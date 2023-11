Inteligența artificială, schimbări la vârf – TradeVille

Numărul Locurilor De Munca Vacante, In Creștere

Numărul de locuri de munca vacante, in trimestrul trei, a fost de 40,000, in creștere cu 600 fata de trimestrul anterior. Comparativ cu același trimestru al anului trecut, numărul locurilor de munca vacante a scăzut cu 5,300, iar, rata locurilor de munca vacante cu 0.12%. In ultimul trimestru, peste ¼ din numărul total al locurilor de munca vacante s-au concentrat in industria prelucrătoare. Sectorul bugetar a însumat 20.5% din numărul total al locurilor de munca vacante. (Sursa: INS)

Probleme In Construcții

In luna septembrie, volumul lucrărilor de construcții a scăzut, fata de luna august, ca serie bruta cu 0.1%, iar, ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate, cu 1.9%. Aceasta dinamica a fost evidențiata de scăderea înregistrată pentru lucrările de întreținere si reparații curente (-1.3%) si la lucrările de construcții noi (-0.1%). Comparativ cu aceeași luna din 2022, volumul lucrărilor de construcții, ca serie bruta, a crescut cu 9.3%. (Sursa: INS)

Inteligenta Artificiala, Schimbări La Vârf

OpenAI, compania care a creat ChatGPT, a anunțat ca Emmett Shear, fostul CEO al Twitch va fi noul director general, la doua zile după înlăturarea brusca a lui Sam Altman. Angajarea lui Shear este cea mai recenta întorsătura intr-un weekend haotic la unul dintre cele mai mediatizate startup-uri de pe planeta. Consiliul de Administrație al OpenAI a anunțat, vineri seara, ca li demite pe Altman si îl înlocuiește, interimar, cu Mira Murati, directorul departamentului de tehnologie. Motivul demiterii este unul vag, fiind invocata nesinceritatea fostului director fata de Consiliul de Administrație. Intre timp, Microsoft, a anunțat ca Sam Altman se va alătura unei noi divizii de inteligenta artificiala a companiei. (Sursa: CNBC)

Sfârșitul Declinului?

Inflația anualizata a preturilor de producție din Germania a rămas negativa, dar s-a îmbunătățit fata de luna precedenta. Preturile la energie au scăzut semnificativ. Datele publicate ieri dimineața, au arătat o scădere de 11% pe an pentru luna octombrie. Cifrele reprezintă o îmbunătățire evidenta fata de luna precedenta (-14.7%). Este important de menționat faptul ca, cea mai mare economie a Europei a ajuns la 4 luni consecutive de scădere a preturilor de producție. (Sursa: Invezz)

Simtel Team Pret curent 40.8 RON (0.99% ) MCap 321M P/E 20.7

Compania de inginerie si energie regenerabila, Simtel, a încheiat primele 9 luni din 2023 înregistrând o creștere de 212% a cifrei de afaceri si o apreciere de 371% a profitului net comparativ cu aceeași perioada din 2022. Divizia de energie regenerabila a companiei a contribuit cu 91% din cifra de afaceri, fiind urmata de divizia de telecomunicații, cu 7%. In octombrie, Simtel a finalizat o investiție strategica in valoare de 6 mil. RON intr-un nou spațiu logistic, in Băicoi, județul Prahova, care va deveni noul centru de aprovizionare pentru toate activitățile grupului. CEO-ul companiei se declara optimist in ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor stabilite la începutul anului, atât din punct de vedere al rezultatelor financiare, cat si din punct de vedere operațional. (Surse: BVB;ZF)

Holde Agri Invest- Clasa Pret curent 0.954 RON (0.00% ) MCap 97.4M P/E -62.294

Holde Agri Invest a anunțat piața cu privire la Ziua Investitorului, care va avea loc in data de 24 noiembrie, începând cu ora 10:00. Evenimentul va fi organizat in format online si va fi transmis in direct. Scopul evenimentului este de a iniția o discuție intre conducerea companiei si investitori, cu privire la provocările din sectorul agricol din acest an, si la revizuirea recenta a BVC. Ziua Investitorului vine la o zi după publicarea celor mai recente rezultate financiare. (Sursa: BVB)

Aerostar Pret curent 8.70 RON (5.45% ) MCap 1.32B P/E 17.10

Aerostar Bacău a semnat un acord cu Derco, o companie din grupul Lockheed Martin, pentru întreținerea flotei de avioane F-16 a României. Acordul vine in contextul in care, săptămâna trecuta, primul Centru European de Instruire pentru F-16 a fost inaugurat la Baza Aeriana Fetești. (Sursa: ZF)

Visual Fan - Allview Pret curent 9.10 RON (0.00% ) MCap 60.6M P/E 38.65

Visual Fan a anunțat încheierea unui contract cu Waldevar Energy, pentru proiectarea si execuția unui parc fotovoltaic in orașul Seini. Proiectul a primit finanțare europeana nerambursabila prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare, si are o capacitatea totala de 305.9 kW, parcul fotovoltaic având in componenta 540 de panouri fotovoltaice Allview de 550 W si trei invertoare trifazate cu putere de 100 kW fiecare. Proiectul din Seini marchează un pas in atingerea obiectivului de a finaliza proiecte fotovoltaice cu o capacitate totala de 20 MW. (Sursa: BVB)

Romcarbon Buzău Pret curent 0.1920 RON (1.32% ) MCap 101M P/E 2.4132

Romcarbon a anunțat piața cu privire la semnarea unui acord cu firma taiwaneza din industria chimica, Swancor Holding, pentru dezvoltarea unei noi activități de reciclare. Aceasta colaborare va contribui la dezvoltarea, pe teritoriul Uniunii Europene, a activității de reciclare a materialelor termorigide. (Sursa: BVB)

Bayer AG Pret curent 170.98 RON ( -17.20% ) MCap 141B

Bayer se confrunta cu doua noi eșecuri, in contextul in care a întrerupt studiul primar pentru cel mai important medicament experimental al sau si a pierdut, in SUA, un proces împotriva erbicidului sau Roundup. Prețul acțiunilor a scăzut cu pana la 11%, la începutul ședinței de tranzacționare de ieri de la Frankfurt, ajungând la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 10 ani. Aceasta scădere a dus la diminuarea capitalizării bursiere cu aproximativ 4.6 mld. EUR. (Sursa: Bloomberg)

Mastercard Inc Pret curent 398.75 USD ( -0.31% ) MCap 381B P/E 37.29

Mastercard își dublează eforturile de detectare si prevenire a fraudelor provenite prin intermediul burselor de criptomonede. Compania a declarat ca a încheiat un parteneriat cu Feedzai, o platforma de reglementare care își propune sa combată spălarea de bani prin utilizarea inteligentei artificiale. Conform datelor Feedzai, se estimează ca, in prezent, 40% dintre tranzacțiile frauduloase ies direct dintr-un cont bancar către o bursa de criptomonede. (Sursa: CNBC)

