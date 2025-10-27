💰 Inflația din SUA, sub așteptări – TradeVille

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata

În august 2025, cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (fără autovehicule si motociclete) a scăzut cu 14.3% față de iulie, respectiv cu 3.3% după ajustarea sezonalitatii. Comparativ cu august 2024, s-a înregistrat o creștere de 1% (3.8% ajustat). În primele opt luni ale anului, cifra de afaceri a urcat cu 1.1% ca serie brută și cu 0.3% ca serie ajustată. (Sursa: INS)

Serviciile de piața prestate întreprinderilor

În august 2025, cifra de afaceri din serviciile de piața prestate în principal întreprinderilor a scăzut cu 12.9% față de iulie, respectiv cu 2.9% ajustat sezonier. Comparativ cu august 2024, s-a înregistrat o creștere de 1%, susținuta în special de activitățile IT. În primele opt luni din 2025, cifra de afaceri a urcat cu 0.7% ca serie brută și cu 0.3% ca serie ajustată. (Sursa: INS)

Inflația din SUA, sub așteptări

Inflația din SUA a urcat mai puțin decât se anticipa, ajungând la 3% în septembrie, evoluție care întărește așteptările ca Rezerva Federala va continua ciclul de reduceri ale dobânzilor. Potrivit datelor publicate vineri de Biroul de Statistica a Muncii, indicele preturilor de consum a crescut de la 2.9% in august, dar s-a situat sub prognoza economiștilor chestionați de Bloomberg, care anticipau 3.1%. După publicarea raportului, dolarul american și randamentele titlurilor de Trezorerie au înregistrat scăderi ușoare, reflectând încrederea investitorilor ca Fed va relaxa in continuare politica monetara in ultimele doua ședințe din acest an. (Sursa: Financial Times)

Cresc vânzările cu amănuntul din Marea Britanie

Vânzările cu amănuntul din Marea Britanie au crescut cu 0.5% în septembrie, a patra lună consecutiva de avans, depășind așteptările analiștilor care anticipau o scădere. Creșterea vine în pofida vremii nefavorabile si a temerilor legate de posibile majorări de taxe, în timp ce încrederea consumatorilor a rămas la cel mai ridicat nivel din 2025. Totodată, încetinirea economiei și a pieței muncii alimentează așteptările privind o reducere a dobânzii de către Banca Angliei pana la finalul anului. (Sursa: Bloomberg)

S.p.e.e.h. Hidroelectrica Preț curent 121.20 RON (0.50% ) MCap 54.5B P/E 18.02

Wood & Company a oferit companiei Hidroelectrica o recomandare de vânzare și un preț ținta de 115.4 RON/acțiune, estimat pentru următoarele 12 luni, indicând un potențial de scădere de 5%. Analiștii invoca factori precum condițiile hidrologice slabe, scăderea preturilor la energie și randamentul redus al dividendului. (Sursa: ZF)

Meta Estate Trust Preț curent 0.635 RON (2.42% ) MCap 76.4M P/E 8.300

Meta Estate Trust, holding imobiliar cu o capitalizare de 80 mil. RON, reia propunerea de distribuire a dividendelor de aproape 6 mil. RON din profitul net de 10.8 mil. RON obținut în 2024, echivalentul unui dividend brut de 0.05 RON pe acțiune și un randament de 8%. Propunerea, neaprobata anterior din lipsa de cvorum, urmărește menținerea unei politici de dividend ce combina plata în numerar cu acțiuni gratuite, conform declarației CEO-ului interimar și CFO-ului Bogdan Gramanschi. (Sursa: ZF)

S.n.g.n. Romgaz Preț curent 9.50 RON (1.50% ) MCap 36.6B P/E 11.96

Romgaz a aprobat o strategie de decarbonizare care prevede investiții de peste 2.5 mld. EUR până în 2050, pentru reducerea emisiilor de carbon și tranziția către energie verde. Strategia, elaborata cu sprijinul BERD si KPMG, vizează reducerea emisiilor din activitatea de explorare și producție a gazelor naturale, electrificarea operațiunilor, modernizarea sondelor, precum și proiecte verzi în energie solara si eoliana, hidrogen verde, biometan si captarea CO2. Directorii generali Razvan Popescu si Aristotel Jude subliniază ca traiectoria zero emisii este ambițioasa și supusa reevaluării periodice în funcție de progresul tehnologic, finanțare și reglementari, compania având responsabilitatea de a asigura securitatea energetica a României și de a contribui la atingerea obiectivelor climatice europene si globale. (Sursa: Economedia)

Fondul Proprietatea Preț curent 0.4725 RON (3.39% ) MCap 1.51B P/E 5.6612

Fondul Proprietatea va plăti în data de 26 noiembrie 2025 dividendele aprobate în AGOA din 29 septembrie 2025. Valoarea bruta a dividendului este de 0.0122825494 RON/acțiune. Acționarii înregistrați la data de înregistrare 4 noiembrie 2025 vor fi eligibili pentru plata dividendelor, iar ex-date-ul este 3 noiembrie 2025. Raportat la prețul de închidere de vineri, randamentul dividendului se ridica la 2.6%. (Sursa: BVB)

Ford Motor Company Preț curent 13.84 USD (12.16% ) MCap 55.5B

În trimestrul încheiat în septembrie 2025, Ford Motor Company a raportat venituri de 47.19 miliarde USD, în creștere cu 9.6% față de anul anterior, și un profit pe acțiune de 0.45 USD, depășind estimările analiștilor. Compania a înregistrat rezultate peste așteptări atât la nivelul veniturilor, cât și al profitului, cu performante solide ale diviziilor Ford Blue și Ford Pro, în timp ce Ford Model e a continuat sa înregistreze pierderi. (Sursa: Yahoo Finance)

Sanofi SA Preț curent 89.12 EUR (3.09% ) MCap 111B

Sanofi a raportat rezultate peste așteptări în T3, susținute de creșterea cu 26% a vânzărilor Dupixent si de lansările de noi medicamente, care au compensat scăderea veniturilor din vaccinuri. Profitul ajustat a urcat la 2.91 EUR/acțiune, peste estimările de 2.70 EUR/acțiune, iar veniturile au crescut cu 7%, la 12.43 mld. EUR. Compania a menținut estimările pentru 2025, vizând o creștere a vânzărilor de o cifra mare si a EPS de doua cifre mici. Sanofi continua discuțiile cu administrația Trump privind preturile medicamentelor si plănuiește investiții de cel puțin 20 mld. USD in SUA pana in 2030. (Sursa: WSJ)

The Procter & Gamble Company (p&g) Pret curent 152.94 USD (0.48% ) MCap 369B

Procter & Gamble a raportat rezultate peste așteptări în T1 fiscal, susținute de vânzările din segmentele Beauty si Grooming. Veniturile au crescut cu 3%, iar profitul net a urcat la 4.75 mld. USD (vs 3.96 mld. USD în aceeași perioada a anului anterior). Totuși, volumul livrărilor a rămas constant față de anul precedent, ceea ce sugerează ca majorarea veniturilor a provenit în principal din preturi mai mari. În ciuda costurilor din tarife și a cererii stabile, compania a menținut estimările pentru 2026, vizând o creștere a vânzărilor de 1–5% si un profit pe acțiune între 6.83–7.09 USD. (Sursa: CNBC)

