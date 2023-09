Majorările taxelor erodează încrederea în economie - TradeVille

Managerii Se Așteaptă La Creșterea Activității Unor Industrii Si A Preturilor

Pentru perioada septembrie-noiembrie 2023, o ancheta de conjunctura, din luna septembrie 2023 a INS arata ca managerii din industria prelucrătoare si din domeniul comerțului cu amănuntul preconizează o creștere moderata a volumului producției pentru următoarele trei luni. In industria prelucrătoare, construcții si servicii, se preconizează o relativa stabilitate a numărului de salariați. In construcții si comerțul cu amănuntul, managerii se așteaptă ca preturile sa crească. (Sursa: INS)

Majorările Taxelor Erodează Încrederea In Economie - CFA

Indicatorul de Încredere Macroeconomica al Asociației CFA Romania a scăzut semnificativ, luna trecuta, la 47.9 puncte. Declinul a fost de 7.5 puncte. Ambele componente ale indicatorului au scăzut, remarcabila fiind scăderea componentei de anticipații cu 8.8 puncte, pana la pragul de 38.3 puncte. Vicepreședintele CFA Romania pune dinamica negativa pe seama anticipatelor majorări de taxe, care au avut ca efect creșterea ușoara a prognozelor de inflație. (Sursa: Financial Intelligence)

Mai Putini Șomeri Americani Decât Era Așteptat

Cererile săptămânale pentru indemnizații de șomaj au ajuns la o valoare ajustata sezonier de 204,000, in săptămâna încheiata la 23 septembrie. Economiștii anticipau mai multe cererii, respectiv 215,000, însă piața muncii da semne in continuare de reziliența. Concomitent, rata anuala de creștere a PIB al SUA, aferenta T2 2023, a rămas nerevizuita la nivelul de 2.1%, in timp ce creșterea economica anualizata aferenta T1 2023 a fost revizuita la 2.2%, de la 2.0%. Randamentul la maturitate aferent titlurilor emise de Trezorerie SUA au atins maximul ultimilor peste 15 ani, pentru instrumentele cu maturitatea de 10 ani. (Surse: Reuters;CNBC)

Ads

Inflația Din Germania A Scăzut La Cel Mai Mic Nivel Din Februarie 2022

In luna septembrie, preturile consumatorilor din Germania au indicat o creștere anuala de 4.3%, cel mai mic nivel de la lansarea invaziei ruse din Ucraina. Aceasta statistica preliminara semnalează un posibil început al sfârșitului regimului cu inflație ridicata, care a afectat cea mai mare economie din Europa. Pentru zona euro, economiștii anticipează o rata anuala a inflației de 4.5%, in septembrie, in scădere de la 5.2%, in luna precedenta. (Sursa: Reuters)

Arobs Transilvania Software Preț curent 1.040 RON ( -2.07% ) MCap 906M P/E 20.226

Arobs Transilvania Software a încheiat prima jumătate a anului 2023 înregistrând o cifra de afaceri la nivel consolidat in creștere cu 90% vs S1 2022, si cu 8% peste nivelul bugetat. Majorarea cifrei de afaceri se datorează atât creșterii organice cat si aportului noilor companii achiziționate după primul semestru din 2022. De asemenea, atât indicatorul EBITDA cat si profitul net, care exclude efectul non-cash generat de programele de Stock Option Plan, au marcat creșteri de 9% respectiv 1%. (Sursa: raport companie)

Ads

Nuclearelectrica Preț curent 47.60 RON (1.17% ) MCap 14.3B P/E 5.08

Nuclearelectrica a anunțat inițierea unei colaborări cu Laurentis Energy Partners, o filiala a Ontario Power Generation, in vederea avansării producției de izotopi medicali la Centrala din Cernavoda si pentru a explora dezvoltarea producției de apa grea. Știrea vine in contextul in care ministrul energiei si resurselor naturale din Canada a anunțat un sprijin in valoare de 3 mld. CAD pentru dezvoltarea proiectului Unităților 3 si 4 de la Cernavoda care are ca obiectiv securitatea energetica cu energie curata. (Sursa: BVB)

Prospecțiuni București Preț curent 0.1485 RON (3.13% ) MCap 106M P/E 7.0665

Prospecțiuni, companie de prospectare geologica, încheie primele 6 luni ale anului 2023 cu o cifra de afaceri de 119 mil. RON, in creștere cu 49% fata de S1 2022. In contextul creșterii veniturilor din exploatare intr-un ritm mai rapid decât cel al cheltuielilor din exploatare, profitul operațional s-a ridicat la 11.2 mil. RON, fiind in creștere cu 96% comparativ cu perioada similara a anului precedent. Profitul net al companiei a fost de 8.3 mil. RON la finalul perioadei, in creștere cu 81% fata de S1 2022. Performantele din acest semestru s-au datorat, in mare parte, activității de achiziție a datelor geofizice pentru doua proiecte mari 3D, la care s-a adăugat un al treilea, început in acest prim semestru, dar care va continua pana la finalul anului. (Sursa: BVB)

