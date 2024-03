România, pe primul loc la inflație - TradeVille

România, Pe Primul Loc La Inflație

România a avut in februarie cea mai mare inflație din Uniunea Europeana, de 7.1%, fata de media de 2.8% si mult peste cea a vecinilor, printre care Ungaria (3.6%) si Polonia (3.7%). Printre principalele cauze care au dus la acest rezultat sunt un consum ridicat si o creștere a vânzărilor cu amănuntul. O alta cauza subliniata de către analiști este creșterea de taxe, cel mai mare soc fiind in ianuarie, nivelul fiind prognozat sa se menține in următoarele 12 luni. (Sursa: zfcorporate.ro)

BVB, Mai Atractiva Pentru Investitorii Străini

Investitorii internaționali sunt tot mai interesați de Bursa de Valori de la București, arata datele care au scos in evidenta o triplare a numărului de dețineri ale investitorilor instituționali străini comparativ cu anul trecut. Astfel, dintr-un total de 6,575 de acționari ai BVB in februarie 2024, dublu fata de anul trecut când aceștia numărau 3,105 investitori, cca. 1.84% din capitalul social al companiei era deținut de investitori străini. Numărul se compara cu o pondere a acestora de 0.58% in februarie 2023, ilustrând o triplare. (Sursa: zfcorporate.ro)

Preț Ținta Pentru S&P 500

Societe Generale si-a majorat prețul ținta pentru indicele american S&P 500 pana la valoarea de 5,500 de puncte. Aceasta prognoza pentru 2024 implica o creștere de aproximativ 5% fata de prețul curent. Astfel, banca de investiții se alătura celor mai bullish de pe Wall Street, împreuna cu Bank of America si UBS care întrevăd o valoare de 5,400 de puncte pentru S&P 500. Printre motivele pentru acest upgrade se regăsesc progresele companiilor cu privire la profiturile obținute, precum si valul de optimism din jurul inteligentei artificiale. (Sursa: CNBC)

Marea Britanie, Mai Optimista

In luna martie, încrederea consumatorilor britanici a rămas stabila, in timp ce gospodăriile au dat dovada de optimism in ceea ce privește finanțele personale pentru prima data după mai bine de doi ani, potrivit unui sondaj GfK. Indicele de încredere al consumatorilor a rămas la -21, ușor sub așteptări. Cu toate acestea, așteptările privind finanțele personale s-au îmbunătățit, marcând prima perspectiva pozitiva din decembrie 2021, pe fondul unor provocări cum ar fi rezistenta fiscala, creșterea costurilor si inflația. Inflația a încetinit la 3.4% in februarie, iar Banca Angliei a menținut ratele dobanzilor la un nivel stabil, anticipând o scădere temporara sub ținta de 2%. (Sursa: Reuters)

Banca Transilvania Preț curent 27.68 RON (0.44% ) MCap 22.1B P/E 7.41

Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania va convoca AGA in data de 25 aprilie 2024, unde, printre cele mai importante puncte pe ordinea de zi, se numără propunerea spre aprobare a distribuirii dividendelor in suma de 1 mld. RON din profitul net aferent anului 2023. Dividendul brut pe acțiune este de 1.25 RON, iar data plații acestuia se propune a fi 26 iunie 2024. In baza prețului de închidere din data de 22 martie 2024, randamentul dividendului este de 4.5%. Totodată, Banca Transilvania va oferi si acțiuni gratuite acționarilor prin majorarea capitalului social, in raport de 14.8 acțiuni gratuite pentru fiecare 100 de acțiuni deținute. (Sursa: BVB)

Romgaz Preț curent 54.90 RON (2.04% ) MCap 21.1B P/E 7.52

Romgaz a anunțat convocarea AGA pentru data de 25/26 aprilie, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte, se va dezbate aprobarea repartizării dividendului aferent anului 2023. Societatea înaintează 2 propuneri acționarilor, una conform O.G. nr. 64/2001 prin care societatea va distribui minim 50% din profitul sau, care se traduce printr-un dividend brut pe acțiune de 0.3561 RON, cu un randament de 0.6% A doua propunere i-a in calcul un dividend brut de 0.1425 RON/acțiune (rata de distribuție de 20%) care tine cont de nivelul ridicat de investiții al societății in contextul dezvoltării proiectului Neptun Deep, randamentul acestuia fiind de 0.3%. Data plații este propusa pe 26 iulie, iar data de înregistrare – pe 5 iulie. (Surse: BVB (1);BVB (2))

Oil Terminal Preț curent 0.1240 RON (0.00% ) MCap 371M P/E 26.0027

Oil Terminal a anunțat convocarea AGA, pentru data de 26/29 aprilie, in cadrul căreia, printre altele, acționarii vor dezbate aprobarea unui dividend in suma de 9.6 mil. RON, care se traduce intr-un dividend brut de 0.0032 RON/acțiune. Raportat la ultimul preț de închidere, randamentul dividendului se ridica la 2.6%. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Preț curent 27.5 RON (1.48% ) MCap 1.65B P/E 5.4

