Lumina de la capătul tunelului? – TradeVille

Tentativa De Fraudă

BNR a avertizat cu privire la apariția, pe mai multe platforme și rețele de socializare, a unor postări care îl implică pe guvernatorul Mugur Isarescu. Videoclipurile folosesc fraudulos imaginea și vocea guvernatorului BNR pentru a convinge publicul să facă investiții pe o platforma inexistenta. (Sursa: Bursa.ro)

Cifra De Afaceri Din Comerțul Cu Amănuntul Creste

În luna decembrie 2023, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut față de cea precedentă, ca serie brută cu 3.9%, iar ca serie ajustată in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate, cu 0.2%. Comparativ cu aceeași lună din 2022, dinamica este de +0.1% ca serie brută și de +1.5% ca serie ajustata. Per total, in 2023, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut fata de 2022 cu 1.9%. (Sursa: INS)

Lumina De La Capătul Tunelului?

Indicii principali din China au înregistrat creșteri in ședința de ieri, in contextul in care autoritățile de la Beijing au intensificat eforturile de a stopa o criza prin intermediul unei serii de anunțuri politice, inclusiv prin promisiunea unui fond de stat care sa achiziționeze acțiuni listate. Indicele de referință CSI 300 a crescut cu pana la 2.8%, oferind astfel un răgaz investitorilor care au fost nevoiți sa se confrunte cu oscilații bruște ale pieței in ultimele doua ședințe de tranzacționare. (Sursa: Bloomberg)

Comenzile Fabricilor Din Germania, In Ușoara Creștere

Comenzile fabricilor germane au crescut neașteptat în decembrie, indicând o ușoară revenire, în timp ce economia europeană încă se confruntă cu o scădere industrială. În ciuda estimărilor, care anticipau un declin de 0.2%, cererea a urcat cu 8.9% fata de luna anterioara, datorită comenzilor majore. Cu toate acestea, sectorul manufacturier german rămâne tensionat, cu colapsuri in industria auto si inginerie mecanica, iar perspectivele creșterii producției rămân slabe. (Sursa: Bloomberg)

Transgaz Pret curent 19.28 RON (0.84% ) MCap 3.63B P/E 30.38

Prime Transaction a oferit un preț țintă de 19.8054 RON pentru acțiunile transportatorului național de gaza naturale. Analiștii se așteaptă la o apreciere de doar 3.15% pentru următoarele 12 luni. Transgaz urmează sa raporteze rezultatele anuale preliminare pe data de 29 februarie. (Sursa: ZF )

One United Properties Pret curent 0.997 RON (0.00% ) MCap 3.78B P/E 8.885

ONE United Properties a oferit primul Trading update din istoria companiei. Liderul pieței imobiliare de lux a vândut si pre-vândut 953 de apartamente si 1,584 de locuri de parcare, obținând un venit de 274.9 mil. EUR pe parcursul anului trecut. In 2023, ONE a finalizat 1,430 de unități rezidențiale la ONE Verdi Park, ONE Floreasca Vista, ONE Timpuri Noi si ONE Cotroceni Park. Comparativ cu 2022, veniturile obținute sunt cu 62% mai mari. (Sursa: BVB)

Ubs Group Ag Pret curent 28.15 USD ( -5.51% ) MCap 89.6B

Gigantul bancar elvețian UBS a raportat o pierdere neta atribuibila acționarilor de 279 mil. USD, a doua consecutiva, din cauza costurilor de integrare a rivalului Credit Suisse. Cu toate acestea, analiștii chestionați de LSEG se așteptau la o pierdere si mai mare, in valoare de 372 mil. USD. UBS a anunțat si reluarea programului de răscumpărări de acțiuni, in valoare de pana la 1 mld. USD, in a doua parte a acestui an. (Sursa: CNBC)

British Petroleum Pret curent 4.7895 GBP (5.46% ) MCap 89.9B

British Petroleum a depășit estimările cu privire la profitul obținut in trimestrul 4. Compania, cu sediul in Londra, care activează in domeniul petrolului si gazelor naturale, a declarat ca va răscumpăra acțiuni in valoare de 1.75 mld. USD in fiecare trimestru in prima jumătate a anului. Rezultatele vin in contextul in care companiile din Big Oil, precum Exxon Mobil, Chevron si Shell au raportat peste așteptările analiștilor. (Sursa: Bloomberg)

Toyota Motor Corporation Pret curent 218.86 USD (7.80% ) MCap 297B

Toyota Motor a raportat un profit net, în cel de-al treilea trimestru, în creștere cu 87%, iar proiecția pentru întregul an fiscal, indica o creștere a acestuia cu 84%. Veniturile au crescut cu 23%, cu o prognoza redusa pentru vânzările de vehicule din cauza problemelor înregistrate la Daihatsu. Toyota se așteaptă la o creștere a veniturilor cu 17% pentru întregul anul fiscal, susținută de un yen slab. Acțiunile companiei au crescut cu 4.8% după publicarea rezultatelor, stabilind un nou record. (Sursa: WSJ)

Eli Lilly and Company Pret curent 705.03 USD ( -0.17% ) MCap 632B P/E 97.41

Acțiunile companiei Eli Lilly au crescut după ce compania a raportat câștiguri trimestriale si venituri peste așteptări. In trimestrul patru, Lilly a înregistrat un profit pe acțiune de 2.49 USD (+19%) si venituri de 9.35 mld. USD (+28%). Medicamentul nou împotriva obezității al companiei, Zepbound, a generat venituri de 175.8 mil. USD. Lilly estimează, pentru întregul an 2024, venituri cuprinse in intervalul 40.4 – 41.6 mld. USD si un profit pe acțiune cuprins intre 12.20 – 12.70 USD. Acțiunile Lilly au înregistrat o creștere de 3.0% in tranzacționarea premarket. (Sursa: Barron’s)

Spotify Technology Pret curent 231.92 USD (3.88% ) MCap 44.9B

Spotify a raportat, pentru trimestrul patru, rezultate mai bune decât se așteptă, cu o creștere de 23% a numărului de utilizatori activi lunar si o creștere de 15% a numărului de abonați premium. Creșterea veniturilor companiei, deși semnificativa, de 16%, a fost sub așteptări din cauza pierderilor din schimburile valutare. De asemenea, compania s-a extins către serviciile de podcast-uri si cărți audio, si are ca scop atingerea a 1 mld. utilizatori pana in 2030. (Sursa: Reuters)

