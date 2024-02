Oferta de obligațiuni încheiată cu succes – TradeVille

Indicele BET Pierde Din Avans

Indicele de referință BET a pierdut vineri 0.5%, după ce înregistrase maxime istorice in cele doua ședințe precedente de tranzacționare. Cele mai mari mișcări de preț au fost înregistrate de Purcari, care a închis ședința cu –6.2%, OMV Petrom (-1.5%), BVB (-1.5%), Sphera Franchise Group (-1.1%) si Fondul Proprietatea (-0.8%). Prețul acțiunilor Purcari s-au depreciat in contextul ultimelor știri apărute in presa, conform cărora Transnistria ar putea fi anexata in curând Rusiei. (Sursa: ZF)

Comerțul Cu Ridicata, In 2023

In anul 2023, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in termeni nominali, fata de anul 2022, cu 1.1%, ca serie bruta. Pe segmente, cele mai importante creșteri s-au înregistrat in cazul comerțului cu ridicata al echipamentelor informatice si de telecomunicații (+12.6%), comerțului cu ridicata al altor mașini, echipamente si furnituri (+11.7%) si comerțului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (9.4%). (Sursa: INS)

IPO-Ul Reddit

Directorul general al OpenAI, Sam Altman, va fi unul dintre principalii beneficiari ai listării Reddit pe bursa din SUA. Altman deținea 9.2% din drepturile de vot înaintea ofertei publice inițiale, potrivit informațiilor din prospectul depus la autorități. Altman, care este fondatorul OpenAI a făcut parte din consiliul Reddit încă din 2021, dar a renunțat la aceasta funcție in urma cu 2 ani. (Sursa: CNBC)

Preturile Locuințelor Din China Continua Sa Scadă

In luna ianuarie, preturile locuințelor noi, în China, au înregistrat o scădere de 1.24%, comparativ cu anul precedent, depășind, totodată, declinul de 0.89% marcat în luna decembrie 2023. Prețurile locuințelor second-hand au înregistrat, de asemenea, o cădere puternica, de -4.4% in luna ianuarie fata de aceeași perioada a anului anterior. Vânzările de locuințe noi au atins valoarea de 32.8 mld. USD in luna ianuarie, cu 34% mai puțin fata de aceeași perioada a anului 2023. (Sursa: WSJ)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.2400 RON (0.42% ) MCap 567M P/E 4.2482

Impact Developer & Contractor a încheiat cu succes oferta publica de vânzare de obligațiuni derulata prin TradeVille, atrăgând 3 mil. EUR de la investitori. Oferta a fost suprasubsrisa de peste 2.5 ori, totalul ridicându-se la 7.6 mil. EUR, dintre care aproximativ 6.9 mil. EUR au fost subscriși pentru dobândă de 9%. (Sursa: ZF)

Bittnet Systems București Pret curent 0.273 RON (1.49% ) MCap 173M P/E -228.958

Grupul Bittnet a raportat, pentru întreg anul 2023, un profit net de 609,245 RON, comparativ cu o pierdere de 2.2 mil. RON înregistrată in 2022. Veniturile din contractele cu terții au însumat 383.2 mil. RON, marcând o creștere de 99.4% fata de anul precedent. Profitul operațional s-a majorat cu 46%, ajungând la 12 mil. RON, in timp ce EBITDA a ajuns la 21 mil. RON (+66%). Cotația bursiera, însă, a înregistrat o scădere de 1.8% in 2024 si de 8.7% in ultimele 12 luni. (Sursa: ZF)

Agroland Business System Pret curent 1.200 RON ( -0.41% ) MCap 107M P/E 23.687

Grupul Agroland Business System, care deține cea mai mare rețea de magazine agricole din Romania, a înregistrat, in 2023, un profit net de 4.6 mil. RON, in creștere cu 42% de la an la an. Veniturile din exploatare au însumat 295.55 mil. RON la nivel consolidat, marcând o scădere de 3% fata de 2022, in timp ce cheltuielile de exploatare au scăzut cu 4%, pana la 284.4 mil. RON. De la începutul anului si pana in prezent, prețul acțiunilor companiei a înregistrat o scădere de 1.6%, in timp ce, in ultimele 12 luni, performanta a fost de doar +1.35%. (Sursa: ZF)

