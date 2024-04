Lucrările de construcții, în scădere – TradeVille

Lucrările De Construcții, In Scădere

In primele 2 luni ale anului 2024, volumul lucrărilor de construcții a scăzut ca serie bruta cu 10.8% si ca serie ajustata sezonier cu 11.8% fata de aceeași perioada a anului precedent. Pe elemente de structura, cea mai accentuata scădere s-a înregistrat in cazul lucrărilor de construcții noi (-15.1% vs primele 2 luni din 2023), in timp ce, pe obiectele de construcții, clădirile rezidențiale au marcat cel mai semnificativ regres (-41.2% vs 2022). (Sursa: INS)

Sectorul Bancar – Profitabilitate Record In 2023

Profiturile celor mai importante bănci din România au crescut in anul 2023 cu procente cuprinse intre 14% si 50% fata de anul precedent. Sectorul bancar romanesc a încheiat anul 2023 cu un profit record de aproape 14 mld. RON (+35% vs 2022). Toate aceste performante s-au înregistrat in contextul frânării ratei de creștere a creditării la 7% si a încetinirii economiei românești, PIB marcând un avans de doar 2.1% (Sursa: ZF)

BoE, Așteptata Sa Scadă Dobânzile Începând Cu Luna Mai

Morgan Stanley preconizează ca Banca Centrala a Angliei ar putea reduce in continuare ratele dobânzilor in luna mai, contrar sentimentului pieței care se așteaptă la o reducere începând cu luna septembrie. Guvernatorul BoE, Andrew Bailey, rămâne optimist in ceea ce privește inflația din Marea Britanie, asteptandu-se ca aceasta sa scadă sub 2% in trimestrul al doilea. Morgan Stanley preconizează reduceri de rate atât din partea BOE, cat si de la BCE in acest an, anticipând prima reducere a BCE in iunie si cea a FED in luna iulie, din cauza dezinflației globale incerte. (Sursa: CNBC)

Germania Poate Evita Recesiunea

Bundesbank estimează ca Germania ar putea evita o recesiune de iarna datorita creșterii producției, exporturilor si construcțiilor la începutul anului 2024. In ciuda îmbunătățirilor recente, redresarea susținută este incerta. Printre principalele provocări se numără un sector industrial slab, întreruperi ale lanțului de aprovizionare si tensiuni geopolitice. Președintele BCE, Christine Lagarde, recunoaște o posibila redresare, dar, cu toate acestea, PIB este probabil sa fi scăzut in primul trimestru, iar FMI retrogradează prognoza de creștere a Germaniei pentru 2024 la 0.2% din cauza provocărilor economice persistente. (Sursa: Bloomberg)

Sphera Franchise Group Pret curent 31.9 RON (0.31% ) MCap 1.23B P/E 17.8

Sphera Franchise Group a anunțat ca plănuiește sa distribuie un dividend special in 2024, asemănător celui deja propus. Consiliul de Administrație va propune un dividend brut in valoare de 1.05 RON pe acțiune. Randamentul dividendului este de aproximativ 3.3% raportat la prețul din piață. (Sursa: ZF)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.928 RON (0.65% ) MCap 808M P/E 24.816

Conducerea AROBS a informat piața cu privire la decizia Consiliului de Administrație prin care a aprobat majorarea capitalului social cu suma maxima de 17.42 mil. RON (valoare nominala). Astfel, acțiunile ramase nesubscrise in cadrul primei etape vor fi oferite ulterior in cadrul unui plasament privat. Prețul pe durata primei etape se va încadra in intervalul 0.80 RON – 0.93 RON, urmând ca cel din a doua etapa sa fie stabilit ulterior. (Sursa: ZF)

Conpet Ploiești Pret curent 88.4 RON ( -0.23% ) MCap 765M P/E 12.7

Acțiunile transportatorului național de țiței Conpet Ploiești au crescut cu circa 3% de când compania a publicat propunerea privind repartizarea profitului net pe 2023, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit. (Sursa: ZF)

Societatea Energetica Electrica Pret curent 13.32 RON (0.60% ) MCap 4.61B P/E 7.44

Analiștii de la IFB Finwest au revizuit in sus prețul țintă pentru acțiunile distribuitorului si furnizorului de energie Electrica (EL). Noul preț țintă este de 14 RON pe unitate, cu o creștere de 47% fata de anteriorul, stabilit la 9.5 RON, pe 8 septembrie 2023. In comparație cu prețul actual de piață, de 13.2 RON, acest nou obiectiv sugerează un potențial de creștere de 6% in următoarele 12 luni. (Sursa: ZF)

British Petroleum Pret curent 5.1360 GBP ( -0.62% ) MCap 96B

BP si-a eficientizat echipa executiva, numindu-l pe William Lin in funcția de șef al departamentului de petrol si energie cu emisii reduse de carbon, acesta înlocuind-o pe Anja-Isabel Dotzenrath. CEO-ul companiei, Murray Auchincloss, a pus accentul pe simplificarea business-ului pentru a spori creșterea valorii. Echipa a fost redusa la 10 membri pentru a optimiza operațiunile si a reduce complexitatea. Compania menține trei divizii cheie: producție si operațiuni, gaze si energie cu emisii reduse de carbon, precum si clienți și produse. (Sursa: CNBC)

Alaska Air Group, Pret curent 45.08 USD (5.52% ) MCap 5.66B P/E 35.43

Alaska Airlines prognozează ca profitul net din al doilea trimestru va fi cuprins intre 2.20 si 2.40 USD/acțiune, in timp ce, pentru întreg anul 2024, se așteaptă sa ajungă la 5.25 USD/acțiune. Estimările companiei s-au situat mult peste așteptările analiștilor, datorita cererii puternice pentru calatorii, in ciuda pierderii înregistrate in primul trimestru ca rezultate al incidentului din aeronava Boeing 737 Max 9. Prin comparație, analiștii prognozaseră 2.12 USD/acțiune pentru T2, in timp ce, pentru 2024, profitul net era așteptat sa atingă, in medie, 4.36 USD/acțiune. (Sursa: CNBC)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 133.58 USD ( -3.92% ) MCap 687B

Acțiunile TSMC au marcat o scădere de 4.53%, in ciuda faptului ca cel mai mare producător de cipuri din lume a depășit estimările analiștilor pentru primul trimestru. Investitorii au penalizat perspectivele pesimiste ale conducerii pentru întreaga industrie de semiconductori, a cărei creștere a fost revizuita in jos, la 10%, de la “mai mult de 10%” anterior. TSMC a înregistrat un profit net de 6.97 mld. USD, in creștere cu 8.9% fata de anul trecut, in timp ce analiștii estimaseră un nivel de 6.63 mld. USD. (Sursa: Barron’s)

Netflix Inc Pret curent 615.71 USD (0.33% ) MCap 260B P/E 61.37

Prețul acțiunilor Netflix a înregistrat o scădere brusca după publicarea ultimelor rezultate financiare, in contextul in care compania a decis sa nu mai ofere cifrele cu privire la numărul de utilizatori începând de anul următor. Pentru ultimul trimestru, compania si-a continuat creșterea. Veniturile trimestriale au fost de 9.37 mld. USD si un profit de 2.33 mld. USD, echivalentul cu un EPS de 5.28 USD/acțiune. Ambele cifre au fost peste consensul analiștilor de pe Wall Street. (Sursa: CNBC)

Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

