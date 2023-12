Inflația, mai aproape de țintă – TradeVille

Numărul Autorizațiilor De Construire, In Scădere

In primele zece luni ale anului, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale, eliberate pe plan național, au scăzut cu 22.2%, comparativ cu aceeași perioada din 2022. Raportat la luna octombrie 2022, in acest an, se evidențiază o scădere atât a numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale (-8.8%), cat si a suprafeței utile totale (-23.4%). De asemenea, s-au înregistrat scăderi atât ale numărului de autorizații de construire eliberate pentru clădiri nerezidențiale (-16.3%), cat si in ceea ce privește suprafață utila totala (-6.1%). (Sursa: INS)

Împrumut De Jumătate De Miliard Pentru Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanțelor a împrumutat, marți, 28 noiembrie, 512.7 mil. EUR de la bănci, prin doua emisiuni de obligațiuni de stat, potrivit BNR. Astfel, MF a atras 383.4 mil EUR printr-o emisiune de obligațiuni de stat de certificate de trezorerie cu discount, cu maturitate la 12 luni si un randament mediu de 4.18% pe an. Valoarea nominala a emisiunii a fost de 200 mil. EUR, iar băncile au subscris 485.9 mil. EUR. Totodată, MF a atras 129.3 mil. EUR printr-o emisiune de obligațiuni cu maturitate la 24 de luni si un randament mediu de 4.5% pe an. Valoarea emisiunii a fost de 100 mil. EUR, iar băncile au subscris 179.3 mil. EUR. (Sursa: Financial Intelligence)

Inflație, Mai Aproape De Ținta

Ads

Inflație anuala in zona euro s-a redus la 2.4% in luna noiembrie, de la 2.9% in octombrie, cu mult sub așteptările analiștilor de la Reuters. Inflația de baza a scăzut la 3.6% de la 4.2%, ceea ce a alimentat așteptările pentru o posibila scădere a dobânzii de referință de către Banca Centrala Europeana. inflația in cele mai mari economii din zona euro, Germania si Franța, a scăzut la 2.3%, respectiv la 3.8%. (Sursa: CNBC)

OPEC+ Nu Reușește Sa Schimbe Trendul Petrolului

Prețul petrolului a scăzut, in primele ore ale ședinței de tranzacționare de vineri, extinzându-și astfel pierderile de joi, când OPEC+ a convenit asupra unor reduceri voluntare ale producției de petrol pentru primul trimestru al anului viitor, care nu s-au ridicat la așteptările pieței. Tarile care pompează aproximativ 40% din petrolul mondial au propus o reducere voluntara de aproximativ 2.2 mil. barili pe zi, pentru T1 2024. Cu toate acestea, cel puțin 1.3 mil. barili pe zi reprezentau o prelungire a reducerilor voluntare pe care Arabia Saudita si Rusia le aplicau deja. (Sursa: CNBC)

Ads

Bonas Import Export Pret curent 1.54 RON (2.67% ) MCap 18.1M P/E -107.63

Acțiuni reprezentând peste un sfert din capitalul social al Bonas si-au schimbat proprietarii prin intermediul a doua tranzacții speciale, înregistrate miercuri in sistemul BVB. Pachetul de acțiuni tranzacționat depășește cu puțin deținerea cofondatorului Vasile Nas, de 3 milioane de acțiuni. In acest sens, cele doua tranzacții s-au ridicat la 5 mil. RON, fiind vândute la un preț cu 6.7% mai mare fata de prețul de închidere din 28.11.2023. (Sursa: ZF)

Rompetrol Rafinare Pret curent 0.0825 RON ( -0.60% ) MCap 2.19B P/E -5.3382

Rompetrol Rafinare a finalizat modernizarea a doua noi rezervoare din parcul de stocare al rafinăriei Petromidia Năvodari. Investiția s-a ridicat la aproximativ 6.5 mil. USD si face parte dintr-un program general de mentenanță, reabilitare si modernizare a parcului de rezervoare. (Surse: BVB;ZF)