Ads

Hsbc Holdings Preț curent 6.4550 GBP (0.88% ) MCap 129B

HSBC va cumpăra divizia de administrare a averilor din China a Credit Suisse. Aceasta gestionează active de peste 3 mld. USD si va reprezenta o expansiune substanțiala a băncii in cea mai mare economie a Asiei. Pentru HSBC, Asia este principalul pilon de creștere a afacerilor, banca londoneza alegând sa se concentreze tot mai mult pe aceasta regiune, părăsind alte tari mai puțin profitabile. (Sursa: Reuters)

Volkswagen Ag Preț curent 123.70 EUR ( -0.56% ) MCap 56.2B

Volkswagen s-a confruntat cu o întrerupere semnificativa a sistemului informatic care a oprit temporar producția la majoritatea uzinelor sale germane, inclusiv la cele ale celorlalte mărci din Grup, precum Porsche si Audi. Întreruperea a avut loc miercuri si a fost rezolvata peste noapte, Volkswagen declarând ca nu pare sa fie rezultatul unui atac extern. In timp ce sistemele afectate erau repornite, rețeaua globala de producție a fost repusa in funcțiune, deși este posibil ca unele sisteme individuale sa fi fost încă afectate. Acest incident urmează unei defecțiuni recente, similare, a sistemului de producție de la Toyota, subliniind preocupările legate de securitatea cibernetica si siguranța infrastructurii digitale pentru marile corporații din Germania. Ministrul transporturilor, Volker Wissing, a subliniat necesitatea îmbunătățirii protecției infrastructurii digitale critice. (Sursa: Reuters)

Ads

Ryanair Holdings plc Preț curent 15.91 EUR ( -0.44% ) MCap 18B

Ryanair își restrânge programul de iarna din cauza întârzierilor in livrările de avioane Boeing, care, din cele 27 de aeronave preconizate, au livrat doar 14 intre septembrie si decembrie. Aceste întârzieri se datorează problemelor de producție la o unitate din Kansas si întârzierilor la fabrica din Seattle. Anulările de zboruri vor începe la sfârșitul lunii octombrie, iar pasagerii afectați vor fi notificați prin e-mail. In ciuda acestor neajunsuri, Ryanair nu anticipează un impact semnificativ asupra obiectivului sau de trafic pentru întregul an, de 183.5 milioane de pasageri. Cu toate acestea, daca întârzierile persista pana la începutul anului 2024, ar putea fi necesara ajustarea obiectivului. Compania aeriana lucrează cu Boeing pentru a accelera livrările in prima jumătate a anului 2024. (Sursa: Reuters)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 304.84 USD (1.71% ) MCap 780B P/E 34.61

Meta Platforms a dezvăluit noi produse de inteligenta artificiala in cadrul conferinței Meta Connect. Printre acestea se numără ochelarii inteligenți cu un asistent AI integrat, capabil sa transmită in direct pe Facebook si Instagram, la un preț de 299 USD si care se livrează începând cu 17 octombrie. De asemenea, a fost prezentata cea mai recenta casca de realitate mixta Quest, care se livrează pe 10 octombrie. In plus, Meta a prezentat primele sale produse de inteligenta artificiala generativa orientate către consumatori, inclusiv un chatbot numit Meta AI care generează răspunsuri text si imagini foto-realiste. Compania își propune sa facă tehnologia avansata accesibila tuturor. Meta construiește, de asemenea, o platforma pentru crearea de roboti AI personalizați, cu scopul de a îmbunătăți aplicațiile si dispozitivele existente. Deși, este posibil ca monetizarea sa nu aibă loc imediat, Meta se concentrează pe dezvoltarea unei platforme pe care sa o folosească si alți dezvoltatori. (Sursa: Reuters)

Ads

Micron Technology Preț curent 66.89 USD ( -1.02% ) MCap 71.5B P/E -24.58

Producătorul american de cipuri, Micorn Technology, a încheiat anul fiscal 2023 cu venituri totale la jumătate comparativ cu anul fiscal 2022. De asemenea, in ceea ce privește profitabilitatea, compania a înregistrat o pierdere neta de 5.8 mld. USD, comparativ cu profitul net de 8.6 mld. USD din anul fiscal 2022. Previziunile privind veniturile producătorului de cipuri pentru primul trimestru au depășit estimările analiștilor de pe Wall Street, alimentate de cererea pentru cipurile sale de memorie din partea sectorului de inteligenta artificiala. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

...citeste mai departe despre "Majorările taxelor erodează încrederea în economie - TradeVille" pe Ziare.com

Ads