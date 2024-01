Rata anuală a inflației scade la 6.61% – TradeVille

Rata Anuală A Inflației Scade La 6.61%

Rata anuala a inflației din Romania a scăzut, in decembrie 2023, până la 6.61%, de la 6.72% în luna noiembrie. În acest sens, față de luna decembrie 2022, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5.82%, cele nealimentare cu 5.51%, iar serviciile cu 11.2%. Astfel, rata medie a modificării prețurilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2023 – decembrie 2023) față de precedentele 12 luni (ianuarie 2022- decembrie 2022) a fost de 10.4%. (Sursa: ZF)

BNR Decide Menținerea Ratei De Politica Monetara

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis în ședința din 12 ianuarie 2024 să mențină rata dobânzii de politică monetară la 7% pe an, rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an și rata dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an, precum și nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei și in valută ale instituțiilor de credit. Această decizie urmărește readucerea ratei anuale a inflației in linie cu ținta de 2.5% ±1 punct procentual, contribuind astfel la realizarea unei creșteri economice sustenabile. Raportul evidențiază o încetinire a inflației si o creștere economică modestă, menționând incertitudini și riscuri legate de politică fiscală, conflictele geopolitice și evoluțiile economice internaționale. Următoarea ședință a consiliului va avea loc pe 13 februarie. (Sursa: BNR)

Petrolul, Din Nou In Voga

Prețul petrolului a crescut în cursul zilei de vineri după ce Marea Britanie si SUA au efectuat lovituri militare împotriva unor ținte din zonele controlate de Houthi in Yemen, în timp ce tensiunile din Marea Rosie continuă să crească. Referință globala Brent s-a tranzacționat cu până la 4% peste nivelul din ziua precedenă, depășind din nou pragul de 80 USD, în timp ce cotația futures, West Texas Intermediate a săltat peste 75 USD. (Sursa: CNBC)

Volume Mari De Tranzacționare In Prima Zi Pentru ETF-Urile Pe Bitcoin

La sfârșitul săptămânii trecute, ETF-urile Bitcoin listate in SUA, cum ar fi iShares Bitcoin Trust si Grayscale Bitcoin Trust de la BlackRock, au înregistrat tranzacții de 4.6 mld. USD, indicând o creștere a încrederii investitorilor in criptomonede. Acesta dinamica vine in contextul aprobării istorice a acestor ETF-uri de către SEC, reflectând o schimbare majora in abordarea industriei financiare fata de activele digitale. In ciuda dezbaterilor in curs cu privire la volatilitatea Bitcoin, aceste ETF-uri sunt considerate un pas important către investiția in criptomonede la scara larga, cu volume mari de tranzacționare raportate in prima lor zi. (Sursa: Reuters)

Dn Agrar Group Pret curent 1.350 RON (2.27% ) MCap 214M P/E 8.234

Compania a publicat rezultatele producției de lapte pe anul anterior. Aceasta a reușit sa depășească cu 14% valoarea din 2022, livrând în fiecare lună o valoare mai mare decât in lunile din 2022. DN Agrar, activează in domeniul agricol, iar veniturile sale provin, preponderent, din activitatea de producere și vânzare a laptelui crud, compania deținând un septel de peste 12,000 de vaci de lapte si tineret bovin. DN Agrar este lider de piață in Romania la producția de lapte crud de vaca. (Sursa: BVB)

Teraplast Pret curent 0.5740 RON (0.00% ) MCap 1.25B P/E 216.2046

In data de 11 ianuarie, acțiunile companiei Teraplast au înregistrat o apreciere semnificativă de aproximativ 7% la Bursa de Valori București (BVB). Această creștere a dus la o capitalizare de piața a companiei de 1.26 mld. RON. In același timp, indicele BET, din care face parte TeraPlast, a crescut cu 0.5%. Acțiunile TRP au fost tranzacționate cu un volum de 3.3 mil. RON, reprezentând aproximativ 10% din lichiditatea totală a segmentului de acțiuni de pe Piața Principala a BVB. Știrea vine in contextul in care, in cursul săptămânii trecute, a fost aprobata o ordonanță de urgenta prin care statul a suplimentat cu 3 mld. RON proiectele aflate in derulare prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa 2, in vederea acoperirii costurilor cu preturile materialelor de construcții mai mari. (Sursa: ZF)

