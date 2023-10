Prețul gazelor – pe un trend ascendent – TradeVille

Prețul Gazelor – Pe Un Trend Ascendent

Prețul SPOT al gazelor naturale la Bursa Romana de Mărfuri (BRM) a sărit in aceste zile peste pragul de 200 RON/MWh pentru prima data in ultimele 6 luni, chiar daca Romania are depozitele de gaz pline in proporție de 100%. Unele dintre cauzele care ar fi dus la aceasta evoluție a preturilor este reducerea producției interne cu 15% ca urmare a intrării in mentenanța a zăcământului de la Hurezani, care aparține OMV Petrom, dar si noua taxa de 10 EUR/MWh introdusa pentru gazul rusesc transportat prin Bulgaria. Variațiile de preț nu vor afecta consumatorii casnici întrucât prețul la gaz al consumatorilor finali este in continuare reglementat. Scumpirile s-au făcut simțite si la nivel regional, la bursa austriaca CEGH, unde gazele au fost cu 13% mai scumpe fata de săptămâna trecuta. (Sursa: Profit.ro)

Romania Devine Destinație De Producție

La S1 2023, suprafața totala de spatii industriale moderne in Romania a ajuns la 6.91 mil. mp, după livrarea a peste 200,000 mp in primele 6 luni ale anului curent, in timp ce puțin peste un sfert din noua suprafața dezvoltata este situata in București. Astfel, capitala a cedat întâietatea centrelor regionale in acest an, revendicând doar 27% din noile suprafețe construite. In prima jumătate a anului, au fost tranzacționați un total de peste 560,000 mp dintre care 2% destinați depozitarii, 55% logisticii, 21% producției si 22% pentru alte activități. Creșterea suprafeței de spatii industriale arata interesul in creștere, manifestat de companiile de producție, pentru Romania. (Sursa: Zfcorporate)

Piața Muncii Din Marea Britanie Încetinește

Creșterea salariului de baza in Marea Britanie a încetinit de la un nivel record, iar locurile de munca vacante au marcat o scădere, au arătat datele publicate in aceasta săptămâna, un semn ca piața forței de munca își pierde din avânt. Astfel, câștigurile de baza ale britanicilor, in ultimul trimestru, au fost cu 7.8% mai mari fata de acum un an, in scădere de la 7.9% in cele trei luni pana in iulie, aceasta fiind prima scădere de acest fel din ianuarie. Știrea vine in contextul in care câștigurile medii sunt monitorizate de Banca Angliei, care analizează daca va relua creșterea ratelor dobânzilor pentru a contracara riscurile generate de inflația încă ridicata. (Sursa: Reuters)

Preturile Angro In Germania – Tot Mai Jos

Preturile angro din Germania au marcat o scădere pentru a șasea luna consecutiva in septembrie, din cauza preturilor mai mici la produsele din uleiuri minerale, au arătat datele biroului federal de statistica. Astfel, preturile angro din septembrie au scăzut cu 4.1% fata de aceeași perioada a anului trecut – aceasta fiind cea mai mare scădere din 2020. Scăderea presiunilor asupra preturilor in comerțul cu ridicata indica o scădere a ratelor inflației in Germania in următoarele luni, care s-a situat la un nivel de 4.3% in septembrie - cel mai scăzut nivel de când Rusia a invadat Ucraina in februarie 2022. (Sursa: Reuters)

Meta Estate Trust Preț curent 0.745 RON ( -4.49% ) MCap 64.8M P/E 7.443

Meta Estate Trust a finalizat achiziția a 5 apartamente si 3 locuri de parcare in complexul rezidențial cunoscut sub numele de “Parcului 20”. Apartamentele au fost precontractate in 2021, cu o valoare totala a investiției de 435,000 EUR. Directorul general al companiei afirma ca proiectele pe care le dețin progresează conform așteptărilor si ca aceasta investiție se aliniază cu strategia Meta Estate Trust de a achiziționa proprietăți in proiecte rezidentele aflate in stadiu incipient. (Sursa: BVB)

