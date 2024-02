Inflația în zona euro, în scădere ușoară – TradeVille

Rata Șomajului Rămâne Constantă

Romania a înregistrat la finalul lunii decembrie o rata a șomajului de 5.4%, nivel similar cu valoarea înregistrata in luna noiembrie, cel mai mare procent, de 21.2%, fiind înregistrat in rândul tinerilor de pana in 24 de ani. Per total, rata șomajului la bărbați a fost cu 1.2 puncte procentuale mai mare decât la femei (5.9% la bărbați, 4.7% in cazul femeilor). (Sursa: ZF)

Piața Construcțiilor Rezidențiale, Contracție In 2023

Piața construcțiilor rezidențiale s-a contractat in 2023, fiind emise doar 34,646 autorizații de construire, in scădere cu 20.6%. Trendul descendent s-a remarcat in toate regiunile: București-Ilfov (-1,648 autorizații), Sud-Muntenia (-1,575), Nord-Vest (-1,499), Vest (-1,062), Sud-Est (-1,018), Nord-Est (-1,014), Sud-Vest Oltenia (-746) si Centru (-452). (Sursa: ZF)

Piața De Medicamente, In Creștere Cu 16%

Piața locala de medicamente a crescut in 2023 cu 16%, la o valoare totala de 29.96 mld. RON, raportat la prețul de distribuție, in condițiile in care volumul de medicamente eliberate către pacienții din Romania s-a majorat cu 2.4%, la un total de 722 mil. cutii, potrivit datelor Cegedim. Vânzările de medicamente pe baza de rețeta au atins 18.21 mld. RON (+20.5%), in timp ce vânzările produselor fără prescripție medicala au însumat 7.49 mld. RON (+10.6%), iar cele de pe segmentul de spitale au fost de 4.26 mld. RON (+9.4%). (Sursa: ZF)

Inflația In Zona Euro, In Scădere Ușoara Conform Așteptărilor

Inflația generala in zona euro a scăzut ușor in ianuarie, conform datelor preliminare, in timp ce inflația de baza (core) a înregistrat o scădere mai mica decât se anticipa. Creșterea anuala generala a preturilor a fost de 2.8%, in linie cu estimările analiștilor si sub nivelul din decembrie, de 2.9%. Inflația de baza a fost de 3.3% in ianuarie, peste prognoza analiștilor de 3.2%. (Sursa: CNBC)

Ads

Bittnet Systems București Pret curent 0.278 RON (0.36% ) MCap 176M P/E -233.151

Bittnet a informat piața despre semnarea unui contract semnificativ de către Dendrio Solutions SRL (parte din pilonul de Cloud & Infrastructure) ce depășește 10% din cifra de afaceri consolidata la nivelul întregului grup. Contractul este cel mai mare realizat de o companie din grupul Bittnet pana in prezent, valoarea fiind de 66.9 mil. RON fără TVA. (Sursa: BVB)

Teraplast Pret curent 0.5730 RON ( -0.69% ) MCap 1.24B P/E 215.8280

Teraplast a anunțat semnarea unui acord cu familia Uhl pentru achiziția grupului Wolfgang Freiler. Compania locala urmează sa preia 2 unități de producție de țevi si piese injectate din polietilena aflate pe teritoriul Ungariei. Prețul tranzacției a fost stabilit la valoarea de 16.53 mil. EUR, la care se adauga un mecanism de “earn-out” in funcție de performanta EBITDA a grupului in anul curent. (Sursa: BVB)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 18.04 RON (2.97% ) MCap 12.5B P/E 8.12

Ads

Grupul bancar francez Societe Generale a angajat JP Morgan pentru a explora posibilitatea vânzării BRD, sucursala sa din Romania, care deține locul 3 pe piața locala. Procesul se afla intr-un stadiu incipient, dar deja exista interes din partea mai multor jucători pentru achiziționarea băncii, printre care si grupul financiar belgian KBC. KBC este in topul celor mai activi cumpărători de proprietăți bancare din regiune. (Sursa: Profit.ro)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.035 RON (0.00% ) MCap 1.24B P/E 13.629

Analiștii Wood & Company Financial Services au inițiat acoperirea pentru acțiunile Aquila Part Prod, cu o recomandare de cumpărare si un preț țintă pentru următoarele 12 luni de 1.42 RON/unitate, care implica o creștere potențială de aproximativ 33%. Wood estimează o rata anuala compusa de creștere (CAGR) pentru venituri si profit net de 11.7%, respectiv de 22.4%, in perioada 2023-2026, incluzând recenta achiziție a Parmafood. (Sursa: ZF)