Ads

Hidroelectrica Pret curent 128.7 RON (4.63% ) MCap 57.8B

Hidroelectrica, principalul producător de energie din Romania, a anunțat preluarea activelor Uzinei Constructoare de Mașini Reșița, care vor fi integrate in filiala de mentenanță, Hidroserv. Achiziția a fost evaluata la 68 mil. RON. Anunțul a fost precedat de tensiuni cu Sindicatul National Hidroenergetica, care a criticat politica de reducere a lucrărilor si investițiilor, temând-se ca managementul ar putea periclita viitorul Hidroserv. Hidroelectrica a semnat un act adițional pentru prelungirea parteneriatului cu Hidroserv, subliniind importanta consolidării poziției si eforturile de ieșire din insolventa. Compania respinge presiunile sindicatului, afirmând ca deciziile sunt transparente si reflecta interesul pe termen lung, pledând pentru dezvoltarea sustenabila a sectorului energetic. (Sursa: Profit.net)

One United Properties Pret curent 0.940 RON ( -2.08% ) MCap 3.56B P/E 8.377

Ads

One United Properties a informat piața cu privire la primirea unei noi autorizații de construire pentru One Gallery (fosta Fabrica Ford) din partea Primăriei Municipiului București, care va permite aplicarea unor soluții si îmbunătățiri suplimentare care vor fi integrate in noua clădire. Imobilul va avea o suprafață închiriabila de aproximativ 13,500 mp si 400 de locuri de parcare construite pe 2 etaje subterane. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Pret curent 0.5410 RON ( -0.46% ) MCap 33.7B P/E 9.1298

OMV Petrom a anunțat încheierea unui parteneriat cu Vulcangas Romania pentru deschiderea de stații de alimentare cu gaz natural comprimat si lichefiat. Prima stație, care va fi destinata atât transportului ușor de mărfuri, cat si autocamioanelor pentru transport greu, va fi operațională începând cu anul 2025. Prin acest parteneriat, OMV Petrom susține diversificarea ofertei pentru mobilitate pentru transportul de marfa pe distante medii si lungi, susținând dezvoltarea pieței de gaz natural comprimat (GNC) si lichefiat (GNL). (Sursa: BVB)

Ads

Uber Technologies Inc Pret curent 57.24 USD (2.84% ) MCap 115B P/E -308.42

Uber a anunțat planuri de a deschide platforma sa pentru taxiurile negre din Londra in 2024, având ca scop îmbunătățirea relațiilor după o decada de tensiuni. Serviciul va permite șoferilor de Black Cab sa se alăture aplicației Uber pentru curse programate, beneficiind de un acord fără comisioane in primele șase luni. Cu toate acestea, o majoritate a șoferilor de taxi negru, reprezentați de Asociația Șoferilor de Taxi Licențiați (LTDA), au respins oferta, invocând lipsa de cerere si îngrijorări legate de istoricul de siguranță al Uber. (Sursa: Reuters)

Uipath, Pret curent 24.84 USD (27.52% ) MCap 14.1B P/E -59.49

Prețul acțiunilor UiPath a crescut cu 11% după ce compania de software de automatizare a raportat un profit si venituri peste așteptări pentru al treilea trimestru fiscal, pe fondul unei creșteri puternice a activităților de vânzări de licențe si servicii de abonament. Astfel, prețul UiPath a atins cel mai ridicat nivel din aprilie 2022. Pierderea neta pentru trimestrul actual s-a redus la 31.5 mil. USD, de la 57.7 mil. USD in urma cu un an. (Sursa: Marketwatch)

TESLA INC. Pret curent 237.03 USD ( -1.65% ) MCap 757B P/E 62.09

Primele Cybertrucks au fost preluate de către clienți la sfârșitul săptămânii trecute intr-un eveniment live, care l-a avut protagonist pe Elon Musk. Potrivit website-ului Tesla, compania va vinde versiunea de baza a modelului cu tracțiune spate la un preț de 60,990 USD, dar si o versiune Cyberbeast la 99,990 USD. Livrările pentru aceste doua versiuni vor începe anul viitor. Tesla intenționează de asemenea, sa vândă o versiune cu tracțiune integrala la un preț de 79,900 USD începând cu 2025. Prețul anunțat săptămâna trecuta este cu aproximativ 40% mai mare fata de prețul estimat de companie de 40,000 USD. Cu toate acestea, prețul nu include subvențiile care pot fi obținute in prealabil. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille.

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste).

...citeste mai departe despre "Inflația, mai aproape de țintă – TradeVille" pe Ziare.com

Ads