Rata anuală a inflației, în scădere, la 6.6% – TradeVille

Rata Anuala A Inflației, In Scădere, La 6.6%

Conform datelor INS, rata anuală a inflației a coborât, în luna martie 2024, la 6.6%, de la 7.2%, valoare înregistrată cu o lună în urmă și 7.4% în luna ianuarie. Totodată, de la începutul anului până în prezent, rata inflației se situează la valoarea de 2.4%. Printre cele mai mari scumpiri, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, s-au aflat cele din segmentul serviciilor (+10.2% vs martie 2023) și al produselor nealimentare (+8% vs martie 2023). (Sursa: INS)

Producția De Cereale Din Romania – 8.8% Din UE

Analiștii Comisiei Europene estimează, pentru anul 2024, ca fermierii din Romania vor produce aproximativ 24.5 mil. tone de cereale, reprezentând aproximativ 8.8% din producția totala din UE. In ceea ce privește grâul, producția ar urma sa scadă la 9.4 mil tone, ca urmare a reducerii suprafeței cultivate, cu 3.7%. In ceea ce privește randamentul, Comisia Europeana estimează pentru Romania ca fermierii vor obține aproximativ 4.46 tone/hectar, ușor peste nivelul de 4.3tone/hectar, din 2023. (Sursa: economica.net)

Rata Inflației In SUA- Creștere Peste Așteptări

In luna martie 2024, indicele preturilor de producție (PPI) a crescut cu 0.2% fata de luna precedenta, sub așteptări, dar pe baza anuala a crescut cu 2.1%, ceea ce indica presiuni inflaționiste persistente. Segmentul serviciilor a determinat creșterea, in timp ce preturile bunurilor au scăzut. Piețele au reacționat ușor, contractele futures fiind in creștere, in timp ce randamentele trezoreriei sunt in scădere. Potențialele reduceri ale dobânzii de referință din partea FED rămân incerte după o rata a inflației peste așteptări. (Sursa: CNBC)

BCE Menține Dobânda De Referință

Banca Centrala Europeana (BCE) a menținut ratele dobânzilor in cadrul ședinței de politica monetara, dar a lăsat de înțeles ca are in vedere o posibila reducere a ratelor începând cu luna iunie, invocând preocupări legate de inflație si de efectul politicii monetare asupra economiei. Președintele BCE, Christine Lagarde, a subliniat importanta schimbării de sentiment a băncii. Așteptările pieței indica o reducere de 25 de puncte de baza in luna iunie. Datele economice, in special cele privind inflația si negocierile salariale, vor influenta viitoarele decizii de politica monetara. Analiștii anticipează noi masuri de relaxare pe fondul tendințelor dezinflaționiste. (Sursa: CNBC)

Meta Estate Trust Pret curent 0.735 RON (0.00% ) MCap 68.7M P/E 6.973

Certrom SRL si Cert Master Standard SRL, acționari care au împreuna peste 5.8% din capitalul social al Meta Estate, au cerut completarea ordinii de zi a AGA din 25-26 aprilie cu aprobarea unui program de emisiune de obligațiuni. Emisiunea propusa (in RON sau EUR) ar fi cuprinsa intre 200,000 EUR si 5 mil. EUR, cu o scadenta de minim 1 an si maxim 5, si un cupon cuprins intre 8% si 12%. (Sursa: ZF)

Simtel Team Pret curent 55.0 RON ( -1.08% ) MCap 433M P/E 15.8

Simtel a anunțat completarea ordinii de zi a AGA, din data de 25/26 aprilie 2024, la solicitarea acționarului Iulian Nedea, care deține peste 5% din capitalul social al societății. Astfel, acționarul propune majorarea capitalului social al Simtel cu o valoare nominala care sa nu depășească 50% din capitalul social subscris, mai exact pana la 788,787 RON. (Surse: BVB;technode.com)

Astrazeneca Plc Pret curent 69.2900 USD (1.73% ) MCap 107B

Înaintea votului acționarilor privind creșterea remunerației directorului general Pascal Soriot, AstraZeneca a anunțat o majorare a dividendelor cu 7%, pentru 2024, stabilind dividendul anual la 3.10 USD/acțiune. Aceasta decizie vine in contextul in care gigantul farmaceutic își continua achizițiile si strategiile de dezvoltare ale afacerilor. Cu toate acestea, propunerea de majorare a salariului directorului general cu 1.8 mil. GBP, la un total de 18.9 mil. GBP, s-a confruntat cu opoziția consilierilor de vot Glass Lewis si ISS. AstraZeneca susține ca majorarea dividendelor se aliniază cu politica sa progresista si cu atractivitatea solida a companiei pentru investitori. (Sursa: Reuters)

Amazon Com Inc Pret curent 187.190 USD (0.67% ) MCap 1.96T P/E 150.272

Intr-un comunicat recent adresat acționarilor, directorul general al Amazon, Andy Jassy, a subliniat angajamentul companiei de a reduce costurile, in special in cadrul rețelei sale de distribuție. In ciuda reducerilor anterioare de personal in numeroase departamente, CEO-ul a transmis ca reducerea costurilor operaționale rămâne o prioritate. Compania a identificat noi oportunități de reducere a costurilor, promițând nu numai reducerea cheltuielilor, ci si creșterea eficientei livrărilor pentru clienți. (Sursa: Reuters)

NIKE Pret curent 91.70 USD (3.03% ) MCap 140B P/E 27.75

Nike se poziționează strategic la viitoarele Jocuri Olimpice de la Paris pentru a-si creste cota de piață pe segmentul de îmbrăcăminte sportiva. Compania a prezentat, joi, echipamentele sale pentru echipele olimpice pe care le sponsorizează, in vederea atragerii consumatorilor de rând. Confruntandu-se cu o concurenta acerba din partea unor mărci precum On Running, Hoka si Lululemon si cu schimbarea preferințelor consumatorilor, care se îndepărtează de încălțămintea sa tradițională de baschet, Nike pune accentul pe inovații tehnologice, inclusiv pe amortizarea "Air" si pe materialele tricotate ușoare. (Sursa: Reuters)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 145.0900 USD ( -0.77% ) MCap 762B

Departamentul de Comerț al SUA si producătorul de semiconductori TSMC au anunțat, la începutul săptămânii, ca au ajuns la un acord preliminar pentru a oferi producătorului taiwanez subvenții de pana la 6.6 mld. USD in cadrul US CHIPS Act, pentru a sprijini construcția unor facilitați avansate de producție de semiconductori in Phoenix, Arizona. Ca parte a acordului, TSMC va construi, de asemenea, a treia sa fabrica in Phoenix, ceea ce va duce investițiile sale totale in SUA la peste 65 mld. USD. (Sursa: technode.com)

AIRBUS Pret curent 162.08 EUR ( -1.30% ) MCap 127B

Airbus se confrunta, in prezent, cu costuri inițiale mărite din cauza pregătirii pentru o creștere a producției de avioane, inclusiv pentru angajarea a mii de noi muncitori si construirea a doua noi linii de asamblare, cu scopul de a creste producția modelului A320neo cu aproximativ 50%, pana la 75 de avioane pe luna, pana in 2026. In ciuda faptului ca aceste investiții inițiale au dus la costuri care au depășit bugetul in primul trimestru, directorul financiar Thomas Toepfer a subliniat beneficiile pe termen lung, asteptandu-se ca eficienta deplina sa fie realizata pana in 2026 sau 2027. (Sursa: Reuters)