Microsoft Corporation Pret curent 387.00 USD (0.62% ) MCap 2.88T P/E 39.93

Microsoft a depășit Apple ca cea mai valoroasa companie din lume, ajungând la o evaluare de piață de 2,859 mld. USD. Aceasta schimbare, prima din 2021, este atribuita creșterii puternice a acțiunilor Microsoft, susținută de poziția de lider in domeniul inteligentei artificiale generative prin investițiile in OpenAI. Acțiunile Apple au scăzut, reflectând slăbirea cererii, in special in China, si concurența puternică din partea Huawei. Integrarea AI de către Microsoft in suita sa de software a contribuit in mod semnificativ la creșterea afacerii sale de cloud-computing. (Sursa: Reuters)

AIRBUS Pret curent 148.84 EUR (3.45% ) MCap 117B

Airbus a raportat comenzi record de avioane si o creștere de 11% a livrărilor pentru 2023, depășind nivelurile de dinaintea pandemiei. Airbus a livrat 735 de avioane, cu un portofoliu de comenzi de 8,598 de avioane. Directorul general, Guillaume Faury a evidențiat flexibilitatea si capacitatea îmbunătățită a companiei, în ciuda provocărilor de la începutul anului cu lanțurile de aprovizionare. Airbus își propune să asambleze lunar 75 de avioane din familia A320neo până în 2026. In ciuda cererii dinamice de calatorii, Christian Scherer, recent numit CEO al diviziei de aeronave comerciale, a remarcat redresarea rapida a aviației după COVID-19, in special in cazul avioanelor de mare capacitate. Prin comparație, Boeing a livrat 528 de aeronave si a înregistrat 1,314 comenzi noi in 2023, asta după ce a permis anularea comenzilor pentru unele modele de aeronavele, după eșecul privind siguranța 737 MAX. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 218.96 USD ( -3.64% ) MCap 693B P/E 56.84

Tesla a anunțat o suspendare de două săptămâni a producției la fabrica sa din Berlin, din cauza unor perturbări în lanțul de aprovizionare cauzate de conflictele din Marea Rosie. Atacurile rebelilor Houthi din Yemen asupra navelor comerciale au determinat marile companii de transport maritim, precum Hapag-Lloyd si Maersk, să își redirecționeze navele pentru a evita Canalul Suez, optând in schimb pentru ruta mai lungă în jurul Capului Bunei Sperante din Africa de Sud. Această schimbare adaugă zece zile la durata transportului maritim de la Rotterdam la Singapore. Potrivit Reuters, Tesla a invocat timpii de transport semnificativ prelungiți ca motiv pentru decalajul din lanțul de aprovizionare care ii afectează operațiunile. In plus, institutul economic german IfW Kiel a raportat o scădere a importurilor si exporturilor Germaniei pentru luna decembrie, atribuind o scădere de 1.8% si, respectiv, 1.9% acestor întârzieri de transport maritim in Marea Rosie. (Sursa: SeekingAlpha)

Bank of America Corporation Pret curent 32.33 USD ( -2.47% ) MCap 263B P/E 9.35

Prețul acțiunilor Bank of America a înregistrat o scădere de peste 2% imediat după publicarea ultimelor rezultate financiare. Profitul obținut de 2.84 mld. USD, echivalentul a 0.35 USD/acțiune a ratat estimările analiștilor. Veniturile de 21.96 mld. USD au fost sub consensul de 23.7 mld. USD. Comparativ cu anul trecut, Bank of America a înregistrat o scădere de aproximativ 10% a veniturilor. (Sursa: Barron’s)

Jpmorgan Chase & Co Pret curent 169.85 USD ( -0.26% ) MCap 498B P/E 10.91

Profitul JPM a scăzut in T4 după ce banca americana a fost nevoita sa plătească o taxa de 2.9 mld. USD impusa pentru salvarea, de către guvern, a băncilor regionale falimentare în 2023. Profitul trimestrial a scăzut cu 15% la 9.31 mld. USD comparativ cu anul trecut. Veniturile trimestriale au crescut cu 12% la 39.94 mld. USD, depășind așteptările analiștilor. Jamie Dimon a declarat ca rezultatele au atins un nivel record in 2023, banca generând un profit de aproape 50 mld. USD, dintre care 4.1 mld. USD au provenit de la First Republic. Prețul acțiunilor a crescut cu peste 2% după publicarea rezultatelor, atingând un nou maxim record. (Sursa: CNBC)

