Citi: Euro va ajunge la 4,18 lei/unitate, pana la sfarsitul lui 2009

Grupul financiar Citi a revizuit estimarile prinvind cursul de schimb, de la 4,15 lei/euro la 4,22 lei/euro, in trimestrul al treilea.



Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro

De asemenea, pana la sfarsitul anului, Citi crede ca, in crestere fata de estimarea anterioara, de 4,1 lei/unitate."In opinia noastra, pietele de actiuni si obligatiuni din Romania, putin dezvoltate, sunt factorii principali care stau in spatele performantei dezamagitoare a leului , intrucat impiedica statul sa beneficieze de pe urma revenirilor recente ale pietelor de actiuni si obligatiuni guvernamentale in aceeasi masura ca economiile vecine", se arata in raportulCu toate acestea, analistiise asteapta la o, in acest an.