Inflația în zona euro oscilează – TradeVille

2023, Al Treilea Cel Mai Bun An La BVB

Anul 2023 a fost al treilea cel mai bun an din ultimii zece pentru investitorii de la Bursa de Valori București. Cu o apreciere de 39.9%, indicele BET-TR, care include și randamentele dividendelor, a închis anul la 31,745 de puncte, in timp ce indicele BET a ajuns la 15,371 de puncte, cu un avans de 32%. Prin comparație, in 2019 randamentul indicelui BET-TR a fost de 47%, in timp ce, in 2021, randamentul s-a ridicat la 40%. Cu toate acestea, 2023 a fost caracterizat de o lichiditate istorica, de 154 mil. RON/zi. (Sursa: ZF)

Turismul In Noiembrie 2023

In luna noiembrie 2023, atât sosirile, cat si înnoptările in structurile de primire turistica cu funcțiuni de cazare au crescut cu 8%, respectiv cu 6.6% comparativ cu luna noiembrie 2022. La punctele de frontiera, sosirile turiștilor străini au crescut cu 6.4%, in timp ce plecările in străinătate ale turiștilor romani au crescut cu 10.2%. Durata medie a șederii in luna noiembrie 2023 a fost de 2 zile la turiștii romani si de 2.1 zile la turiștii străini. (Sursa: INS)

Inflația In Zona Euro Oscilează

Inflația din zona euro a urcat la 2.9% in luna decembrie de la 2.4% in noiembrie potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Cifra anuala a fost puțin sub cea prognozata de economiștii dintr-un sondaj Reuters. Inflația de baza, care nu include preturile la energie, alimente, alcool si tutun, a scăzut la 3.4% de la valoarea de 3.6%. Datele de vineri vor sta la baza dezbaterii privind traiectoria pe care o va adopta Banca Centrala Europeana la următoarele întâlniri de politică monetară. (Sursa: CNBC)

Piața Muncii Din SUA Rămâne Robusta

Ultimele date din SUA indică că piața muncii a încheiat anul 2023 într-un trend ascendent, adăugând 216,000 de noi locuri de munca in luna decembrie. Creșterea numărului de salariați a fost considerabil mai mare față de luna precedentă, când au fost adăugate doar 173,000 de noi locuri de muncă. Rata șomajului a rămas nemodificată, la 3.7%. Analiștii se așteptau la o cifră mult mai mică, în jurul valorii de 170,000 de noi salariați, si la o rată a șomajului în creștere, de 3.8%. (Sursa: CNBC)

One United Properties Pret curent 0.987 RON ( -1.30% ) MCap 3.74B P/E 8.795

ONE a anunțat piața despre efectuarea plății dividendului brut, in suma de 0.01 RON/acțiune, începând cu data de 31 ianuarie 2024, către acționarii companiei înscriși in Registrul Acționarilor deținut de către Depozitarul Central la data de înregistrare 16.01.2024. (Sursa: BVB)

Ford Motor Company Pret curent 11.85 USD (1.46% ) MCap 47.5B P/E 11.49

Ford Motor a anunțat joi cele mai bune vânzări anuale de automobile în Statele Unite din 2020 încoace, alimentate de cererea susținută pentru SUV-urile de tip crossover și camionete. Compania a declarat că vânzările de vehicule au crescut cu 7.1%, până la 1.99 mil. unități in 2023, fiind al treilea cel mai mare producător auto, după vânzări, in SUA, după General Motors si Toyota. In 2020, Ford vândut puțin peste 2 mil. de vehicule. In total, vânzările de vehicule noi din SUA au ajuns la aproximativ 15.5 mil. unități in 2023, dintre care vehiculele electrice, inclusiv vehiculele hibride, au reprezentat aproape 17%. Vânzările modelelor electrice ale Ford au crescut si ele cu aproape 18%, ajungând la 72,608 unități, adică 3.6% din totalul vânzărilor companiei. (Sursa: Reuters)

Mobileye Global Pret curent 30.09 USD (0.40% ) MCap

Acțiunile Mobileye Global, furnizor de sisteme de conducere autonomă, au suferit o scădere cu peste 25% în cursul săptămânii trecute, după ce compania a anunțat că estimează o scădere cu 50% a veniturilor în primul trimestru, previziune care contrastează puternic cu așteptările pieței, evidențiind provocările mai profunde cu care se confruntă furnizorii de cipuri pentru industria auto. Acest avertisment reflectă opiniile anterioare ale unor giganți ai industriei, precum ON Semiconductor și Lattice Semiconductor, ambele invocând scăderea cererii în sectoarele auto și industrial. Analiștii reacționează cu îngrijorare, retrogradând Analog Devices și Microchip Technology din cauza îngrijorărilor investitorilor legate de corecția in curs de desfășurare a pieței. (Sursa: Barrons)

