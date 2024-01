Rata șomajului stagnează – TradeVille

Deficitul Balanței Comerciale La 11 Luni, In Scădere

In primele 11 luni din 2023, exporturile României au crescut cu 2% comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, însumând 86.9 mld. RON, in timp ce importurile au marcat o scădere de 3.2%. Astfel, la finalul lunii noiembrie 2023, deficitul balanței comerciale a înregistrat o scădere de 17.6% fata de primele 11 luni din 2022, fiind in valoare de 25.5 mld. RON. Valoarea schimburilor intra-UE27 a reprezentat 72.8% din totalul exporturilor si 73.5% din totalul importurilor, restul schimburilor fiind extra comunitare. (Sursa: INS)

Rata Șomajului Stagnează

La finalul lunii noiembrie 2023, rata șomajului în forma ajustată sezonier a înregistrat valoarea de 5.4%, similara cu cea din luna precedenta, numărul total de șomeri fiind de 442,100. Pentru persoanele adulte, rata șomajului a marcat o ușoară scădere de 10 ppt, până la 4.4%, în timp ce în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15-24 ani, se menține cel mai ridicat nivel al șomajului, cu un procent care atinge 21.1%. (Sursa: INS)

Șomajul In Zona Euro, La Minimul Istoric

Rata șomajului, ajustată în funcție de sezonalitate, în zona Euro a ajuns la 6.4% in noiembrie 2023, aliniindu-se la minimul istoric din iunie si fiind ușor sub prognoza pieței de 6.5%, in condițiile in care numărul șomerilor a scăzut cu 99,000 față de luna precedentă, la 10.9 mil. Între timp, rata șomajului in rândul tinerilor, persoane sub 25 de ani aflate in căutarea unui loc de munca, a scăzut la 14.5%, de la 14.8% in luna precedenta. Dintre principalele economii din zona Euro, Spania a raportat cea mai mare rata a șomajului, de 11.9%, urmata de Italia, cu 7.5%, si Franța, cu 7.3%. (Sursa: Trading Economics)

Producția Industriala A Germaniei Suferă

Producția industriala din Germania a scăzut, în mod neașteptat, cu 0.7% în luna noiembrie 2023, marcând al șaselea declin lunar consecutiv. Comenzile au crescut cu numai 0.3%, ceea ce indică o scădere a ritmului de creștere, contribuind la scăderea generalizata a producției in toate sectoarele de bunuri. Acest declin, reflectat și in contracțiile PMI din industria prelucrătoare, semnalează o potențială scădere trimestriala de 1.7% in T4. Slăbiciunea persista pe fondul unei încetiniri a economiei mondiale, vânzările cu amănuntul fiind, de asemenea, in scădere, ceea ce sporește îngrijorarea cu privire la o potențială recesiune. (Sursa: Reuters)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,404 USD ( -2.84% ) MCap

Samsung Electronics preconizează o scădere cu 35% a profitului operațional din T4 2023, așteptându-se ca acesta sa ajungă la 2.13 mld. USD, ratând cu mult așteptările. Aceasta, in condițiile in care revenirea preturilor semiconductorilor a redus pierderile in cel mai important segment al companiei sud-coreene, care generează profit. Veniturile se așteaptă sa scadă cu 4.9%, la 45.5 mld. USD, sub așteptările analiștilor. In calitate de lider in domeniul cipurilor DRAM, Samsung se confrunta cu provocări legate de profitabilitatea mai scăzută decât a rivalilor, precum TSMC. (Sursa: CNBC)

Hewlett Packard Enterprise Company Pret curent 16.30 USD ( -8.01% ) MCap 20.9B P/E 19.42

Hewlett Packard Enterprise poarta discuții pentru achiziționarea Juniper Networks, furnizor de echipamente pentru telecomunicații, pentru aproximativ 13 mld. USD. Acțiunile companiei au scăzut cu 7.7%, in timp ce, cele ale Juniper au urcat cu 21% in tranzacțiile after-hours. Achiziția are ca scop îmbunătățirea capacitaților de inteligenta artificiala ale Hewlett, in linie cu serviciile sale de cloud pentru sistemele de inteligenta artificiala. Punctele forte ale Juniper se regăsesc in soluțiile de rețea de înaltă performanta, inclusiv in ceea ce privește tehnologiile de routing, Wi-Fi, securitate, AIOps și SDN, acestea completând portofoliul existent al Hewlett. (Sursa: Reuters)

