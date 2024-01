Proteste în sectorul agricol – TradeVille

Consumul De Energie Electrica, In Scădere In 2023

În primele 11 luni ale anului 2023, consumul final de energie electrică a fost mai mic cu 5.7%, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022. În același timp, producția de energie electrică a crescut cu 2.3%, cea mai mare pondere din producție fiind asigurată de hidrocentrale (33%) și termocentrale (30%). Principalele resurse de energie primară au totalizat 30,049.8 tone echivalent petrol tep, în scădere cu 933,000 tep fata de aceeași perioadă a anului precedent. Producția internă și importul au înregistrat, de asemenea, scăderi, respectiv de 0.5% și de 5.9%. (Sursa: INS)

Proteste In Sectorul Agricol

Fermierii și transportatorii din România protestează. Costul asigurărilor, timpii mari de așteptare din vămi si din portul Constanța, majorarea primei RCA pentru camioane și multe alte provocări i-au determinat pe lucrătorii din domeniul agricol să protesteze de 5 zile încoace. Pe fondul datoriilor acumulate în urma problemelor din ultimii 3 ani, aceștia susțin că riscă să intre in faliment. Fermierii și transportatorii reprezintă unele dintre cele mai puternice sectoare ale economiei, însumând 230,000 de firme și afaceri de aproximativ 120 mld. RON. (Sursa: ZF)

BCE Are Vesti Bune

Un sondaj recent al Băncii Centrale Europene indică faptul că populația din zona euro și-a redus în mod semnificativ așteptările privind inflația, ceea ce indică un sprijin pentru eforturile instituției de a gestiona creșterea preturilor. Sondajul privind așteptările consumatorilor, un instrument de evaluare a încrederii gospodăriilor în atingerea țintei de inflație de 2%, a raportat o scădere a așteptărilor mediane ale gospodăriilor privind creșterea prețurilor, de la 4.0% la 3.2%, în următorul an si o scădere a așteptărilor privind inflația pe trei ani de la 2.5% la 2.2%. Aceste așteptări reduse coincid cu o scădere notabila a inflației in noiembrie si cu o reducere a creditării, ambele rezultate ale majorărilor substanțiale ale ratelor dobânzilor de către BCE. (Sursa: Reuters)

Piața Britanică A Muncii A Încetinit În 2023

În Marea Britanie, creșterea salariilor a încetinit până la cel mai scăzut nivel de aproape un an, oferind un oarecare răgaz Băncii Angliei (BoE) pe fondul preocupărilor legate de inflația ridicată. Rata de creștere a salariilor a scăzut la 6.6% în perioada septembrie-noiembrie, cea mai slabă de la începutul anului 2023, semnalând o posibilă relaxare a pieței muncii. Aceasta încetinire se aliniază cu speranțele BoE de normalizare a creșterii salariilor pentru a-si atinge țintele de inflație. (Sursa: Reuters)

Hidroelectrica Pret curent 132.7 RON ( -1.12% ) MCap 59.6B P/E 8.6

De la listarea din 12 iulie 2023, prețul acțiunilor Hidroelectrica a marcat un avans de 32.3% raportat la prețul cu discount din oferta, crescând de la 100.88 RON la 133.5 RON/acțiune. Prin comparație, depozitele bancare din aceeași perioada, au oferit un câștig de doar 3% in cele 6 luni, de 10 ori mai puțin, potrivit ZF. Totodată, in acest interval, indicele BET, in care Hidroelectrica deține a doua cea mai mare pondere, s-a apreciat cu 23.1%. (Sursa: ZF)

Transgaz Pret curent 18.92 RON ( -1.87% ) MCap 3.56B P/E 29.81

Transgaz a primit un preț țintă de 16.61 RON/acțiune pentru următoarele 12 luni din partea BRK Financial Group, care a publicat un raport de inițiere pentru acțiunile companiei. Comparativ cu prețul din data raportului, evaluarea implica un randament negativ de 13%. “Cu toate ca Transgaz își menține capacitatea de a genera venituri din activitatea de baza, pot fi observate presiuni semnificative asupra costurilor asociate activității, dar si asupra marjelor de profitabilitate ale companiei”, notează BRK. (Sursa: ZF)

Vodafone Pret curent 0.6730 GBP (0.21% ) MCap 18.7B

Vodafone si Microsoft au încheiat un parteneriat pe o durată de 10 ani, pentru a oferi inteligență artificială generativă, servicii digitale, Enterprise și cloud pentru peste 300 mil. de întreprinderi si consumatori din Europa si Africa. Vodafone va investi 1.5 mld. USD în inteligența artificială orientată către clienți, utilizând tehnologiile Azure OpenAI si Copilot ale Microsoft, trecând de la centrele fizice de date la servicii de cloud Azure mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Microsoft va fi un investitor cu acțiuni in platforma IoT a Vodafone și va ajuta la extinderea platformei financiare mobile a Vodafone in Africa, punând accent pe sustenabilitate si alfabetizare digitală. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 220.27 USD (0.63% ) MCap 699B P/E 57.33