Amazon Com Inc Preț curent 131.93 USD ( -0.47% ) MCap 1.36T P/E 104.44

Amazon, o companie importanta de comerț electronic din SUA, a anunțat planurile de a lansa serviciul sau de cumpărături online in Africa de Sud, in 2024. Intrarea Amazon va reprezenta o provocare pentru dominația TakeAlot, deținuta de Naspers, un jucător important pe piața de comerț electronic din Africa de Sud. Vânzătorii independenți își vor putea înregistra afacerile pe piața online a Amazon. Lansarea serviciului Amazon coincide cu creșterea semnificativa a cumpărăturilor online din Africa de Sud, generate de pandemia COVID-19, care au contribuit la consolidarea vânzărilor tradiționale. (Sursa: Reuters)

Rolls-Royce Holdings Preț curent 2.1620 GBP (1.50% ) MCap 18B

Rolls-Royce a anunțat, in decursul acestei săptămâni, ca va reduce pana la 2,500 de locuri de munca, in contextul in care noul sau director general încearcă sa construiască o afacere mai eficienta, compania rămânând mult timp in urma marjelor realizate de rivalii săi, precum General Electric. In ultimul deceniu, Rolls-Royce, ale cărei motoare si sisteme sunt folosite pe aeronave emblematice ca Airbus A350 si Boeing 787, precum si pe vapoare, submarine si in producția de energie, a trecut prin mai multe restructurări, eliminând peste 13,000 de locuri de munca. In prezent compania are cca. 42,000 de angajați. (Sursa: Reuters)

Ford Motor Company Preț curent 12.13 USD (1.68% ) MCap 48.2B P/E 11.68

Președintele executiv al Ford, Bill Ford, a îndemnat luni sindicatul United Auto Workers sa pună capăt grevei de 32 de zile si sa ajungă la un nou acord de munca, avertizând asupra impactului tot mai mare pe care îl au pierderile asupra companiei si a economiei americane. Declarațiile vin in contextul in care peste 34,000 membri de sindicat care lucrează pentru Ford, General Motors si Stellantis sunt in greva de mai bine de o luna, in timp ce companiile nu pot sa găsească o soluție comuna cu sindicatul, care cere salarii mai mari pentru lucrători. Analiștii au estimat ca grevele au costat cei trei producători auto din Detroit, furnizorii, dealerii si muncitorii un total de 7.7 mld. USD pana pe 12 octombrie, mulți furnizori fiind deja într-o zona de pericol. (Sursa: Reuters)

Baidu Preț curent 120.36 USD ( -3.64% ) MCap 41.7B

Baidu, deținătorul celui mai mare motor de căutare pe internet din China, a lansat cea mai noua versiune a Ernie 4.0, modelul de inteligenta artificiala generativa (AI), susținând ca poate concura cu modelul GPT-4, produs de OpenAI, creatorul ChatGPT. Prezentarea noului model a pus in evidenta capacitățile de memorie a modelului Ernie 4.0, dar si de creare a unor afișe publicitare si videoclipuri. Conform analiștilor, lansarea modelului nu a adus noutăți semnificative, astfel ca acțiunile Baidu au scăzut cu 1.32% in tranzacțiile de după lansare. (Sursa: Reuters)

Snap Inc. Preț curent 9.62 USD ( -1.03% ) MCap 15.5B P/E -11.46

Acțiunile Snap au urcat la începutul săptămânii cu 11% după ce un raport media a afirmat ca se așteaptă ca in 2024 compania sa aibă peste 475 mil. utilizatori activi zilnic – o cifra care este peste așteptările Wall Street. In același timp, Snap se așteaptă ca veniturile din publicitate sa crească cu peste 20% in 2024, ca parte a obiectivelor sale, se arata in raport, ceea ce o plasează peste estimările Wall Street de creștere de 14%. Reacția pozitiva a pieței vine contextul in care condițiile macro complicate si concurenta strânsă pe segmentul platformelor de social media, au făcut ca Snap sa piardă, anul trecut, 80% din capitalizarea bursiera. (Sursa: Reuters)

