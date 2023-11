Romanii marchează profituri - TradeVille

Romanii Marchează Profituri

Fondurile deschise de acțiuni din Romania au înregistrat ieșiri nete de 700,000 RON in luna septembrie, comparativ cu subscrieri de 11 mil. RON in luna precedenta, conform Asociației Administratorilor de Fonduri. Acesta dinamica vine in contextul in care indicele BET a marcat noi maxime in ultima perioada. (Sursa: ZF)

Deficitul Balanței Comerciale S-A Redus In Primele 9L

In primele noua luni ale anului curent, exporturile au crescut cu 2.1%, iar importurile au scăzut cu 3.4%, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent. Astfel, deficitul balanței comerciale a scăzut cu 18.4%, la 20.3 mld. EUR. Ponderi importate in structura exporturilor si importurilor sunt deținute de mașini si echipamente de transport (44.5% la export si 36.2% la import), si alte produse manufacturate (30.3% la export si 29% la import). (Sursa: INS)

Romania - Cel Mai Mic Cost Al Vieții Din UE

In prima jumătate a anului, Romania înregistra cel mai mic cost al vieții dintre statele UE (38.4), plasându-se mai jos decât Bulgaria (40.3) sau chiar decât state non-UE precum Muntenegru (42.4), Serbia (40.5) si Albania (40.4), dar ceva mai sus decât Bosnia (36.7), Belarus (36.3), Republica Moldova (35.9) si semnificativ peste Macedonia de Nord (32.5) sau Rusia (32.1). In ceea ce privește puterea de cumpărare (47.5), devansam doar Grecia (41.4). *referința de 100 reprezintă costul vieții in New York. (Sursa: Financial Intelligence)

Deflația Din China

Cele mai recente semne ale redresării neconcludente a Chinei si ale cererii interne slabe, le reprezintă preturile de consum care au scăzut din nou in octombrie, datorita deflației preturilor la alimente. Indicele preturilor de consum (IPC) a scăzut in octombrie cu 0.2% fata de anul precedent, in timp ce indicele preturilor de producție (IPP) a scăzut pentru a 13-a luna consecutiva. (Sursa: SCMP)

Med Life Preț curent 4.350 RON (0.00% ) MCap 2.31B P/E 617.764

MedLife, cea mai mare rețea privata de servicii medicale din Romania, se asociază cu compania australiana Skyy Network pentru a introduce un sistem de transport cu drona pentru probe biologice de laborator. Proiectul, care va începe in județul Bihor, va transporta probe pe o distanta de 120 km, ceea ce il va transforma in cel mai lung traseu de zbor cu drona din Europa. Proiectul a primit aprobarea Autorității Aeronautice Civile Romane, a Direcțiilor de Sănătate Publica din județele Bihor si Arad si a Ministerului Apărării Naționale. Primele zboruri cu probe de la pacienți au fost deja efectuate, realizând astfel o economie de timp semnificativa, fata de transportul rutier. (Sursa: BVB)

Ssif Brk Financial Group Preț curent 0.1630 RON (0.93% ) MCap 55M

BRK Financial Group a raportat un profit de 322,000 RON, in primele noua luni din 2023, fata de pierderea de -10.4 mil. RON din aceeași perioada din 2022. Profitul brut al companiei a crescut cu 23.7%, in timp ce activitatea de investiții a scăzut cu 2.86 mil. RON. Veniturile totale din cele patru subsegmente ale activității de baza (tranzacții pe piață intermediara, servicii pe piață primara, servicii de market making si câștiguri din operațiuni cu produse structurate) au atins 16.3 mil. RON, in creștere cu 7.24% comparativ cu 2022. (Sursa: BVB)