Aerostar Pret curent 9.40 RON (1.08% ) MCap 1.43B P/E 18.48

Aerostar Bacău, furnizor de aerostructuri, componente, ansambluri pentru sisteme hidraulice pentru programe globale de fabricație, a înregistrat, in anul precedent, un profit net de 93 mil. RON, cu 3% peste rezultatul din 2022. Veniturile din exploatare au însumat 533 mil. RON, marcând o creștere anuala de 12.5%, in timp ce cheltuielile din exploatare au ajuns la 453.3 mil. RON (+16%). Acțiunile companiei au înregistrat un avans de 6.3% anul acesta si de 24.8% in ultimele 12 luni. (Sursa: ZF)

Sphera Franchise Group Pret curent 27.1 RON ( -1.09% ) MCap 1.05B P/E 18.8

Sphera Franchise Group a informat piața cu privire la deschiderea unui nou restaurat KFC. Deschiderea a avut loc in data de 22.02.2024, in orașul Sibiu. Locația este de tip drive trup, fiind a doua unitate de acest fel din cele 4 unități KFC din Sibiu. (Sursa: BVB)

Hidroelectrica Pret curent 123.90 RON ( -0.08% ) MCap 55.7B P/E 8.06

Analiștii de la Raiffeisen Research și-au majorat prețul țintă pentru acțiunile Hidroelectrica de la 116 RON la 136 RON. Aceasta evaluare ar putea reprezentă o creștere de aproape 10% în următoarele 12 luni, raportat la prețul curent de 124 RON/unitate. (Sursa: ZF)

2Performant Network Pret curent 2.87 RON (4.36% ) MCap 37.4M P/E 32.09

După publicarea rezultatelor, acțiunile 2Performant Network s-au apreciat cu 5.8%. Valoarea tranzacțiilor s-a ridicat la circa 400,000 RON, echivalentul a aproape jumătate din profitul companiei pe 2023. Închizând la 2.75 RON/acțiune, grupul a ajuns din nou la prețul la care s-a listat in urma cu patru ani. (Sursa: ZF)

Jpmorgan Chase & Co Pret curent 184.44 USD (0.75% ) MCap 541B P/E 11.87

Președintele si directorul general al JPMorgan, Jamie Dimon, a vândut, pentru prima data in istorie, acțiuni ale companiei pe care o conduce. Conform unui document transmis autorităților americane, acesta a vândut peste 683,000 de acțiuni, in valoare de 125 mil. USD. De asemenea, soția sa a vândut acțiuni valorând 25.3 mil. USD. Vânzările fac parte dintr-un plan pus la punct in luna noiembrie a anului trecut. (Sursa: Barron’s)

Block Inc- Pret curent 79.23 USD (16.58% ) MCap 47.8B P/E -178.60

Prețul acțiunilor Block au crescut cu 12% in sesiunea after-hours de joi, in ciuda rezultatelor sub așteptări, după ce compania a furnizat perspective puternice pentru EBITDA in anul curent si a declarat ca își propune sa-si extindă afacerea prin atragerea utilizatorilor Cash App. Block si-a revizuit in creștere estimările pentru EBITDA ajustat pentru întregul an, acesta fiind prognozat sa ajungă la cel puțin 2.63 mld. USD, peste estimările consensului de 2.41 mld. USD. (Sursa: Seeking Alpha)

Standard Chartered Plc Pret curent 6.396 GBP (5.61% ) MCap 18.5B

Standard Chartered a raportat un profit ajustat înainte de impozitare, in creștere cu 63%, de 1.06 mld. USD, peste așteptările analiștilor de 989.6 mil. USD. Totodată, compania a anunțat inițiativă de a demara un program de răscumpărare de acțiuni in valoare de 1 mld. USD, dar si majorarea dividendului cu 50%, la 0.21 USD/acțiune. Prețul acțiunilor a crescut cu aproximativ 7% in tranzacțiile after-market (Sursa: Bloomberg)

