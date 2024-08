Bursa Monetar Financiara si de Marfuri Sibiu - 18 Aprilie 2006

SIF-urile au generat 56 % din piata Ieri, relaxarea a fost caracteristica de ansamblu a pietei bursiere a derivatelor, investitorii continuand, sa tranzactioneze cu prudenta. In aceste conditii lichiditatea a stat sub semnul realizarii a 3650 contracte futures si options. Potentialul de crestere este insa sugerat de numarul pozitiilor deschise ajuns acum la aproape 89.500.

Cea mai intensa activitate a fost inregistrata in sectorul societatilor de investitii financiare care, prin totalurile marcate au obtinut un procent de circa 56 % din rulajul total al zilei. Cea mai cautata dintre ele s-a dovedit a fi DESIF 2 Moldova cu 870 contracte futures. Ultimile tranzactii cu derivatele SIF 2 au fost realizate la pretul de 2,246 lei/actiune pentru scadenta in derulare si 2,33 lei/actiune pentru scadenta septembrie. Se obseva deprecierea de 0,008 lei/actiune pentru iunie si stagnarea cotatiei pentru cea de-a treia scadenta din an. In topul lichiditatii, pozitia secunda a apartinut DESIF 5 Oltenia cu un volum de transfer echivalent cu circa 600.000 actiuni. Ele au inchis la preturi de 2,641 respectiv 2,72 lei/titlu. In cazul lor se remarca diminuarea pretului SIF 5 A-iunie pentru care cotatia finala a scazut cu 0,004 unitati/actiune si evolutia diferita a scadentei septembrie pentru care un titlu DESIF 5 s-a apreciat cu 0,005 lei. In cazul DESIF 5 s-a putut observa si preocuparea jucatorilor pentru ambele scadente, dupa cum rezulta din distribuirea contractelor.

Raportat la totalul zilei si emitentii din sectorul petrolier au avut o evolutie buna. Actiunile companiei A"RompetrolA" au revendicat locul trei ca lichiditate. DERRC au reusit din nou aprecieri usoare de 0,0005 si 0,002 lei/actiune pentru scadentele iunie si septembrie, valorile de la inchidere fiind de 0,0987 si 0,1020 lei/actiune.

Celelalte derivate petroliere au obtinut un volum de transfer echivalent cu 410.000 actiuni. La finalul zilei DESNP iunie valorau 0,531 lei/titlu iar DESNP septembrie 0,5544 lei/titlu.

Din nou, zona optiunilor s-a dovedit atractiva, remarcadu-se in special call-urile pentru DETLV cu scadenta in septembrie dar si put-urile pentru DESIF 2 scadenta iunie.

In sectorul contractelor valutare o atractivitate deosebita au A"emanatA" cele pe paritatea EURO/USD cu scadenta iunie pentru care moneda unica a marcat o apreciere de 0,0125 unitati, inchizand la o valoare de 1,2295 USD. Euro se apreciaza in raport cu dolarul si pentru septembrie, valorand la finalul zilei 1,2280 USD, in urma unei aprecieri de 0,0115 unitati.

In raportarea la leu, moneda europeana are tot o tendinta evoluativa inchizand la valori de 3,4851 lei pentru iunie si 3,51 lei pentru septembrie, cote mai mari cu 0,0071 si 0,0250 unitati fata de cele anterioare.

Decebal N. Todarita

BURSA MONETAR-FINANCIARA SI DE MARFURI S.A. SIBIU

