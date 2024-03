O noua corelație: Bitcoin și aur – TradeVille

BVB Atinge Un Nou Maxim Istoric

Pe data de 5 martie, Bursa de Valori București a înregistrat un nou record istoric, cu indicele de referință BET in creștere cu 0.5%, atingând nivelul de 16,205 puncte comparativ cu sesiunea anterioara. Aceasta evoluție pozitiva este susținuta de performanta excelenta a Băncii Transilvania si OMW Petrom, care au cele mai mari ponderi din structura indicelui. Ambele companii au atins niveluri istorice de capitalizare, respectiv 39.2 mld. RON si 21.3 mld. RON. (Sursa: ZF)

Ianuarie, Cea Mai Prospera Luna Pentru Fondurile Mutuale

In luna ianuarie a acestui an, fondurile mutuale din Romania au înregistrat 15,000 de investitori in plus si subscrieri in valoare de 402 mld. RON, in creștere cu aproximativ 150% fata de luna anterioara. In comparație, in ianuarie 2023, fondurile au avut retrageri in valoare de 120 mld. RON. De la aprilie 2023, fondurile au înregistrat exclusiv subscrieri, datorita creșterii cotațiilor bursiere si performantei bune a portofoliului de titluri de stat. (Sursa: ZF)

O Noua Corelație: Bitcoin Si Aur

Valorile record înregistrate de Bitcoin si aur sugerează direcții opuse in ceea ce privește apetitul pentru risc pe piețele globale. In acest an, Bitcoin a înregistrat o creștere de aproape 50%, alimentata de investițiile in fondurile tranzacționate la burse recent create in SUA, care dețin direct aceasta moneda digitala. In schimb, creșterea valorii aurului ar putea indica o orientare defensiva, generata de preocupările legate de tensiunile geopolitice sau de posibilele retrageri de pe piețele mondiale, ca urmare a unor performante record ale acestora. (Sursa: Bloomberg)

Tech-Ul Asiatic, In Plina Revenire

Potrivit unui raport realizat de JPMorgan, sectorul de tehnologie din Asia-Pacific urmează sa se redreseze mai repede decât alte industrii pe fondul boom-ului semiconductorilor. Acest sector care a prosperat in timpul pandemiei Covid-19, a suferit o încetinire si corecție pe parcursul ultimilor 2 ani, din cauza inflației ridicate si a dobânzilor din piață. Cei de la Deloitte sunt ceva mai pesimiști, notând faptul ca, cheltuielile in domeniul tehnologic in 2023 au scăzut considerabil in timp ce concedierile au crescut. (Sursa: CNBC)

Transport Trade Services Pret curent 27.8 RON ( -4.79% ) MCap 1.66B P/E 5.5

Consiliul de Administrație al TTS a propus distribuirea de dividende din profitul net aferent anului 2023 in suma bruta de 68.4 mil. RON, reprezentând aproximativ 45% din profitul net individual. Raportat la prețul din piață, randamentul dividendului se situează in jurul valorii de 3.9%. Pentru 2024, la nivel individual, veniturile bugetate sunt de 767.8 mil. RON, fiind cu 15.1% mai mici decât rezultatele preliminare pentru 2023. Profitul operațional bugetat de 120.5 mil. RON ar reprezenta o scădere cu 23.5% fata de cel obținut in 2023. (Sursa: BVB)

Simtel Team Pret curent 61.0 RON ( -1.29% ) MCap 481M P/E 17.5

Analiștii de la Goldring au stabilit un preț ținta pentru acțiunile Simtel cuprins in intervalul 68.04-68.54 pentru următoarele 12 luni. Raportat la prețul curent, randamentul potențial este de aproximativ 11%. Totodată, analiștii se așteaptă la un dividend de 0.63 RON/acțiune, care ar reprezenta un randament de aproximativ 1%. (Sursa: ZF)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 12.20 RON ( -0.49% ) MCap 4.22B P/E 9.53

Electrica convoacă acționarii pe 25 aprilie 2024 pentru a vota pentru repartizarea a 40 mil. RON din profitul obținut in 2023 sub forma de dividende. Totodată, compania dorește si aprobarea unui plafon de 300 mil. EUR pentru finanțarea prin obligațiuni verzi. Potrivit convocatorului publicat, Electrica vizează repartizarea unui dividend brut de 0.1178 RON/acțiune, echivalent cu un randament de 1%. (Sursa: ZF)

Apple Inc. Pret curent 169.59 USD ( -0.31% ) MCap 2.65T P/E 28.03

Traderii sunt cu ochii pe Apple in contextul in care prețul acțiunilor a scăzut sub un prag psihologic critic, intrând într-o corecție tehnica pentru prima data din luna august a anului trecut. Nivelul de 180 USD era atent urmărit ca o zona importanta de suport, fiind străpunsa la începutul acestei săptămâni. Aceasta dinamica ar putea prevesti o revenire la minimul din octombrie in jurul valorii de 165 USD, potrivit analiștilor de pe Wall Street. (Sursa: Bloomberg)

Crowdstrike Holdings Pret curent 333.02 USD (11.92% ) MCap 77.9B P/E -833.55

Prețul acțiunilor Crowdstrike a crescut la mijlocul acestei săptămâni cu peste 15% după ce compania de securitate cibernetica a anunțat rezultate financiare si previziuni pentru anul curent care au depășit așteptările analiștilor. Pentru perioada încheiata in ianuarie, Crowdstrike a obținut un profit/acțiune de 0.95 USD si venituri de 845.3 mil. USD. Mai multe companii din acest sector au înregistrat creșteri ale cotației după publicarea rezultatelor, printre ele numărându-se Zscaler, SentinelOne si Fortinet. (Sursa: SeekingAlpha)

Palantir Technologies Inc Pret curent 26.09 USD (9.58% ) MCap 55.6B P/E -1,157.93

Palantir Technologies este aproape de a câștigă un contract in valoare de 178 mil. USD pentru următorii 2 ani cu armata americana, pentru a începe faza 3 a proiectului TITAN, potrivit analistului William Blair. Daca informația va fi confirmata, acesta ar fi al 4-lea cel mai mare contract al companiei. Palantir a concurat cu Raytheon, cu care a colaborat in faza 2 a acestui proiect. (Sursa: SeekingAlpha)

