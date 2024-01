Inflația, pe placul lui Powell – TradeVille

Activelor Fondurilor Mutuale, Sub Nivelul Din 2021

Activele celor mai mari administratori de fonduri mutuale din Romania au crescut cu 17% in 2023 fata de 2022, dar au fost, însă, cu 20% sub nivelul din 2021. Amudi AM a fost singura companie din top care a înregistrat pierderi de active comparativ cu anul 2022. Deși au recuperat considerabil din declinul marcat in 2022, ajungând la finalul anului 2023 la 20 mld. RON, activele primelor 10 companii din industria de asset management din Romania (reprezentând peste 90% din piață) sunt încă mult sub nivelul atins la finalul anului 2021, de 25 mld. RON. (Sursa: ZF)

Suspendarea Ratelor La Credite Pentru Agricultori

Potrivit Ordonanței de Urgenta aprobata recent de Guvern, agricultorii afectați de seceta din 2023 vor putea cere suspendarea ratelor la credite sau la contractele de leasing pana la finalul acestui an. Potrivit datelor Ministerului Agriculturii, la cultura de porumb, producția totala a anului 2023 a fost cu circa 30% mai mica fata de producția totala medie a anilor 2019, 2020 si 2021, in timp ce, la culturile de floarea-soarelui, producția a fost cu circa 14% mai mica, iar la cultura de soia, cu circa 9% sub medie. (Sursa: ZF)

Inflația, Pe Placul Lui Powell

Indicatorul preferat al FED de măsurare al inflației din SUA, (indicele de baza al preturilor cheltuielilor de consum personal) a crescut in cel mai lent ritm anual din ultimii trei ani, pe măsura ce consumatorii au cheltuit intr-un ritm susținut. Aceasta dinamica menține posibilitatea unor reduceri ale dobânzii de referință la următoarele întâlniri ale FED. (Sursa: Bloomberg)

Ads

Cu Ochii Pe Big Tech

Comisia Federala pentru comerț din SUA a anunțat ca va investiga implicarea directa a celor mai mari companii de tehnologie in producerea si comercializarea inteligentei artificiale. Agenția a declarat la sfârșitul săptămânii trecute ca a emis ordine prin care a solicitat informații despre investițiile in acest domeniu de către Microsoft, Amazon si Google. (Sursa: WSJ)

Hidroelectrica Pret curent 121.00 RON (0.41% ) MCap 54.4B P/E 7.87

Hidroelectrica a inclus in bugetul de venituri si cheltuieli pe 2024, un rezultat net preliminat de 6.02 mld. RON pentru anul trecut, reprezentând un maxim istoric, in creștere cu 50% fata de anul precedent. Pentru anul in curs, compania se așteaptă la o scădere a acestui indicator cu 20% pana la valoarea de 4.83 mld. RON. Veniturile in 2024 sunt estimate la 10.9 mld. RON, cu 12.8% mai mici fata de 2023. (Sursa: ZF)

Ads

Romcarbon Buzău Pret curent 0.2030 RON ( -0.49% ) MCap 107M P/E 2.5514

Romcarbon si-a vândut cea mai mare parte din deținerea la Hidroelectrica pe parcursul săptămânii trecute. Compania a vândut 20,000 de acțiuni la un preț mediu de 119.3 RON, marcând astfel un profit de aproximativ 18% fata de prețul de cumpărare. Romcarbon continua sa aibă in portofoliu aproximativ 8,000 de acțiuni ale producătorului de energie verde. (Sursa: Bursa.ro)

Transport Trade Services Pret curent 29.2 RON (1.39% ) MCap 1.75B P/E 6.0

Transport Trade Services a informat piața despre depășirea pragului de 5% din capitalul social al grupului de către Metropolitan Life Pensii Private, unul dintre cele mai mari fonduri de pensii private Pilon II. Deținerea fondului de pensii este evaluata la aproximativ 3.05 mil de acțiuni, echivalentul a 87.95 mil. RON. (Sursa: BVB)

Ascendia Pret curent 4.59 RON ( -0.22% ) MCap 53.8M P/E 10.50

Conducerea Ascendia anunță finalizarea cu succes a primei ediții a campaniei “Protecție prin educație: Securitate digitala. Obiectivul principal al campaniei a fost pregătirea personalului din instituțiile de învățământ, al elevilor a părinților in evitarea si denunțarea fraudelor cibernetice. Peste 15,000 de persoane s-au alăturat acestei campanii, majoritatea dintre ei fiind elevi. Cursurile au fost disponibile gratuit. (Sursa: BVB)

Ads

Societatea Energetica Electrica Pret curent 10.86 RON ( -0.91% ) MCap 3.76B P/E 8.48

Acționarii companiei Electrica, care este controlata in proporție de 48.8% de către statul roman, prin Ministerul Energiei, au aprobat numirea in Consiliul de Administrație a lui Dumitru Chirita, Georgiana Bogsievici, Dragos-Valentin Neacsu, Adrian-Florin Lotrean, Marian-Cristian Mocanu si Valentina-Elena Siclovan. Mandatul noului consiliu are o durata de 4 ani. (Sursa: ZF)

Lvmh Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne Pret curent 769.1 EUR (12.23% ) MCap 388B

Prețul acțiunilor LVMH a crescut cu peste 12% vineri dimineață, după ce grupul bunurilor de lux a raportat venituri peste așteptările analiștilor si a majorat dividendul anual. Veniturile pentru anul 2023 s-au ridicat la 86.15 mld. EUR, marcând o creștere de 13% fata de anul anterior. Rezultatele au fost susținute, in principal, de o creștere anuala de 14% a segmentului de moda si articole din piele, respectiv, de o creștere de 11% a veniturilor din parfumuri si cosmetice. (Sursa: CNBC)

Ads

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

...citeste mai departe despre "Inflația, pe placul lui Powell – TradeVille" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro