Mai putini turiști – TradeVille

Mai Putini Turiști

In luna ianuarie 2024, sosirile in structurile de primire turistica cu funcțiuni de cazare din Romania, inclusiv apartamente si camere de închiriat, au scăzut cu 2%, iar înnoptările cu 3.2% fata de aceeași luna din 2023. La punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor străini au crescut cu 1.3%, iar plecările in afara tarii ale vizitatorilor romani cu 7%. (Sursa: INS)

Preturile Producției Industriale, In Scădere

In luna ianuarie 2024, preturile producției industriale pe total (piața interna si piața externa) au scăzut cu 0.1% fata de luna precedenta. Comparativ cu ianuarie 2023, scăderea este de 6%. Aceasta dinamica vine in continuarea unui trend descendent început încă din august 2022. (Sursa: INS)

Eforturi In Zadar?

Prețul petrolului a scăzut, la deschiderea ședinței de tranzacționare de luni, in ciuda faptului ca OPEC+ a convenit sa prelungească reducerile voluntare ale producției pana in trimestrul al doilea. Referința globala Brent a scăzut pana la 83.52 USD/baril, in timp ce contractele futures West Texas Intermediate din SUA s-au tranzacționat din nou sub 80 USD/baril. (Sursa: CNBC)

Inflație De Aproape 70%

Inflația anuala din Turcia a atins un nou maxim al ultimelor 15 luni, cu o creștere mai rapida decât se preconiza. Stimulata in parte de creșterea brusca a salariului minim din acest an, creșterea preturilor in februarie a accelerat pentru a 4-a luna consecutiv, ajungând la 67.1%, de la sub 65% in luna precedenta. Inflația lunara, un indicator care a fost analizat in mod special de banca centrala, a depășit de asemenea previziunile, chiar daca a scăzut la 4.5% de la 6.7% in luna ianuarie. (Sursa: Bloomberg)

ALRO S.A. Pret curent 1.415 RON ( -1.39% ) MCap 1B P/E -2.213

Producătorul de aluminiu pe verticala, Alro Slatina, a informat investitorii asupra unui control desfășurat de către ANAF in perioada 2023-2024, ce vizează perioada 2016-2021, in urma căruia s-a emis o decizie de impunere suplimentara in valoare de 13.5 mil. RON, reprezentând impozit pe profit suplimentar si TVA. Compania considera decizia profund netemeinica si nelegala, urmând sa utilizeze toate mijloacele legale in vederea desființării ei. (Sursa: BVB)

Evergent Investments Pret curent 1.220 RON (0.00% ) MCap 1.17B P/E 9.407

Evergent Investments compania cunoscuta pentru investițiile de tip private equity a anunțat majorarea deținerii in compania românească mWare Solutions SA la 10%, prin participarea la o noua runda de majorare a capitalului social. mWare Solutions își desfășoară activitatea in domeniul inteligentei artificiale si Big Data, compania fiind poziționată avantajos pentru a beneficia de oportunitățile create de revoluția tehnologica. (Sursa: BVB)

Simtel Team Pret curent 61.8 RON (0.65% ) MCap 487M P/E 17.8

Conducerea Simtel a informat piața cu privire la achiziția in integralitate a Oasis Green Energy 3, compania care dezvolta un proiect fotovoltaic cu o capacitate instalata de 5.35 MWp DC. Prin aceasta tranzacție, Simtel achiziționează un proiect ready to build situat in Salonta, județul Bihor. Proiectul are toate autorizațiile si este pregătit pentru demararea imediata a implementării. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.130 RON (0.44% ) MCap 1.35B P/E 13.990

Fondurile de pensii au cumpărat mai mult de jumătate din pachetul de 8.3% vândut de un acționar al Aquila. Din momentul achiziționării si pana in prezent, randamentul obținut de aceste fonduri este de 17%. 5 fonduri au cumpărat, pe parcursul lunii ianuarie, 63.7 mil. de acțiuni, reprezentând 54.07% din rulajul lunar. Fondurile Pilon II si Pilon III aveau la finele lunii respective o participație de 28.76% la Aquila, in creștere cu peste 5% fata de sfârșitul anului trecut. (Sursa: ZF)

Banca Transilvania Pret curent 26.50 RON (0.38% ) MCap 21.1B P/E 7.09

Analiștii de la Wood&Company Financial Services au oferit o recomandare de cumpărare pentru acțiunile Băncii Transilvania. Prețul țintă pentru următoarele 12 luni este de 26.7 RON/acțiune, oferind, raportat la prețul din piață de ieri, un randament de doar 2%. Analiștii au considerat rezultatele recente ca fiind mixte, dar per total pozitive, având in vedere performanta puternica a veniturilor nete din dobânzi si expansiunea marjei nete a dobânzii. (Sursa: ZF)

Bayer AG Pret curent 140.00 RON ( -0.55% ) MCap 115B

Bayer a achiziționat drepturile exclusive de comercializare pentru medicamentul investigațiunile pentru inima, Acoramidis, in Europa. Acordul implica o plata inițială si plați intermediare pentru BridgeBio si afiliații săi. Acoramidis, un tratament pentru cardiomiopatia amiloida transtiretina, a arătat rezultate pozitive in studiile de faza III. Revizuirile reglementare sunt in curs in SUA si Europa, cu o data țintă pentru 29 noiembrie 2024. Bayer își propune sa îmbunătățească îngrijirea cardiovasculara si intenționează sa facă Acoramidis disponibil pacienților imediat după aprobarea autorităților europene. (Sursa: Seeking Alpha)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 138.85 USD (3.70% ) MCap 716B

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a atins cel mai înalt nivel din istoria sa, stimulata de creșterea globala a prețului acțiunilor producătorilor de cipuri, datorata optimismului legat de inteligenta artificiala. Acțiunile companiei au crescut cu 5.2%, ajungând la 725 USD, un record din momentul listării in 1994. Capitalizarea de piață a ajuns la 597 mld. USD, apropiindu-se de topul celor mai valoroase 10 companii din lume. (Sursa: Bloomberg)

