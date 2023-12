PIB revizuit in creștere – TradeVille

PIB Revizuit In Creștere

Economia României a crescut, in primele 9 luni, cu 2.2% ca serie ajustata sezonier, in timp ce in T3 2023, avansul a fost de 1.4% comparativ cu T3 2022 după revizuire. Fata de T2 2023, PIB a înregistrat un avans de 0.9%, revizuit in creștere de la 0.4% estimat anterior. Printre principalele categorii care au contribuit la creșterea economiei se numără consumul final al gospodăriilor, cu o contribuție de 1.7% din PIB, in timp ce investițiile au marcat o contribuție pozitiva de 2.8% la creșterea economiei. La polul opus, industria a avut o contribuție negativa, de -0.6%, la PIB, înregistrând o scădere a volumului de activitate cu 2.7%. (Sursa: ZF)

PIB In Zona Euro Stagnează

PIB-ul zonei euro a stagnat, sub așteptări, la 0% in trimestrul al treilea, ratând creșterea anticipata de 0.1%. PIB-ul anual a oglindit contracția inițiala de 0.1%, aliniindu-se la previziuni. Ocuparea forței de munca a înregistrat o creștere trimestriala de 0.2% si o creștere anuala de 1.3%. Datele dezamăgitoare au pus presiune asupra euro, care s-a depreciat fata de dolar la 1,0773 de la 1,0785, dar a înregistrat totuși o creștere zilnica marginala de 0.11%. (Sursa: Fxstreet)

Date Despre Șomaj In SUA

Ultimele date indica o ușoara creștere a cererilor săptămânale de ajutor de șomaj la 220,000, sub așteptări. Piața forței de munca da semne de încetinire pe fondul cererii reduse si al numărului mai mic de locuri de munca vacante in comparație cu cel al șomerilor. In pofida creșterii numărului de concedieri in luna noiembrie, piețele anticipează o reducere a ratei de dobânda din partea Rezervei Federale ca urmare a răcirii condițiilor de munca si a relaxării inflației. Cererile continue, influențate de fluctuațiile sezoniere, nu reflecta adevărata deteriorare a pieței. Se estimează ca viitorul raport privind ocuparea forței de munca va arata o creștere a numărului de locuri de munca in noiembrie de 180,000, cu o rata a șomajului neschimbata, de 3.9%. (Sursa: Reuters)

Ads

Exporturile Chineze Au Crescut Pentru Prima Data In 6 Luni

Exporturile Chinei au crescut cu 0.5% in noiembrie, marcând prima creștere din ultimele șase luni, depășind așteptările. Evoluția pozitiva s-a datora reducerilor de preturi din partea fabricilor pentru stimularea cererii. In ciuda datelor mixte privind producția, exista semne de îmbunătățire, cum ar fi creșterea indicelui Baltic Dry Index, un indicator al comerțului mondial. Cu toate acestea, rămân provocări, cu o presiune persistenta asupra producătorilor si o sustenabilitate incerta a creșterii bazate pe exporturi. FMI a îmbunătățit ușor previziunile de creștere ale Chinei, dar cererea interna rămâne o preocupare cheie pentru 2024. (Sursa: Reuters)

Safetech Innovations Pret curent 2.56 RON (1.19% ) MCap 170M P/E 25.21

Conducerea companiei de securitate cibernetica, Safetech Innovations, a anunțat piața cu privire la revizuirea in jos a bugetului de venituri si cheltuieli aprobat in prima jumătate a anului. In acest sens, se preconizează o cifra de afaceri anuala, la nivel individual, de 45.43 mil. RON, ceea ce consemnează o scădere de 12% fata de ținta propusa inițial si un profit net de 9.56 mil. RON, cu aproximativ 24% mai mic. (Sursa: BVB)

Ads

One United Properties Pret curent 0.938 RON (1.08% ) MCap 3.56B P/E 8.359

One United Properties a informat piața cu privire la vânzarea a doua pachete de acțiuni, aparținând lui Victor Căpitanul si lui Andrei-Liviu Diaconescu. In acest sens, cei doi membri ai Consiliului de Administrație ONE au vândut cumulat 47.85 mil. acțiuni la prețul de 0.904 RON/acțiune. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Pret curent 23.08 RON ( -0.86% ) MCap 18.4B P/E 5.94

Cea mai mare banca comerciala din Romania a anunțat ca a vândut in data de 29.11.2023 obligațiuni in valoare de 500 mil. EUR, 90% din totalul emisiunii fiind subscris de investitori instituționali din 21 de tari. Este prima emisiune de obligațiuni a băncii care are o eticheta de tip ESG, cu o componenta de social (minim 50%) si o componenta verde, fiind listata la bursa din Dublin. (Sursa: BVB)