Analiștii de la Erste au actualizat rating-ul acordat operatorului portuar si transportatorului de mărfuri, TTS, schimbând perspectiva de la „Buy” către „Accumulate”. In acest sens, aceștia estimează un preț ținta al acțiunii de 30 RON, in creștere cu 11% fata de prețul de închidere de pe 20.03.2024. (Sursa: BVB Research)

2B Intelligent Soft Preț curent 13.75 RON ( -2.48% ) MCap 187M P/E 14.36

Analiștii de la Prime Transaction au inițiat acoperirea acțiunilor dezvoltatorului de software 2B Intelligent Soft. Aceștia considera ca valoarea intrinsecă/acțiune este de 12.11 RON, cu aproximativ 13.5% mai mica fata de prețul din piața de la sfârșitul săptămânii trecute. Acțiunile BENTO au avut o dinamica de +227% in ultimul an. (Sursa: ZF)

Life Is Hard Preț curent 2.71 RON ( -1.09% ) MCap 79.9M P/E 12.48

Life is Hard a anunțat piața cu privire la aprobarea de către ASF a prospectului pentru operațiunea de majorare a capitalului social. Operațiunea se va desfășura in doua etape si va cuprinde pana la 740,000 de noi acțiuni. In prima etapa, acționarii vor putea subscrie acțiuni noi emise in baza numărului de drepturi de preferința. Prețul de subscriere a fost stabilit la 2.0007 RON/acțiune. Prima etapa va avea loc in perioada 25 martie – 24 aprilie 2024. Acțiunile care nu vor fi subscrise in prima etapa vor fi ofertate in cadrul unui plasament privat, care va începe in a doua zi lucrătoare după finalizarea primei etape a majorării de capital social. (Sursa: BVB)

Alumil Rom Industry Preț curent 2.480 RON (4.20% ) MCap 77.5M P/E 12.017

Consiliul de administrației al societății comerciale Alumil Rom Industry cheamă acționarii pe data de 26 aprilie pentru a vota distribuirea unui dividend cu o valoare bruta pe acțiune de 0.2 RON. Raportat la prețul din piața de vineri, randamentul este de aproximativ 8.4%. (Sursa: BVB)

Arctic Stream Preț curent 31.4 RON (0.00% ) MCap 131M P/E 14.4

Arctic Stream convoacă acționarii pe data de 23 aprilie 2024 pentru aprobarea repartizării profitului aferent anului 2023 in suma de aproximativ 9 mil. RON. Compania propune alocarea unui dividend brut per acțiune in valoare de 1.2 RON. Raportat la prețul din piața, randamentul este de aproximativ 3.8%. (Sursa: BVB)

BRD - Groupe Societe Generale Preț curent 20.75 RON (0.73% ) MCap 14.4B P/E 8.73

Francezii de la Societe Generale, care controlează pachetul majoritar de acțiuni la BRD, de 60.2%, au trimis o completare pentru convocatorul acționarilor BRD prin care cer ca banca sa distribuie 817 mil. RON sub forma de acțiuni, adică 50% din rezultatul aferent anului 2023. Dividendul brut pe acțiune s-ar ridica astfel la 1.1725 RON, cu un randament de 5.7%. Pe 15 martie, BRD anunțase ca va propune acționarilor repartizarea a 60% din profitul net sub forma de dividende (980.5 mil. RON), respectiv un dividend brut de 1.407 RON, care ar fi implicat un randament de 6.8%. (Sursa: ZF)

Baidu Preț curent 102.83 USD (1.11% ) MCap 35.6B

Acțiunile Baidu au crescut in urma rapoartelor referitoare la discuții preliminare intre Apple si compania chineza cu privire la utilizarea tehnologiei AI a Baidu in dispozitivele Apple din China. Apple explorează parteneriate pentru a-si îmbunătăți capacitățile de AI, in special in China, unde este necesara aprobarea autorităților pentru modelele de AI. (Sursa: Barrons)

TESLA INC. Preț curent 169.61 USD ( -1.86% ) MCap 541B P/E 44.42

Tesla a redus producția de mașini Model 3 si Model Y in China, semnalând posibile probleme de cerere in contextul competiției globale in segmentul de vehicule electrice. Acțiunile Tesla au scăzut cu 32% de la începutul anului pana la închiderea de joi, devenind cel mai slab performer din S&P 500 in 2024. Analiștii sugerează ca viitorul Model 2 al Tesla ar putea stimula creșterea, dar acesta sa va confrunta cu o competiție intensa in China. (Sursa: Marketwatch)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

