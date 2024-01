Record pentru industria auto autohtonă – TradeVille

Comerțul Cu Ridicata, În Scădere In Luna Noiembrie 2023

In luna noiembrie 2023, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut față de luna anterioară, cu 4.1%, ca serie brută. Față de luna noiembrie 2022, scăderea a fost de 3.4%. Pentru perioada celor 11 luni din 2023, sectorul a marcat o creștere de doar 0.8% pentru cifra de afaceri, ca serie brută, si de 2.4%, ca serie ajustata sezonier. Creșterile cele mai importante au fost generate de comerțul cu ridicata al altor mașini, echipamente și furnituri (+12.3%), al echipamentului informatic si al telecomunicațiilor (+10.6%), respectiv al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (+9.9%). (Sursa: INS)

Record Pentru Industria Auto Autohtonă

Potrivit datelor Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), in decembrie 2023, au fost asamblate la uzinele Dacia din Mioveni si Ford Otosan din Craiova 34,965 de vehicule. Dintre acestea, 22,117 unități au fost asamblate pentru Dacia si 12,848 pentru Ford. Datele din decembrie au urcat totalul de autovehicule produse in Romania in 2023 la 513,050 unități, un nou record pentru industria auto autohtona. (Sursa: Economica.net)

Perspectiva Negativă Asupra Solvabilității Suverane În Asia

Moody's Investors Service a anunțat o perspectivă negativă asupra solvabilității suverane în regiunea Asia-Pacific în 2024, pe fondul creșterii economice mai lente a Chinei, al finanțărilor restrânse și al riscurilor geopolitice. Redresarea Chinei după pandemia Covid-19 nu a fost atât de rapidă cum se așteptau câțiva economiști la începutul anului 2023. Produsul Intern Brut al tarii pentru ultimele trei luni ale anului 2023 a crescut cu 5.2%, conform Biroului National de Statistica, sub estimarea analiștilor de 5.3%. Într-un raport publicat pe 15 ianuarie, Moody's a declarat că se așteaptă la o încetinire a creșterii reale a PIB-ului Chinei până la 4% in acest an si in următorul, față de o medie de 6% intre 2014 si 2023. Agenția de evaluare a declarat că încetinirea creșterii economice a Chinei “influențează semnificativ” economiile din Asia-Pacific datorita integrării puternice a Chinei in lanțurile globale de aprovizionare. (Sursa: CNBC)

Războiul Rece In Varianta Moderna

Importurile chinezești de utilaje de fabricare a cipurilor au crescut în 2023, pe măsură ce companiile și-au intensificat investițiile in încercarea de a evita acțiunile SUA de a împiedica industria de semiconductori a țării. Astfel, potrivit celor de la Bloomberg, companiile chinezești au cheltuit aproximativ 40 mld. USD, reprezentând a doua cea mai mare suma din 2015 încoace. Această creștere a avut loc în pofida unei scăderi de 5.5% a importurilor totale în 2023, subliniind importanța pe care guvernul chinez o acordă acestei nișe. (Sursa: Bloomberg)

Nuclearelectrica Pret curent 51.70 RON ( -0.39% ) MCap 15.5B P/E 5.57

Producătorul de energie nucleară din România, Nuclearelectrica, a informat investitorii cu privire la convocarea AGA care va avea loc în data de 28 februarie 2024. Astfel, pe ordinea de zi, printre cele mai importante puncte, se numără atât propunerea de aprobare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, cât și informarea cu privire la achiziția de obligațiuni emise de CEC Bank si Banca Transilvania, în valoare de 44.9 mil. EUR, respectiv de 17.5 mil. EUR. (Sursa: BVB)

Hidroelectrica Pret curent 125.0 RON ( -3.40% ) MCap 56.2B P/E 8.1

Analiștii de la Morgan Stanley au scăzut prețul țintă pentru acțiunea Hidroelectrica, la 95 RON/acțiune, de la 110 RON/acțiune estimat anterior. De asemenea, aceștia recomanda reducerea expunerii pe companie in contextul in care prețul la energie in Europa este in continua scădere. Conform analiștilor, recenta corecție a prețului energiei electrice la 85 EUR/megawatt, de la 110 EUR/megawatt ora in ultimele 3 luni, nu este corelata cu majorarea prețului acțiunii H2O. De asemenea, in data de 22 ianuarie 2024, acționarii companiei au aprobat tranzacția si documentele privind preluarea societății UCM Reșița. (Surse: Financialintelligence.ro;ZF)