Stellantis Pret curent 22.47 USD ( -1.23% ) MCap 71.8B

Stellantis a anunțat dezvoltarea unui cockpit virtual care folosește puterea de calcul a Amazon si tehnologia BlackBerry, permițând crearea si testarea noilor comenzi si sisteme auto. Aceasta inovație permite companiei sa creeze versiuni virtuale realiste ale comenzilor auto, imitând comportamentul unei mașini reale fără a modifica software-ul principal. Colaborarea cu Amazon, implica utilizarea Amazon Web Services pentru dezvoltarea de produse bazate pe software destinat mașinilor Stellantis si furnizarea de actualizări regulate. (Sursa: Reuters)

Sony Group Corporation Adr Pret curent 92.31 USD ( -0.10% ) MCap 116B

Sony a dezvăluit la CES 2024 un sistem de creare de conținut spațial, menit sa asiste creatorii in dezvoltarea avansata a conținutului 3D. Compania intenționează sa colaboreze cu dezvoltatori din diferite domenii de software pentru producția 3D, precum divertismentul si designul industrial. Siemens se asociază cu Sony pentru a facilita ingineria imersivă in metaversul industrial. Sistemul, echipat cu un display XR tip head-mounted cu Microdisplays OLED 4K, urmează sa fie disponibil in 2024, permițând creatorilor nu doar sa vadă modele 3D la scara reala, ci si sa le creeze si sa le modifice. (Sursa: Seeking Alpha)

Boeing Co Pret curent 226.54 USD ( -1.07% ) MCap 134B P/E -30.12

Consiliul National de Siguranță in Transporturi al SUA (NTSB) investighează panoul de cabina recuperat, care s-a desprins de pe un avion Boeing 737 MAX 9 al Alaska Airlines in timpul zborului. NTSB nu este sigur daca panoul a fost atașat corect. Atât Alaska Airlines, cat si United Airlines au raportat identificarea unor piese montate deficitar pe avioanele 737 MAX 9 aflate la sol, dând naștere la îngrijorări cu privire la calitatea producției Boeing. Administrația Federala de Aviație a blocat la sol 171 de avioane MAX 9 după ce un capac de ușa s-a desprins in timpul unui zbor efectuat de Alaska Airlines, inspecțiile la aceste avioane fiind in desfășurare. Acțiunile Boeing au scăzut cu 8%, iar preocupările ulterioare pot pune presiune suplimentara asupra companiei, care se confrunta, deja, cu probleme de producție de la suspendarea 737 MAX in 2019. (Sursa: Reuters)

GSK PLC Pret curent 15.750 GBP (1.68% ) MCap 79.2B

GSK a anunțat achiziționarea Aiolos Bio, o companie biofarmaceutica, pentru suma inițială de 1 mld. USD, si plăti potențiale suplimentare de pana la 400 mil. USD in cazul atingerii anumitor repere regulatorii. GSK va efectua, de asemenea, plăti de referința si redevențe către Hengrui Pharma din China, care a licențiat terapia pentru astm către Aiolos in afara Chinei. GSK își propune sa își îmbunătățească ofertele prin includerea AIO-001, un medicament potențial de vârf, care vizează calea TSLP, mișcare ce ar putea extinde aria de acțiune a portofoliului de biologice respiratorii. (Sursa: Seeking Alpha)

Li Auto Pret curent 32.92 USD ( -3.18% ) MCap 63.7B

Producătorul chinez Li Auto, va colabora cu Nvidia privind implementarea cipului Drive Thor in sistemul de conducere autonoma avansata in vehiculele sale electrice, a căror producție va începe in 2025. Cu ajutorul noului cip, compania va eficientiza funcțiile AI, reducând totodată costurile. Printre alți jucători importanți chinezi din industria auto ce folosesc cipurile Nvidia se numără BYD si Great Wall Motor. (Sursa: Technode)

General Motors Co Pret curent 36.59 USD ( -0.30% ) MCap 50.5B P/E 4.50

In anul 2023, vânzările General Motors in China au scăzut cu 9%, pana la 2.1 mil. de vehicule, in timp ce vânzările din SUA au crescut cu 14%, pana la 2.59 mil., fiind pentru prima data din 2009 încoace, când vânzările din SUA le-au depășit pe cele din China. Vânzările General Motors in China au scăzut de la 4.04 mil. de vehicule in 2017, acest declin reflectând tendința ca mărcile naționale chineze, in special in sectorul mașinilor electrice, precum BYD, depășesc concurenții internaționali, avand un impact asupra cotei de piață a acestora in China. (Sursa: Bloomberg)

