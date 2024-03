Performerii din ultima lună de la BVB – TradeVille

Top Performerii Din Ultima Luna De La BVB

Top performerul de la BVB din indicele BET din ultimele 4 săptămâni a fost OMV Petrom, care a înregistrat o apreciere de 9% in contextul propunerii de dividende. Pe podiumul randamentelor din ultima luna s-au situat Banca Transilvania si BRD, cu o apreciere de 7.7%. La polul opus s-au situat TTS si FP, care au înregistrat dinamici negative de 11%, respectiv 6.7%. (Sursa: ZF)

Evoluția Salariilor La Început De An

In luna ianuarie, câștigul salarial mediu brut a fost de 7,976 RON, fiind cu 3% mai mic fata de cel înregistrat in decembrie 2023. In ceea ce privește salariul mediu net, acesta a scăzut cu 220 RON fata de luna decembrie. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat in activități de servicii in domeniul IT (11,193 RON), pe când cele mai mici in fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2,733 RON). (Sursa: INS)

Viitorul Electric Se Amâna

Producători auto consacrați, precum Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Volkswagen si Aston Martin au început fie sa își reducă, fie sa amâne planurile privind producția de vehicule electrice. Deși, cererea consumatorilor pentru mașini electrice nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, analiștii considera ca vânzările vor continua trendul ascendent. O revenire ampla la o oferta mixta de vehicule – cu modele pe benzina alături de hibride si opțiuni complet electrice – anunța un viitor auto electric întârziat fata de prognozele inițiale. (Sursa: CNBC)

Ads

Băncile Americane In Discuții Cu Saudi Aramco

Arabia Saudita este in discuții cu bănci de top de pe Wall Street pentru o vânzare secundara de acțiuni ale gigantului petrolier Aramco. Regatul intenționează sa colaboreze cu JPMorgan Chase ca unul dintre principalii subscriitori asiguratori ai ofertei. Bank of America si Morgan Stanley concurează, de asemenea, pentru rolurile principale in cadrul tranzacției, care ar putea strânge pana la 20 mld. USD. (Sursa: Bloomberg)

Antibiotice Preț curent 1.680 RON ( -0.59% ) MCap 1.12B P/E 13.977

Producătorul roman de medicamente, Antibiotice Iași, si-a anunțat intenția de a distribui dividende in suma de 30.9 mil. RON din profitul anual de 81.1 mil. RON. In acest sens, valoarea dividendului brut per acțiune propus este de 0.0460 RON, care, raportat la prețul de închidere de ieri, ar rezulta intr-un randament de 2.7%. (Sursa: BVB)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0795 RON (0.63% ) MCap 2.11B P/E -5.1441

Ads

Midia Marine Terminal (MMT), parte a Grupului KMG International, a marcat operarea a peste 700 de nave in 15 ani, fiind singurul terminal offshore din Romania, situat la 8.6 km de țărm, in Marea Neagra. Terminalul a fost crucial pentru rafinăria Petromidia, cel mai important activ al grupului, asigurând un flux constant de materii prime, in principal țiței de origine kazaha, cu un total de 60.2 mil. tone țiței descărcat. MMT gestionează un sistem complex logistic pentru rafinăriile Petromidia si Vega, având aproape 250 de angajați, dintre care 48 specializați in operațiunile offshore. (Sursa: BVB)

AIR CLAIM Preț curent 5.90 RON ( -1.67% ) MCap 25.9M P/E 15.04

Air Claim, companie care se ocupa cu gestionarea compensațiilor la care sunt îndreptățiți pasagerii liniilor aeriene pentru întârzieri de zbor, anulari si supra rezervări, a propus spre aprobare in AGA modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2023. Astfel, din profitul net de 3.15 mil. RON, conducerea companiei vrea sa redirecționeze 1.54 mil. RON către dividende, rezultând intr-un dividend brut per acțiune de 0.35 RON. Raportat la prețul de închidere din 14.03.2024, randamentul dividendului se ridica la aproximativ 6%. (Sursa: site companie)