Alibaba Group Holding Ltd Pret curent 73.27 USD ( -1.86% ) MCap 188B

Prețul acțiunilor Robosense Technology, susținute de Alibaba, a scăzut cu 2% la debutul acestora la bursa, fiind prima listare pe bursa din Kong din acest an. Robosense, lider global in piața soluțiilor LiDAR (“Laser imaging, detection and ranging”) pentru mașini cu conducere autonoma, a strâns 985 mil. HKD (126 mil. USD) in cadrul IPO-ului, fiind evaluata la 19 mld. HKD (2.43 mld. USD). Cu toate că oferta internațională realizată inițial a fost suprasubsrisa, IPO-ul a fost primit cu rezerve de către investitori, emisiunea fiind subscrisă doar de 0.58 ori. Cainiao, divizia de logistica a grupului Alibaba, a fost cel mai mare acționar al Robosense înainte de IPO, cu o participație de 10.46%. (Sursa: CNBC)

Walgreens Boots Alliance, Pret curent 24.27 USD (0.04% ) MCap 21.5B P/E -6.50

Walgreens a șocat investitorii înjumătățindu-și dividendele trimestriale, ceea ce a dus la o scădere de peste 10% a prețului acțiunilor sale. Deși compania a depășit estimările analiștilor cu un profit de 0.66 USD/acțiune și vânzări de 36.7 mld. USD, aceste cifre au marcat un declin semnificativ fata de anul precedent. Reducerea dividendelor, o abatere de la istoricul acestora de lungă durată, are ca scop stimularea investițiilor si o potențială reducere a datoriilor. Confruntându-se cu provocări in activitatea sa principala de vânzări cu amănuntul din SUA si cu schimbări operaționale in curs de desfășurare, noul director general, Tim Wentworth, a evidențiat eforturile depuse pentru a rezolva aceste probleme, menționând ca Walgreens rămâne prudent in ceea ce privește viitorul. (Sursa: Barrons)

Costco Wholesale Corp Pret curent 658.58 USD (1.58% ) MCap 291B P/E 48.51

Costco Wholesale a încheiat anul 2023 într-o nota buna, raportând o creștere robusta, de 9.9%, a veniturilor din decembrie, care au ajuns la 26.2 mld. USD. Aceasta creștere a marcat o accelerare fata de creșterea de 5.1% din noiembrie. Vânzările in același magazin au înregistrat o creștere impresionanta de 8.5%, fata de 3.5% in noiembrie. Cumpărăturile de sărbători au stimulat in mod deosebit traficul in magazine, cu o creștere de 6.5% in SUA si de 7.5% la nivel global. In timp ce alimentele si produsele de larg consum au dominat vânzările, cardurile cadou si bijuteriile au fost, de asemenea, articole populare. Vânzările in comerțul electronic au crescut cu 17.7%. In urma acestui raport pozitiv, acțiunile Costco au crescut cu 0.7%, marcând o creștere de 44% in ultimul an. (Sursa: Barrons)

Eli Lilly and Company Pret curent 619.25 USD (0.77% ) MCap 556B P/E 85.60

Eli Lilly a lansat LillyDirect, o pagina de internet care permite comenzile directe ale medicamentului sau pentru scăderea in greutate, Zepbound, si conectarea persoanelor interesate in tratarea acestei afecțiuni la servicii de telesanatate. Aceasta mișcare vine ca urmare a cererii ridicate de medicamente pentru pierderea in greutate, cu impact asupra pieței de medicamente pentru obezitate, estimata la 100 mld. USD. Lansarea Lilly Direct a făcut ca acțiunile WW International sa scadă cu 10%, întrucât cele doua companii concurează in același sector. Dincolo de Zepbound, serviciul se extinde la livrarea la domiciliu de medicamente pentru diabet si migrene. Analiștii lauda aceasta abordare care țintește direct consumatorii pentru stimularea absorbției de medicamente. (Sursa: Reuters)

Boeing Co Pret curent 247.34 USD (0.98% ) MCap 148B P/E -33.19

Administrația Federala a Aviației din SUA a ordonat sâmbătă imobilizarea temporara la sol a zeci de avioane de tip Boeing 737 Max 9 pentru inspecții. Știrea vine in contextul in care, o piesa a aeronavei a explodat in timpul unei curse Alaska Airlines. Directiva de urgenta va afecta aproximativ 171 de avioane din întreaga lume si se aplica companiilor aeriene americane si transportatorilor care operează pe teritoriul SUA. (Sursa: CNBC)