Electromagnetica București Preț curent 0.193 RON ( -1.03% ) MCap 130M P/E 7.659

Electromagnetica București, producătorul roman de echipamente electrice, a identificat suspiciuni de frauda in urma unor controale interne efectuate de management. Compania desfășoară o investigație interna si a numit un consultant extern pentru una independenta. Directorul general adjunct al companiei, Andrei Bobar, ii asigura pe acționari ca societatea va consolida mecanismele de guvernanta corporativa. In S1 2023, compania a înregistrat un profit net de 8.4 mil. RON, in scădere cu 53% fata de aceeași perioada a anului trecut. (Sursa: https://www.zf.ro/zf-24/producatorul-echipamente-electrice-electromagnetica-anunta-22184078)

Nuclearelectrica Preț curent 47.25 RON ( -0.11% ) MCap 14.2B P/E 5.04

Prețul acțiunilor companiei NuScale s-au prăbușit cu 30% pe Wall Street după ce un proiect privind reactoarele de mici dimensiuni din SUA a fost anulat. De la începutul anului si pana in prezent, cotația a scăzut de la 10.6 USD, pana la valoarea de 2.2 USD. Știrea vine in contextul in care compania americana este implicata in proiectul de mini-reactoare modulare de la Doicești alături de Nuclearelectrica. (Sursa: ZF)

Sony Group Corporation Adr Preț curent 81.73 USD ( -7.33% ) MCap 102B

Sony a raportat, in trimestrul al treilea, un profit operațional de 1.74 mld. USD, in scădere cu 29% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, compania fiind afectata de performantele mai slabe ale diviziilor financiara si a senzorilor de imagine.. Compania si-a menținut țintă de vânzări de 25 mil. console PlayStation 5, care ar urma sa obțină un impuls de la noul upgrade lansat recent. Lansarea din 20 octombrie a jocului "Marvel's Spider-Man 2" oferă o noua oportunitate de venituri in perioada cheie a sezonului de cumpărături de sfârșit de an, 5 mil. unități ale jocului fiind vândute la sfârșitul acestei luni. (Sursa: Reuters)

Astrazeneca Plc Preț curent 64.64 USD (2.02% ) MCap 99.3B

AstraZeneca si-a majorat previziunile privind profitul anual, impulsionata de cererea puternica pentru medicamentele împotriva cancerului, si a luat masuri pentru a-si spori portofoliul pe piață medicamentelor împotriva obezității. Compania a raportat venituri de 11.49 mld. USD, peste așteptările consensului de 11.47 mld. USD. De asemenea, profitul pe acțiune, de 1.73 USD, a depășit astupările analiștilor care estimau un profit pe acțiune de 1.69 USD. AstraZeneca a cumpărat o licența exclusiva pentru un medicament folosit la pierderea in greutate, la o suma de aproximativ 2 mld. USD de la Eccogene din China, urmărind sa intre in ceea ce este, in prezent, una dintre piețele farmaceutice cu cea mai rapida creștere. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 182.43 USD ( -0.25% ) MCap 2.86T P/E 30.19

In urma declarației unui consilier al Instanței Supreme a Uniunii Europene, care susține ca victoria producătorului iPhone, dintr-o contestație anterioara, ar trebuie anulata, Apple risca sa fie nevoita sa plătească o factura de 13 mld. EUR. Șefa antitrust, Margrethe Vestager, a pornit, încă din 2016, un proces cu Apple privind angajamentele fiscale ale companiei, in care susținea ca beneficiile fiscale acordate marilor companii sunt ajutoare de stat ilegale si interzise in UE. Apple își menține poziția si susține ca nu a primit niciun avantaj si niciun ajutor de stat. (Sursa: Bloomberg)

Amc Entertainment Holdings, Preț curent 8.71 USD ( -14.10% ) MCap 4.48B

AMC Entertainment Holdings a raportat un profit de 12.3 mil. USD in trimestrul al treilea, fata de o pierdere de 226.9 mil. USD in trimestrul precedent. Veniturile au crescut cu 45.2%, la 1.4 mld. USD, peste consensul FactSet de 1.26 mld. USD. EBITDA ajustat a fost de 194 mil. USD. Compania a reușit astfel sa încheie cel mai bun T3 din istoria sa de peste 100 de ani. Succesul a venit in ciuda unei prezente la box Office-ul intern cu 16% mai mica decât in 2019. (Sursa: MarketWatch)

