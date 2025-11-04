Trezoreria a imprumutat luni 500 milioane de lei de la banci, la un randament mediu de 4,28%

Luni, 19 August 2013, ora 16:12
2245 citiri
Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat luni 500 de milioane lei de la bancile locale, printr-o emisiune de obligatiuni pe trei ani, la un randament mediu de 4,28%.

Valoarea emisiunii a fost de 500 milioane lei, iar bancile au depus oferte care au totalizat 1,62 miliarde lei. Rata cuponului este de 4,75%.

Aceasta este a patra licitatie de titluri de stat din august, dintr-un program de imprumuturi cumuland 1,98 miliarde de lei, prin cinci emisiuni de titluri de stat, din care una de certificate de trezorerie si patru de obligatiuni de stat.

Licitatia de luni va fi urmata marti, 20 august, de o sesiune de oferte necompetitive, fiind vizat un imprumut suplimentar de 50 de milioane de lei.

In primele sapte luni din 2013, MFP a imprumutat de la bancile locale aproape 29 miliarde lei.

Curs valutar

1 EUR = 5.0865 RON

0.0004

1 USD = 4.4207 RON

0.0040
Curs banci
Convertor valutar
