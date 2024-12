Topul celor mai bune investitii in 2012

Intr-o piata in care dobanzile depozitelor bancare ating valori real negative, investitorii sunt nevoiti sa se orienteze catre zone mai riscante, precum bursa sau fondurile mutuale. Cele mai profitabile active in 2012 au fost actiunile, iar trendul se pare ca se va mentine si in acest an.

Broker: Actiunile pe BVB, de 2 ori mai profitabile decat dobanzile bancare, in 2013

In contextul in care dobanzile medii pentru depozitele noi au scazut de la 6,59% in 2011, la 5,64% in 2012, potrivit statisticilor BNR, Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat o crestere de 5-10% pentru principalii indici doar in ianuarie 2013, explicata in parte prin interesul crescut al investitorilor pentru dividendele marilor companii.

Cele mai profitabile actiuni pe BVB: Artego - 304,76%

Fara indoiala, cei mai inspirati investitori au fost cei care au pariat pe actiunile producatorului de benzi de cauciuc Artego Targu Jiu (ARTE), care au inregistrat o crestere fulminanta de 304,76% a pretului de piata in 2012.

Brokerii pun evolutia actiunilor din ultima perioada pe seama incercarilor unor actionari minoritari de a strange pachete importante de actiuni:

"Cred ca putem asemana situatia actuala de la Artego cu cea de la Oltchim din perioada martie-iunie 2011, cand eram martorii unei cresteri spectaculoase a pretului actiunii unei companii fara a avea un temei economic. Este posibil ca in perioada urmatoare sa asistam in continuare la cresterea pretului actiunii ARTE, pana in momentul in care cumparatorii vor constata ca nu mai este rentabil sa faca achizitii la preturile atinse sau, din contra, pretul va ajunge la nivelul la care actionarii importanti vor considera ca este oportun sa faca exitul pe companie", a declarat Mihai Muresian, Director Tranzactionare la Intercapital Invest.

Urmatoarea companie in topul profitabilitatii companiilor este Erste Bank (EBS), pretul actiunilor apreciindu-se in 2012 cu 81,55%, institutia financiara fiind urmata indeaproape de Bermas Suceava (BRM), cu o apreciere a actiunilor de 78,57%. Actiunile Petrom (SNP) s-au apreciat cu 47,62%, iar Aerostar Bacau (ARS) a inregistrat o apreciere de 45,15% pe BVB. In cazul Erste, o parte a cresterii provine din aprecierea euro fata de leu, pretul actiunilor bancii urmarindu-l fidel pe cel de la Viena, exprimat in euro.

In total, 31 de companii au inregistrat randamente ale actiunilor peste dobanda medie pentru depozitele bancare, potrivit statisticilor KTD Invest.

Pe de alta parte, bursa ofera, in aceeasi masura, si surprize neplacute. Actiunile Electroputere Craiova (EPT) au inregistrat o depreciere de 63,64%, actiunile CEMACON (CEON) au scazut cu 60,39%, iar Mechel Targoviste cu 59,27%.

Cele mai profitabile fonduri mutuale: BRD Actiuni - 20,07%

Si investitorii care au preferat siguranta unui portofoliu diversificat au avut parte de randamente superioare celor oferite de banci. "Chiar daca depozitul are avantajul capitalului garantat, un fond de investitii are o limitare de expunere pe o banca, de cel mult 20% si permite diversificarea intre banci", explica Florin Irimin, director general adjunct Intercapital Invest.

Cele mai bune performante in cadrul categoriei fondurilor defensive (portofoliul lor este investit in mai multe tipuri de instrumente financiare, insa maximum 35% in actiuni) au fost inregistrate de Zepter Obligatiuni, care a oferit un randament de 11,82% la nivelul anului 2012. Cel mai mic randament a fost inregistrat de Certinvest Prudent, 9%.

BCR Dinamic a fost cel mai performant fond de investitii echilibrat (portofoliul lor este investit in mai multe tipuri de instrumente financiare, cu o proportie intre 35% si 65% investit in actiuni), cu un randament de 16,27%, iar cea mai mica apreciere a fost inregistrata de Zepter Mixt, si anume de 9,94%.

In cazul fondurilor dinamice (portofoliul lor este investit in mai multe tipuri de instrumente financiare, cu o pondere a investitiilor in actiuni de peste 65%), cel mai performant a fost Certinvest Dinamic, valoarea unitara a titlurilor apreciindu-se cu 17,09% anul trecut, iar cele mai mici randamente au fost inregistrate de Napoca: 12,91%.

Fondurile flexibile (portofoliul lor este investit in mai multe tipuri de instrumente, cu ponderi si durata variabile, investitiile in actiuni putand varia in intervalul 0%-100%), care sunt si cele mai riscante, au adus cele mai mari castiguri, dar au inregistrat si pierderi.

BRD Actiuni s-a apreciat cu 20,07%, iar Certinvest Short a scazut cu 58,66%.