Oil Terminal Pret curent 0.1340 RON ( -1.11% ) MCap 401M P/E 60.7018

Operatorul portuar Oil Terminal a anunțat aprobarea in AGOA a unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 120.96 mil. RON (fără TVA). Banii vor fi folosiți pentru construirea unui rezervor cu o capacitate de 10,000 mc si modernizarea a doua rezervoare cu o capacitate totală de 81,000 mc. Drept garanții pentru credit, compania listează o ipotecă imobiliară asupra unei construcții viitoare, respectiv asupra rezervorului de 10,000 mc menționat anterior, și garanții de rang II care includ construcția rezervorului de 55,000 mc. (Surse: ZF;BVB)

Romgaz Pret curent 51.30 RON (0.79% ) MCap 19.7B P/E 7.98

Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din Romania, controlat de stat, a lansat luna trecuta o consultare de piață privind “Implementarea platformelor informatice de gaze naturale si energie electrica”, fapt care sugerează posibilitatea ca firma să vizeze in viitor si clienții casnici. Soluția informatica pe care compania dorește sa o implementeze ar trebui să susțină pana la 10,000 de clienți, potrivit anunțului din decembrie. Potrivit declarațiilor companiei, Romgaz urmează sa demareze in aceasta săptămâna întâlniri cu trei ofertanți pentru clarificarea tuturor aspectelor legate atât de partea de hardware, cat si de cea de software. “Chiar dacă, la ora actuală, nu avem obiective specifice legate de accesarea pieței de furnizare a energiei electrice către clienții en-detail, nu excludem analiza în viitor a acestei posibilități”, a declarat compania. (Sursa: Economica.net)

Teraplast Pret curent 0.5840 RON (0.00% ) MCap 1.27B P/E 219.9713

Teraplast a fost premiată cu distincția „Best managed company” in cadrul galei omonime. Directorul financiar al grupului, Ioana Birta, a primit certificarea in numele companiei. Aceasta a ținut sa sublinieze importanta unei guvernante bine structurate si adaptate realității business-ului in parcursul de succes al companiei. Teraplast se alătura unui grup de companii recunoscute pentru excelenta si inovație in mediul de afaceri romanesc. (Sursa: BVB)

Transport Trade Services Pret curent 29.1 RON (1.39% ) MCap 1.74B P/E 6.0

BRK Financial Group a inițiat acoperirea companiei TTS cu o recomandare de cumpărare si un preț țintă de 33.19 RON/acțiune. Metoda prin care analiștii companiei au ajuns la prețul țintă a fost bazata pe calculul fluxurilor de numerar actualizate. Raportat la prețul de închidere de săptămâna trecuta, randamentul potențial este de aproximativ 17% pentru următoarele 12 luni. (Sursa: ZF)

Solaredge Technologies, Pret curent 71.11 USD (2.89% ) MCap 4.05B P/E 13.35

Compania israeliana listata si la bursa din SUA, SolarEdge, a anunțat disponibilizarea, la nivel global, a 16% dintre angajați in încercarea de a reduce costurile de operare. Știrea vine in contextul in care compania a întrerupt producția in Mexic si si-a redus operațiunile in China. Creșterea sectorului solar in Europa a încetinit dramatic in ultimul an din cauza stocurilor excedente si a cererii in scădere. In SUA, creșterea ratelor de dobândă si o reforma a contorizării in California, au contribuit decisiv la o dinamica asemănătoare. (Sursa: Reuters)

Exxon Mobil Corporation Pret curent 96.17 USD ( -0.80% ) MCap 393B P/E 7.60

Exxon Mobil a intentat un proces împotriva a doua firme de investiții sustenabile in încercarea de a le împiedica sa prezinte o propunere acționarilor care ar obliga compania petroliera sa reducă si mai mult emisiile de gaze cu efect de sera si sa-si fixeze obiective in ceea ce privește emisiile clienților săi. Intr-un proces federal depus in Texas duminica, gigantul petrolier a afirmat ca firmele de investiții Arjuna Capital si Follow This au devenit acționari ai Exxon doar pentru a prezenta propuneri care ar “diminua activitatea actuala a companiei”. Procesul vine in contextul unei opoziții publice crescânde fata de accentul recent pus de unii investitori pe activitatea ESG a companiilor (aspecte de mediu, sociale si de guvernanta corporativa). (Sursa: WSJ)

Engie (fosta Gdf Suez) Pret curent 15.650 EUR (0.63% ) MCap 38.1B

Engie a anunțat semnarea acordului privind achiziția unui parc eolian, deținut majoritar de către grupul EnerCap, in localitatea Chirnogeni din județul Constanta. Parcul eolian are o capacitate instalata totala de 80 MWp, in timp ce producția neta anuala este estimata la aproximativ 180 GWh. Prin aceasta achiziție, compania își va dubla capacitatea existenta de producție a energiei verzi, contribuind astfel, alături de activele de energie solara, la accelerarea tranziției energetice in Romania. (Sursa: Economica.net)

