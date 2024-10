Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu - 26 Mai 2006

Peste 203.000 contracte de la inceputul luniiSesiunea bursiera de vineri a pus punct pe piata sibiana a derivatelor celei mai lichide saptamani de tranzactionare din luna in curs, volumele fiind in mod evident imbunatatite pe fondul cresterii volatilitatii cotatiilor. Astfel, a fost contabilizat un total ce a depasit 93.400 contracte futures si options, suma care face ca volumul de transfer marcat de la inceputul lunii sa fie de circa 203. 600 contracte.

Semnele unei saptamani foarte lichide au aparut inca din prima zi a intervalului 22-26 mai cand totalul a depasit nivelul de transfer de 14.100 pefectari apropiindu-se de un volum echivalent cu 22 milioane de RON. Sesiunea in cauza s-a desfasurat pe un fond descendent, ordinele de vanzare dominand piata .La finalul zilei de luni derivatele DESIF 2 au fost cele mai cautate cu peste 5000 contracte, urmate de DESIF 3, cu 3339 contracte futures.

Cea mai importanta sesiune a saptamanii trecute a fost fara indoiala cea de marti 23.05 cand piata la termen a oferit in urma scaderilor puternice o lichiditate de exceptie concretizata intr-un record istoric de peste 30.000 contracte. In aceasta zi au atras atentia deal-urile foarte mari in jurul a 1000 contracte, in special pe derivatele DESNP. Prin urmare, pe primul loc in clasamentul zilei s-au situat DESNP cu 11.140 contracte futures. Locul secund a revenit DESIF 5 cu un total de peste 7800. Volumul echivalent in RON aferent zilei de marti a fost mai mare de 43 milioane iar numerosii investitori short au inchis pozitiile marcand profituri excelente. Lichiditatea deosebita s-a mentinut si miercuri totalul transferurilor insumand 24.685 contrate futures si options si, prin volumul echivalent cu circa 36,1 milioane RON s-a obtinut o cota superioara pietei spot. Aceleasi DESNP si-au pastrat prima pozitie in top cu 8865 contracte. Joi, s-a defasurat singura sesiune bursiera care a stat sub semnul relaxarii de dupa zilele agitate anterioare, totalul ajungand la 8724 contracte. Sesiunea in discutie a fost insa cea in care derivatele au revent puternic pe crestere.

La final de saptamana participantii in piata au manifestat din nou un apetit crescut pentru investitiile in derivate, fiind realizate 15.633 contracte cu DESNP drept lider si DESIF pe locul secund, traseul cotatiilor fiind unul ascendent. Randamentele long ale zilei au fost spectaculoase ajungand spre exemplu la 20 si 30% pentru DESIF 3.

In ierarhia saptamanii, s-au impus in mod categoric DESNP cu mai mult de 30.100 contracte. Ele au inchis la valori de 0,5189 si 0,535 lei/actiune, cotatii care sunt usor mai mari in raport cu cele de vineri 19.05. Astfel, revenirea din ultimele zile a facut ca DESNP sa recupereze din piederile de miercuri. Locul doi a revenit DESIF 2 cu un volum de 19.454 contracte. Ultimele tranzactii cu derivatele pe SIF 2 au fost relizate la preturi de 1,99 lei/actine pentru scadenta iunie si 2.07 lei/actiune pentru scadenta septembrie. Acestea sugereaza pierderi de 0,1321 si 0,13 unitati/titlu raportat la intraga saptamana. Cu circa 17.700 contracte, derivatele ce au ca suport actiunile SIF 5 au ocupat pozitia a treia in clasamentul saptamanii trecute. Si ele au inchis la valori diminuate drastic, variatia negativa fiind pentru intregul interval de 0,2415 lei/actiune pentru scadenta in curs si 0,237 lei/actiune pentru cea din toamna, conform valorilor de inchidere cifrate la 2,395 respectiv 2,485 lei/titlu. Se evidentiaza randamentele short ce depasesc 70% pentru intreaga saptamana.

In ceea ce priveste euro in raportarea sa la leu, scaderile de vineri au facut ca moneda unica sa fie cotata la 3,525 lei pentru iunie si 3,51 lei pentru septembrie.

Decebal N. Todarita

BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI S.A. SIBIU