Elon Musk, CEO Tesla, si-a exprimat opinia cu privire la dezvoltarea companiei pentru a deveni lider in domeniul inteligentei artificiale si robotica, cu condiția sa dețină cel puțin 25% din controlul voturilor, aproape dublu fata de cota sa actuala. Musk a declarat pe o platforma de socializare ca ar prefera sa dezvolte produse in afara Tesla daca nu are suficienta influenta. (Sursa: Reuters)

Boeing Co Pret curent 201.58 USD ( -7.40% ) MCap 119B P/E -26.72

Boeing intensifica verificările de calitate pentru modelul 737 MAX, in contextul unui incident recent in care un panou de cabina s-a desprins in timpul zborului. Aceasta include o supraveghere suplimentara la furnizorul Spirit AeroSystems si verificări extinse pe tot parcursul procesului de producție. Măsura vine in urma deciziei Administrației Federale a Aviației (FAA) de a prelungi imobilizarea la sol a 171 de avioane MAX 9 pentru verificări de siguranță. De asemenea, FAA ia in considerare o supraveghere mai stricta, inclusiv auditarea liniei de producție a Boeing si un posibil transfer al anumitor responsabilități de certificare a aeronavelor către o entitate independenta. Ca răspuns, United si Alaska Airlines au anulat toate zborurile cu avioane MAX 9 pana spre sfârșitul acestei săptămâni. (Sursa: Reuters)

Stellantis Pret curent 21.67 USD ( -2.83% ) MCap 69.8B

Stellantis intenționează sa concedieze temporar aproximativ 2,250 de lucrători de la uzina Mirafiori din Torino, Italia, din cauza cererii slabe. Aceasta disponibilizare, programata in perioada 12 februarie - 3 martie, va afecta 1,250 de angajați implicați in producția modelului electric Fiat 500 si alți 1,000 de muncitori care produc modelele Maserati. Aceasta decizie vine in urma unei acțiuni similare luate de companie la sfârșitul lunii octombrie si începutul lunii noiembrie a anului trecut, tot ca răspuns la cererea slaba. (Sursa: Reuters)

SHELL PLC Pret curent 28.710 EUR ( -1.00% ) MCap 206B

Shell își cedează filiala sa nigeriana de petrol si gaze naturale onshore, Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC), unui consorțiu pentru o suma de pana la 2.4 mld. USD, punând astfel capăt la aproape un secol de operațiuni in Nigeria. Vânzarea, care face parte din strategia Shell de a se îndepărta de activitățile onshore din Nigeria, afectate de deversări de petrol, furturi si procese, include o plata inițială de 1.3 mld USD si plați suplimentare viitoare. In ciuda acestei ieșiri din operațiunile onshore, Shell își va menține prezenta in sectorul offshore din Nigeria si va păstra alte active, inclusiv o uzina de gaz natural lichefiat. (Sursa: Reuters)

Advanced Micro Devices Pret curent 158.83 USD (8.37% ) MCap 256B P/E -10,275.53

Prețul acțiunilor Advanced Micro Devices a crescut cu peste 8% pe parcursul ședinței de ieri de pe Wall Street. Dinamica înregistrată s-a datorat unui raport oferit de Barclays, in care, compania renumita pentru semiconductori, este numita un Top Pick pentru al doilea val al inteligentei artificiale. Totodată, prețul țintă propus este de 200 USD, ceea ce indica o creștere de peste 30% fata de prețul de închidere de luni. (Sursa: Investing.com)

Byd Company Limited Pret curent 24.495 EUR ( -0.51% ) MCap 71.3B

BYD a semnat un acord cu compania spaniola Grenergy, pentru furnizarea de instalații de alimentare cu energie regenerabila folosind bateriile sale pentru o operațiune de stocare a energiei in valoare de 1.4 mld. USD in desertul Atacama din Chile, despre care companiile susțin ca este cea mai mare de acest tip la nivel global. Prin acest proiect, BYD va furniza un total de 2,136 sisteme de stocare, bateria sa oferind o utilizarea eficienta a spațiului si o stabilitate termica ridicata. (Sursa: technode.com)

Restaurant Brands International Pret curent 75.88 USD ( -3.28% ) MCap 23.2B

Restaurant Brands International va achiziționa Carrols Restaurant Group, cel mai mare francizat Burger King din SUA, pentru 1 mld. USD, tranzacția urmând sa se realizeze in numerar. Achiziția marchează o schimbare de strategie pentru Burger King, care urmărește sa își revitalizeze businessul din SUA. Restaurant Brands intenționează sa remodeleze 600 de locații Burger King ale Carrols, sa investească 500 mil. USD pentru renovări, si, in cele din urma, sa le revândă francizaților. Achiziția este așteptată sa fie finalizata pana in al doilea trimestru al anului 2024. (Sursa: CNBC)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

