale, Maersk Hangzhou, a fost atacata in weekend de patru bărci mici conduse de militanți Houthi, care au baza in Yemen si sunt sprijiniți de Iran. Militanții Houthi au atacat in mod repetat navele din Marea Rosie in ultimele săptămâni, in semn de protest fata de războiul din Gaza. Atacurile ridica îngrijorări cu privire la perturbările in comerțul global pe aceasta ruta maritima cruciala, tot mai multe nave comerciale îndepărtându-se de Marea Rosie, optând, in schimb, pentru ocolirea Capului Bunei Speranțe. Acest lucru, însă, a generat o creștere a tarifelor pentru containere de la Shanghai. Conform RBC Capital Markets, aproximativ 12% din comerțul global si circa 3 mil. de barili de petrol brut trec prin Marea Rosie in fiecare zi. (Surse: CNBC;CNBC)

OMV Petrom Pret curent 0.5670 RON ( -1.31% ) MCap 35.3B P/E 9.5685

OMV Petrom anunță semnarea celei mai mari achiziții de proiecte verzi din Romania. Astfel, compania a declarat ca va achiziționa de la RNV Infrastructure un pachet de 50% din acțiunile Electrocentrale Borzești, care deține proiecte din surse regenerabile cu o capacitate de aproximativ 1 GW, din care 950 MW eolian si 50 MW fotovoltaic. Totodată, compania va achiziționa integral Renovatio Asset Management, proprietarul celei mai mari rețele de încărcare pentru vehicule electrice din Romania, cu peste 400 de puncte de încărcare in Romania, cu perspective de creștere la aproximativ 650 pana in 2026. Odată cu realizarea acestei achiziții, OMV Petrom va deveni cel mai mare jucător in domeniul mobilității electrice din Romania, deținând o rețea cu 670 puncte de încărcare. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Pret curent 26.7 RON ( -1.11% ) MCap 1.6B P/E 5.5

TTS anunță finalizarea proiectului “Modernizarea infrastructurii in portul Giurgiu, zona Ramadan, danele 1, 2 - platforma portuara, utilități, cai de acces”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea totala a proiectului s-a ridicat la 23,912,246.30 RON, din care 14,386,266.97 RON reprezintă finanțare nerambursabila. Amplasamentul investiției se afla in județul Giurgiu, acoperind o suprafață totala de 14,793 mp. (Sursa: BVB)

Apple Inc. Pret curent 183.59 USD ( -1.10% ) MCap 2.89T P/E 30.52

Prețul acțiunilor furnizorilor de componente pentru Apple au înregistrat scăderi in Asia, miercuri, după ce Barclays si-a redus, marți, țintă de preț de la 161 USD la 160 USD, estimând vânzări slabe pentru iPhone 15 si semnalând o posibila cerere mai mica pentru iPhone 16 si alte produse Apple. Acțiunile Apple au închis in scădere cu 3.58% ședința de tranzacționare de marți, in timp ce prețul acțiunilor TSMC a înregistrat o scădere de peste 2% in tranzacțiile de miercuri dimineață. Totodată, prețul acțiunilor Hon Hai Technology Group, cunoscut si sub numele de Foxconn, cel mai mare producător de electronice la comanda din lume si cel care asamblează iPhone-urile Apple, a înregistrat o scădere de 1.33%. (Sursa: CNBC)

Hyundai Gdrs Pret curent 38.50 EUR ( -1.53% ) MCap

Hyundai Motor, companie din Coreea de Sud, si afiliata sa, Kia Corp., estimează ca vânzările lor combinate vor creste cu aproximativ 2% in 2024, pana la 7.44 mil. de vehicule, in ciuda faptului ca vânzările din anul trecut au fost sub țintă propusa. Cele doua companii au vândut 7.3 mil. de vehicule in 2023, cu aproximativ 3% mai puțin decât obiectivul lor de 7.52 mil., in mare parte din cauza unui mediu economic dificil, caracterizat de creșterea ratelor dobânzilor si de inflație, care au scos unele vehicule din zona de interes a cumpărătorilor. (Sursa: Reuters)

AIRBUS Pret curent 137.12 EUR ( -2.99% ) MCap 107B

Airbus intenționează sa achiziționeze divizia de date si de securitate cibernetica BDS a companiei franceze de soluții digitale Atos, estimând o valoare potențială de aproximativ 2 mld. USD. Airbus vizează sa își îmbunătățească performanta digitala si sa își extindă ofertele militare si de securitate prin aceasta achiziție. Discuțiile pentru vânzarea diviziei BDS au fost reluate, după ce, anul trecut, Airbus anunțase un plan anterior de a achiziționa o participație minoritara in divizia Eviden a Atos. (Sursa: Seeking Alpha)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,498 USD ( -0.53% ) MCap

Samsung mizează pe inteligenta artificiala (AI) pentru a-si stimula vânzările in 2024, dezvăluind următorul sau model, Galaxy S24, pe 17 ianuarie, in San Jose. Counterpoint Research estimează ca peste un miliard de smartphone-uri cu AI generativa incorporata vor fi livrate pana in 2027. Samsung si Qualcomm conduc in acest domeniu, iar Samsung este așteptată sa domine piața, in următorii doi ani, cu o cota de aproape 50%. (Sursa: Bloomberg)

Hsbc Holdings Pret curent 6.260 GBP ( -0.46% ) MCap 125B

HSBC lansează Zing, o aplicație de plați internaționale menita sa concureze cu rivalii din domeniul fintech, precum Revolut si Wise. In prima faza, disponibila in Marea Britanie, HSBC intenționează sa o extindă la nivel global, orientându-se către consumatorii cu venituri mari. Aplicația, accesibila si pentru cei care nu sunt clienți HSBC, promite înregistrări rapide si va fi disponibila pe principalele platforme de aplicații. CEO-ul băncii, Nuno Matos, subliniază ambițiile globale, sugerând extinderea pe piețele din Asia, Orientul Mijlociu si UE. Aceasta mișcare reflecta competiția intre instituțiile financiare consolidate si startup-urile din sectorul serviciilor financiare mobile. (Sursa: Bloomberg)