Sinteza Pret curent 0.310 RON (0.00% ) MCap 20.4M P/E -2.366

Sinteza Oradea a anunțat oprirea temporara a activității de producție a acidului benzoic. In acest sens, producția va trece in conservare pana la data de 28.02.2024, cu posibilitatea prelungirii sau reluării producției după caz. In continuare, cererile din partea clienților vor fi onorate in perioada menționată cu produse din stocul acumulat pana in prezent. Industria chimica europeana este afectata in contextul prețului ridicat al materiilor prime si concurenta cu producătorii chinezi care practica preturi reduse. (Sursa: BVB)

Ads

Armax Gaz Mediaș Pret curent 1.75 RON (6.06% ) MCap 10.7M P/E 15.65

Armax Gaz SA Mediaș, companie din domeniul energiei, a anunțat semnarea unui contract semnificativ, de peste 10% din cifra de afaceri, ce are ca obiect prestarea de servicii de proiectare, asistenta tehnica si execuție lucrări. (Sursa: BVB)

NIO INC Pret curent 7.58 USD ( -2.19% ) MCap 12.3B

NIO ia in considerare înăsprirea masurilor de reducere a forței de munca, putând creste disponibilizările la 20-30% din forța de munca din unele departamente. Planul inițial prevedea eliminarea a 10% din locurile de munca, urmărind creșterea eficientei si reducerea costurilor, pe fondul creșterii concurentei si al schimbării preferințelor consumatorilor in favoarea hibrizilor plug-in, care sunt mai ieftini in China. Reducerile propuse ar urma sa afecteze, in primul rând, domeniile non-core sau pe cele care necesita investiții mari. (Sursa: Reuters)

Sanofi SA Pret curent 84.93 EUR ( -1.39% ) MCap 106B

Sanofi a prezentat 12 medicamente cu potențial de vânzări anuale de miliarde de dolari, dar anunțul nu a reușit sa conducă la o creștere semnificativa a cotației, după ce compania si-a retras obiectivele de profit pentru 2025. Portofoliul include tratamente pentru diverse afecțiuni, Dupixent fiind așteptat sa fie unul din produsele importante. Piața se așteaptă la claritate in ceea ce privește cheltuielile de cercetare si dezvoltare si randamentele, in condițiile in care medicamente cheie intra in testele costisitoare ale fazei a III-a. (Sursa: Reuters)

Ads

TESLA INC. Pret curent 242.87 USD (1.46% ) MCap 768B P/E 63.04

Tesla se pregătește pentru o extindere majora a Gigafactory Shanghai, principala sa unitate de producție de vehicule electrice din China, într-o mișcare care se pare ca va permite constructorului auto american sa scoată pe piață mult așteptatul sau model hatchback. De asemenea, compania se pregătește sa furnizeze clienților chinezi bateriile sale utilitare de mari dimensiuni, cunoscute sub numele de Megapacks, începând de anul viitor. (Sursa: technode.com)

Alphabet - acțiuni clasa Pret curent 136.92 USD (5.31% ) MCap 1.79T

Bard, chatbotul de inteligenta artificiala de la Google, este supus unei îmbunătățiri semnificative cu ajutorul Gemini, cel mai recent model de inteligenta artificiala de la Google. Gemini, in variantele Ultra, Pro si Nano, promite raționamente si înțelegere avansate. Inițial, Bard va folosi Gemini Pro, urmând ca in cele din urma sa treacă la Gemini Ultra pentru performante superioare. Gemini a surclasat GPT-3.5 in testele de referință, prezentând o înțelegere îmbunătățita a limbajului multitasking si un raționament matematic. Aceasta actualizare are ca scop creșterea abilitaților lui Bard in ceea ce privește înțelegerea, rezumarea, brainstorming-ul, scrierea si planificarea, marcând cea mai substanțială îmbunătățire de pana acum. (Sursa: Techcrunch.com)

Ads

Mcdonald's Corporation Pret curent 287.64 USD (0.27% ) MCap 209B P/E 26.18

McDonald's lansează un nou brand, separat de restul companiei, numit CosMc's, care va vinde snack-uri si cafea, personalizabile, "la pachet". Noile locații vor avea o amprenta imobiliara mai mica, dar vor testa diverse modele de amplasare, incluzând mai multe culoare "drive-thru"tehnologii, cu scopul de a le implementa in viitoarele planuri McDonald's. Compania intenționează, de asemenea, sa strângă 100 de milioane de noi membri in programul sau de loialitate si sa încheie un parteneriat strategic cu Google. Cu toate acestea, CEO-ul Chris Kempczinski a subliniat ca important rămâne mesajul pe care îl transmite McDonald's prin lansarea noii mărci, si nu marca in sine, CosMc’s. McDonald's nu a reușit pana acum sa se extindă dincolo de modelul sau actual, in ciuda încercărilor din anii '90. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

...citeste mai departe despre "PIB revizuit in creștere – TradeVille" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro