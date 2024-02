Piața rezidențială în ianuarie 2024 – TradeVille

Datorie Publica De 3 Ori Mai Mare

Cheltuielile guvernului cu dobânzile s-au triplat in ultimii 10 ani, crescând de la 10.2 mld. RON la 30.6 mld. RON. In aceeași perioada, PIB-ul României s-a dublat, ajungând la 1,500 mld. RON la finalul anului 2023, fata de 700 mld. RON in 2024. Datoria publica, care însuma 770 mld. RON la finalul anului trecut, reprezintă aproximativ 50% din PIB, marcând, de asemenea, o triplare a valorii fata de nivelul din 2014. (Sursa: ZF)

Piața Rezidențială In Ianuarie 2024

In luna ianuarie 2024, vânzările de locuințe, atât noi, cat si vechi, au urcat cu 9% in București, la aproape 3,100, si cu 75% in Ilfov, la 510. Cumulat, București si Ilfov au marcat o creștere de 15%, la peste 3,600 de unități. La nivel național, in luna ianuarie au fost vândute 10,215 locuințe, cu 25.8% mai multe comparativ cu ianuarie 2023. Creșteri anuale au fost înregistrate in toate marile piețe regionale, Cluj conducând cu +44.7%, urmat de Brașov (+17.1%) si de Constanta (+15.6%). (Sursa: ZF)

Deficitul Balanetei Comerciale, In Scădere

In anul 2023, deficitul balanței comerciale a fost de 28.99 mld. RON, in scădere cu 15.1% fata de anul 2022. De asemenea, in anul 2023, exporturile FOB au crescut cu 1.3%, in timp ce importurile au marcat o rata de scădere de 3.2%, comparativ cu anul 2022. Ca distribuție, din totalul balanței comerciale, valoarea schimburilor intra-UE27 au reprezentat 72.6% din exporturi si 73.6% din importuri. (Sursa: Reuters)

Ads

Inflația In Germania, La Final De Ianuarie

In luna ianuarie 2024, indicele preturilor de consum din Germania a crescut cu 2.9%, fiind cel mai scăzut nivel din iunie 2021 încoace, in principal din cauza unei încetiniri accentuate a inflației la bunuri. Preturile serviciilor au crescut intr-un ritm mai rapid, impulsionate de întreținerea locuințelor, de serviciile instituțiilor sociale si de preturile la restaurante. Inflația de baza, care exclude elementele volatile, a scăzută la 3.4%, cel mai scăzută nivel din iunie 2022 pana in prezent. (Sursa: Trading Economics)

Impact Developer & Contractor Bonds 2027 Eur Pret curent EUR ( ) MCap

Începând din aceasta dimineață si pana pe 23 februarie, Impact va derula o oferta publica de vânzare de obligațiuni denominate in EUR. Investitorii vor putea licita valoarea cuponului, intre 9% si 10%, cu pași de cotație de 0.25%. Valoarea finala a cuponului va fi determinata de către emitent in funcție de subscrierile atrase. Valoarea ofertei este de 3 mil. EUR. Cuponul propus de Impact este in prezent cel mai mare de la BVB pentru obligațiunile în EUR. (Sursa: BVB)

Ads

Holdingrock1 Pret curent 8.92 RON ( -0.22% ) MCap 157M P/E -6.63

ROCA Industry a informat piața cu privire la finalizarea achiziției a 70% din capitalul social al companiei Workshop Door S.R.L. Prețul de achiziție al parților sociale este de 30 mil. RON, plătibil in 2 transe. Totodată, in conformitate cu procedurile contractuale, Roca Industry are posibilitatea de a achiziționa un pachet suplimentar de 30% din părțile sociale emise de compania țintă. (Sursa: BVB)

Antibiotice Pret curent 1.810 RON (0.00% ) MCap 1.21B P/E 14.169

Antibiotice Iași va lansa gama de suplimente nutritive de uz veterinar VetAria+, completând astfel produsele veterinare existente cu prescripție medicala ale companiei. Prin acest portofoliu de produse, compania vizează să genereze un procent de 10% din cifra de afaceri totala pana in 2030. Lansarea portofoliului VetAria+ în piață se va realiza in cadrul unor manifestări științifice acreditate, debutând, pe 9 februarie 2024, la Iași. (Sursa: BVB)

Dn Agrar Group Pret curent 1.595 RON (0.31% ) MCap 253M P/E 9.729

Ads

Acțiunile producătorului de lapte DN Agrar s-au apreciat cu peste 24% de la începutul anului si pana in prezent in contextul in care compania a anunțat creșteri ale livrărilor de lapte in 2024. Conform comunicatului societății, cantitatea de lapte livrata in luna ianuarie 2024 a crescut cu 14.7% vs ianuarie 2023, depășind pentru prima data pragul de 5 mil. de litri. (Sursa: ZF)

Șantierul Naval Orsova Pret curent 6.80 RON (14.29% ) MCap 77.6M P/E 37.08

Prețul acțiunilor Șantierului Naval Orșova s-au apreciat cu 14.4%, pe fondul unor tranzacții de 46,000 RON, după ce producătorul de nave a anunțat investitorii că ASF a aprobat amendamentul la documentul de oferta publica de preluare obligatorie inițiată de Sea Container Services si SIF Muntenia. (Sursa: ZF)

Pepsico Inc Pret curent 167.67 USD ( -3.63% ) MCap 231B P/E 29.29

PepsiCo raportează rezultate trimestriale mixte pe măsură ce cererea nord-americana pentru alimente si băuturi încetinește. Compania a generat venituri de 27.85 mld. USD, sub consensul analiștilor de 28.4 mld. USD, si un profit net ajustat pe acțiune de 1.78 USD, peste nivelul prognozat de analiști, de 1.72 USD/acțiune. Acțiunile companiei au scăzută cu peste 2% in tranzacțiile pre-market după publicarea rezultatelor. (Sursa: CNBC)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

...citeste mai departe despre "Piața rezidențială în ianuarie 2024 – TradeVille" pe Ziare.com

Ads