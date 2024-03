HoReCa, 1/5 din PIB – TradeVille

Evoluția Cifrei De Afaceri Din Comerțul Cu Ridicata

Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule si motociclete) a scăzut, in luna ianuarie, cu 20% (serie bruta) fata de decembrie 2023. Ca serie ajustata, in funcție de numărul de zile lucrătoare si de sezonalitate, dinamica este de -6.3%. Comparativ cu aceeași luna din 2023, s-a înregistrat o creștere de 1.2% (serie bruta) si de 2.1% (serie ajustata). (Sursa: INS)

HoReCa, 1/5 Din PIB

In 2023, piața HoReCa a avut o contribuție de 20.5% la formarea PIB, fiind urmata de industrie cu 19.5%, conform datelor de la Institutul Național de Statistica. Industria ospitalității valora 3 mld. EUR in 2023, potrivit reprezentanților HORA, care reunește 70% dintre jucătorii principali din sector. Cifra de afaceri a companiilor din acest sector a crescut pe parcursul anului trecut, fiind considerata o perioada record pentru industrie. Numărul de companii a ajuns la 98,000, dar încă nu a fost atins nivelul din 2019. (Sursa: ZF)

Primele Semne Ale Redresării

Profiturile din sectorul industrial chinez au revenit într-un trend crescător la începutul acestui an, lucru care întărește ipoteza conform căreia, a doua economie a lumii da primele semne de redresare. Companiile de stat din China au raportat o creștere de 0.5% a profiturilor pentru lunile ianuarie si februarie, in timp ce profiturile companiilor străine au urcat cu 31.2%. Companiile private au înregistrat o creștere de 12.7%. (Sursa: WSJ)

Yen-Ul, La Nivelul Anilor '90

Japonia se pregătește de o intervenție valutara pe măsura ce yen-ul își continua declinul fata de valutele internaționale. Pe parcursul ședinței de ieri, s-a înregistrat cel mai slab nivel din ultimii 34 de ani in raport cu dolarul american. Factorii de decizie politica nu mai au de ales decât sa cumpere moneda naționala pentru a o susține, după ce prima creștere a ratei dobânzii de către Banca Japoniei nu a reușit sa schimbe traiectoria. (Sursa: Bloomberg)

2B Intelligent Soft Pret curent 13.60 RON (0.00% ) MCap 185M P/E 14.21

Conducerea 2B Intelligent Soft propune distribuirea sub forma de dividende a unei sumei de 4.1 mil. RON din rezultatul net realizat in 2023, in cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care va avea loc in data de 29 aprilie 2024. Propunerea este de acordare a unui dividend brut de 0.3 RON pe acțiune. Randamentul dividendului este de la 2.2% raportat la prețul de închidere de ieri. (Sursa: BVB)

Transelectrica Pret curent 29.3 RON (0.34% ) MCap 2.14B P/E 9.8

Transelectrica a anunțat convocarea AGA, pentru data de 29 aprilie 2024, in cadrul căreia se va vota repartizarea de dividende din rezultatul reportat, in suma de 20.5 mil. RON. Dividendul brut se ridica la 0.28 RON/acțiune, in timp ce randamentul acestuia, raportat la ultimul preț de închidere, este de aproximativ 1%. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.195 RON (0.84% ) MCap 1.43B P/E 14.795

Aquila a anunțat convocarea AGOA, pentru data de 29 aprilie 2024, in cadrul căreia, printre altele, acționarii vor dezbate aprobarea unui dividend in valoare de 0.07084 RON/acțiune. Randamentul dividendului, raportat la ultimul preț de închidere, este de 5.92%. (Sursa: BVB)

Hidroelectrica Pret curent 128.0 RON (0.00% ) MCap 57.5B P/E 9.1

Hidroelectrica a anunțat convocarea AGA, pentru 29 aprilie 2024, in cadrul căreia se va propune prima repartizarea de dividende din profitul net din 2023. Dividendul brut va fi in suma de 13.99 RON/acțiune, ceea ce se traduce intr-un randament la dividendului de 11%, raportat la ultimul preț de închidere. (Sursa: BVB)

Banca Transilvania Pret curent 27.86 RON (0.72% ) MCap 22.2B P/E 7.46

Activele Băncii Transilvania, liderul pieței bancare romanești, sunt estimate sa crească cu peste 10% in 2024, pana la 178.8 mld. RON, pe fondul creșterii soldului creditării brute cu circa 7%, pana la 81.5 mld. RON. Veniturile băncii sunt așteptate sa ajungă la 7.7 mld. RON pana la finalul anului, in creștere cu 19% fata de 2023, iar profitul net este estimat sa atingă 3 mld. RON, cu 20% mai mare fata de nivelul înregistrat in 2023. (Sursa: ZF)

SC Bursa de Valori București Pret curent 63.6 RON (0.00% ) MCap 511M P/E 20.0

Bursa de Valori București si-a bugetat pentru acest an un profit net de 12.6 mil. RON, mult sub nivelul înregistrat anul trecut, de 21.8 mil. RON, care a fost împăcat de listarea Hidroelectrica, dar peste profitul ajustat fără impactul listării, de 9.9 mil. RON. Marja operaționala este așteptata sa ajungă la 31%, peste nivelul de 28% al marjei operaționale ajustate din 2023, dar sub cea raportata, de 42%. (Sursa: ZF)

Impact Developer & Contractor Pret curent 0.2310 RON ( -0.43% ) MCap 546M P/E 15.6573

Consiliul de Administrație al Impact a anunțat investitorii ca doamna Alina Ruxandra Scarlat nu va mai activa ca Administrator al Societății începând cu data de 28.04.2024. Compania va efectua demersurile de convocare a AGOA in vederea alegerii unui nou administrator. (Sursa: BVB)

Robinhood Markets, Pret curent 20.14 USD (4.46% ) MCap 18B P/E -21.73

Robinhood a lansat primul sau card de credit, care va oferi un cash back de 3% pentru toate categoriile de clienți, compania intrând astfel pe o piața extrem de competitiva. Anunțul vine la mai puțin de un an după ce compania a achiziționat firma de carduri de credit fără comisioane X1 pentru 95 mil. USD, pentru a-si extinde linia de produse. Cardurile vor fi emise de Coastal Community Bank. (Sursa: SeekingAlpha)

NIO INC Pret curent 4.54 USD ( -5.02% ) MCap 7.66B

Compania chineza de autovehicule electrice NIO, a anunțat, in cursul zilei de ieri, ca si-a modificat in jos țintă de livrări pentru primul trimestru al anului, din intervalul 31,000-33,000 in jurul valorii de 30,000. La începutul acestei săptămâni, analiștii de la Mizuho au tras un semnal de alarma in ceea ce privește acest sector din cauza problemelor legate de cererea pe termen scurt si a îngrijorărilor legate de disponibilitatea redusa a lichidităților. Prețul acțiunilor NIO a scăzut cu pana la 3% in ședința de pre-market. (Sursa: SeekingAlpha)

Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc. SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