Ads

OMV Petrom Pret curent 0.5875 RON (1.29% ) MCap 36.6B P/E 9.0837

OMV Petrom a raportat pentru 2023 venituri de 38.8 mld. RON, reprezentând o scădere de 37% fata de 2022, ca urmare a preturilor in scădere ale mărfurilor si a vânzărilor mai mici de energie electrica. Profitul net a însumat 4 mld. RON, comparativ cu 10.3 mld. RON obținut in anul precedent. Compania intenționează sa distribuie un dividend de baza in valoare bruta de 0.0413 RON/acțiune si ia in calcul si un dividend special pentru acest an. (Sursa: BVB)

ALRO S.A. Pret curent 1.490 RON (0.00% ) MCap 1.06B P/E 4.263

ALRO a anunțat un parteneriat cu Agile Networks Technologies, furnizor de soluții IT, si cu Salesforce, lider global in soluții software CRM, cu scopul implementării unei soluții personalizate pentru digitalizarea proceselor de vânzări. Parteneriatul valorifica experiența acumulata a celor doua companii care au asistat de-a lungul anilor companii din industrii precum producție, bunuri de larg consum, ONG-uri si educație. (Sursa: BVB)

Ads

Deutsche Bank Ag Pret curent 62.84 RON (5.29% ) MCap 129B

Deutsche Bank a spulberat ieri așteptările analiștilor pentru trimestrul al 4-lea, raportând un profit net de 1.3 mld. EUR. Banca germana a anunțat si un program suplimentar de răscumpărări de acțiuni in valoare de 1.6 mld. EUR. Profitul net trimestrial a marcat o scădere de aproape 30% fata de anul trecut, dar a fost semnificativ mai mare decât estimarea analiștilor de 785.61 mil. EUR. (Sursa: CNBC)

SHELL PLC Pret curent 29.660 EUR (2.05% ) MCap 213B

Shell a raportat un profit net ajustat de 28.25 mld. USD pentru întregul an 2023, marcând o scădere de 29% in comparație cu profitul record înregistrat anul precedent. Cu toate acestea, rezultatul a fost peste așteptările analiștilor de 27.5 mld. USD. Compania a anunțat o creștere de 4% a dividendului pentru trimestrul al patrulea si a declarat ca va derula, in următoarele 3 luni, un program de răscumpărare de acțiuni in valoare de 3.5 mld. USD. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 185.69 USD (0.70% ) MCap 2.92T P/E 30.85

Ads

Apple a raportat rezultate pentru primul trimestru fiscal care au depășit estimările privind veniturile si profiturile, însă, vânzările din China au înregistrat un declin de 13%. Per total, compania a înregistrat o creștere de 2% a veniturilor, întrerupând o serie de 4 trimestre consecutive de scăderi. După publicarea rezultatelor, prețul acțiunilor a scăzut cu 2% in after-hours înainte de conferință cu analiștii. (Sursa: CNBC)

Amazon Com Inc Pret curent 157.10 USD (1.22% ) MCap 1.74T P/E 133.52

Amazon a raportat rezultate trimestriale care au depășit estimările analiștilor de pe Wall Street. Vânzările diviziei AWS au crescut cu 13% in linie cu prognozele. Procentul reprezintă o îmbunătățire fata de trimestrul precedent, însă ritmul a scăzut fata de anul trecut (+20%). Compania a anunțat si un nou asistent bazat pe inteligenta artificiala pentru shopping numit Rufus. Prețul acțiunilor a crescut cu 12% după anunț. (Sursa: CNBC)

Meta Platforms Inc (facebook) Pret curent 396.52 USD (1.64% ) MCap 1.14T P/E 50.94

Meta a raportat rezultate financiare peste așteptările Wall Street pentru cel de-al 4-lea trimestru si a anunțat primul dividend din istorie. Prețul acțiunilor a crescut cu peste 15% imediat după anunț. Veniturile companiei s-au majorat cu 25%, marcând cel mai rapid ritm de creștere de la jumătatea anului 2021. Cheltuielile au continuat trendul descrescător (-8%), iar marja operațională s-a dublat, ajungând la 41%. (Sursa: CNBC)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

...citeste mai departe despre "Inflația în zona euro, în scădere ușoară – TradeVille" pe Ziare.com

Ads