Ads

E.ON SE Preț curent 62.44 RON (6.52% ) MCap 137B

E.ON si-a anunțat rezultatele anului fiscal, evidențiind un rezultat net per acțiune de 1.18 EUR, cu o scădere a veniturilor de 19% fata de anul precedent, la 93.7 mld. EUR. Compania a raportat un EBITDA ajustat de 9.4 mld. EUR pentru 2023. In ceea ce privește anul financiar 2024, E.ON anticipează ca EBITDA ajustat va fi cuprins intre 8.8 si 9 mld. EUR, iar profitul net ajustat va fi cuprins intre 2.8 si 3.0 mld. EUR. (Sursa: SeekingAlpha)

NIO INC Preț curent 5.75 USD ( -2.87% ) MCap 9.19B

Nio colaborează cu CATL pentru a dezvolta baterii cu o durata de viată mai lunga si costuri reduse pentru vehiculele electrice. In pofida ajustărilor financiare, Nio investește in tehnologiile de baza si își extinde infrastructura de schimb de baterii si de încărcare pentru o mai buna eficienta si stabilitate a rețelei. (Sursa: Reuters)

Apple Inc. Preț curent 172.55 USD (0.83% ) MCap 2.71T P/E 28.69

Foxconn, un furnizor cheie al Apple, estimează o creștere semnificativa a veniturilor in 2024, după ce a înregistrat un profit puternic in trimestrul al patrulea, datorita cererii ridicate de servere AI si vânzărilor solide de sărbători. Profitul net a urcat cu 33% in ultimul trimestru al anului trecut, depășind estimările analiștilor. In pofida unei ușoare scăderi a veniturilor preconizate pentru primul trimestru din 2024, in principal din cauza unei scăderi a produselor electronice inteligente pentru computere, perspectivele pentru anul in curs sunt pozitive. Acest lucru marchează o poziție mai optimista a conducerii companiei in comparație cu viziunea anterioara, mai conservatoare. (Sursa: Reuters)

Ads

Fisker Preț curent 0.1487 USD ( -53.86% ) MCap 47.7M P/E -0.0914

Fisker, un startup de vehicule electrice, se pare ca ia in considerare falimentul si a angajat consilieri de restructurare de la FTI Consulting si firma de avocatura Davis Polk, potrivit Wall Street Journal. Compania, care se confrunta cu riscul de faliment, a oprit investițiile in proiecte viitoare si analizează, de asemenea, un parteneriat potențial cu Nissan, pentru a obține stabilitate si acces la noi piețe. (Sursa: Reuters)

Microstrategy Preț curent 1,688.00 USD ( -4.42% ) MCap 19.2B P/E 92.96

MicroStrategy a declarat ca a achiziționat încă 12,000 bitcoins pentru aproximativ 822 mil. USD, “folosind veniturile din obligațiunile convertibile si excedentul de numerar”. Aceasta achiziție aduce totalul deținerilor companiei la 205,000 bitcoins, care valorează acum mai mult de 15 mld. USD, in timp ce criptomoneda continua sa atingă noi maxime. Prețul acțiunilor MicroStrategy a urcat cu 11% in sesiunea de miercuri, in timp ce, de la începutul anului, acțiunile s-au apreciat cu 180%. (Sursa: CNBC)

Ads

Rheinmetall Ag Preț curent 440.7 EUR (4.83% ) MCap 19B

Rheinmetall a raportat un an fiscal de succes, cu un profit net per acțiune de 10.96 EUR si o creștere a veniturilor de 12% fata de anul precedent, pana la 7.2 mld. EUR. Rheinmetall a propus, de asemenea, un dividend de 5.70 EUR/acțiune, in creștere fata de cel de 4.30 EUR/acțiune din anul precedent. Pentru anul 2024, compania anticipează o creștere puternica a vânzărilor si a profiturilor, cu vânzări consolidate preconizate in jur de 10 mld. EUR si o marja operaționala intre 14% si 15%. (Sursa: SeekingAlpha)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

...citeste mai departe despre "Performerii din ultima lună de la BVB – TradeVille" pe Ziare.com

Ads