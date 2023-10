FMI a revizuit în sus perspectivele pentru SUA – TradeVille

Exporturi In Crestere In Primele 8 Luni Din 2023

In luna august 2023, exporturile FOB (“Free on Board”) au insumat 7.07 mld. EUR, in scadere cu 7.1% vs august 2022, in timp ce importurile CIF (“Cost, Insurance, Freight”) au scazut cu 10.5%, pana la 9.71 mld. EUR, rezultatul fiind un deficit de 2.63 mld. EUR. Pentru primele 8 luni din 2023, exporturile s-au majorat cu 3.1% vs 8L 2022, insumand 62.1 mld. EUR, iar importurile au marcat o scadere de 2.3% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, fiind in valoare totala de 80.3 mld. EUR. (Sursa: BVB)

Piata Romaneasca De M&A, In Scadere La 9L

Piata romaneasca de M&A a inregistrat, in primele 9 luni din 2023, o valoare de 4.2 mld USD, in scadere cu 6.2% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Situatia din Romania este in concordanta cu cea regionala si globala, valoarea tranzactiilor de fuziuni si achizitii din Europa fiind in scadere cu aproximativ 40% in aceeasi perioada, in timp ce, la nivel global, scaderea a fost de circa 30%. Cea mai mare tranzactie inregistrata la 9L ramane vanzarea operatiunilor Enel Group din Romania, catre Public Power Corporation din Grecia, pentru aproximativ 1.4 mld. USD. (Sursa: ZF)

Inflatia Continua Trendul Descrescator

In luna septembrie 2023, preturile produselor alimentare din Marea Britanie si-au continuat trendul descrescator, pentru a saptea luna consecutiv. Desi inflatia ramane in zona de doua cifre, cresterea anuala a preturilor a atins 11%, fata de 12.2% in luna anterioara. Cumparatorii continua sa frecventeze, cu precadere, magazinele de tip discount pentru a economisi bani, in conditiile in care supermarketurile reduc, la randul lor, preturile produselor alimentare. Cea mai mare crestere a preturilor din acest an, de peste 17%, s-a inregistrat in luna martie. (Sursa: Bloomberg)

FMI A Revizuit In Sus Perspectivele Pentru SUA

Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit perspectivele economice, majorand prognoza de crestere economica a SUA, pentru 2023, la 2.1%, iar pentru 2024, la 1.5%, citand investitiile sustinute si politica fiscala. In schimb, proiectia de crestere a zonei euro pentru 2023 a fost redusa la 0.7%, iar pentru 2024, la 1.2%, din cauza mai multor factori, printre care se remarca incetinirii comertului si impactul ratelor dobanzilor. FMI a mentinut o prognoza de crestere globala de 3% pentru anul in curs, respectiv 2.9% pentru 2024, subliniind provocarile actuale, precum incetinirea productiei si inasprirea politicii bancilor centrale. De asemenea, impulsul de crestere al Chinei se estompeaza pe fondul crizei imobiliare. (Sursa: CNBC)

Holdingrock1 Pret curent 7.98 RON ( -0.25% ) MCap 141M P/E -7.59

EVOLOR, parte a grupului Roca Industry, a cumparat fosta fabrica de vopsele Chempro de pe platforma Oltchim Ramnicu Valcea pentru 3 mil. EUR, planificand modernizarea si extinderea facilitatii. Achizitia face parte din strategia de dezvoltare a companiei, care marcheaza 30 de ani de activitate. EVOLOR se claseaza pe locul 7 in topul producatorilor de lacuri, vopsele si altele, avand o cifra de afaceri in crestere de 32.5% in primul semestru al anului. Compania estimeaza o crestere de 53% a cifrei de afaceri dupa preluare si tinteste un volum de afaceri de 98 mil. RON pana la finalul lui 2023. (Sursa: Forbes.ro)

ALRO S.A. Pret curent 1.555 RON (2.64% ) MCap 1.1B P/E 3.188

Producatorul de aluminiu integrat pe verticala, Alro Slatina, a aprobat, in cadrul AGA, demararea a trei noi proiecte de investitii, in valoare totala de 15 mil. EUR, vizand decarbonizarea procesului tehnologic si alinierea la cerintele din domeniul protectiei mediului. Astfel, unul dintre proiectele din programul de investitii il reprezinta "Extinderea statiei de tratare gaze din turnatorie cu instalatiile de turnare bare si sarma". Acest proiect va avea ca scop evacuarea si epurarea controlata a gazelor arse de la toate cuptoarele din sectia turnatorie, in vederea incadrarii in noile niveluri permise ale emisiilor in atmosfera provenite din topirea, tratarea metalului topit si turnarea metalului in industria aluminiului primar. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.986 RON (0.92% ) MCap 859M P/E 25.338

Pentru a fi inclusa in indicele de referinta BET, AROBS Transilvania Software, care indeplineste deja cateva conditii, mai trebuie sa treaca si testul de free float. Compania ar trebui sa distribuie actiunile pastrate pentru SOP (4.25%) si apoi sa vanda, direct sau prin majorare de capital, inca 6% pentru a avea un free float de peste 30%, adica o capitalizare a free floatului care sa cantareasca in BET peste minimul necesar de 0.5%. Ultima companie din indice ca pondere este Conpet (0.45%), fiind urmata de Sphera Group (0.53). (Sursa: ZF)

One United Properties Pret curent 0.980 RON (2.08% ) MCap 3.72B P/E 8.427

One United Properties a informat piata cu privire la aprobarea in cadrul AGA din 9 Octombrie 2023 a platii unui dividend semestrial de 0.01 RON/actiune, in valoare totala de 37.97 mil. RON. In baza pretului de inchidere din data de 10 octombrie 2023, randamentul dividendului este de 1%. De asemenea, data platii dividendelor s-a stabilit ca fiind 31 ianuarie 2024. Totodata compania a anuntat contractarea a sase facilitatati de credit in valoare totala de 120 mil. EUR, atat pentru finantarea si refinatarea proiectelor imobiliare, cat si pentru acoperirea platii TVA. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Pret curent 0.775 RON ( -0.64% ) MCap 67.4M P/E 7.742

Meta Estate Trust a informat piata cu privire la incheierea unei tranzactii semnificative care reprezinta intrarea in portofoliul companiei a cinci unitati locative din cadrul proiectului Mobexpert Homes, in valoare totala de 4.07 mil. RON. Achizitia face parte din strategia Meta de a creste veniturile societatii prin diversificarea portofoliului. (Sursa: BVB)

Pepsico Inc Pret curent 163.46 USD (1.30% ) MCap 226B P/E 28.69

In T3 2023, PepsiCo a inregistrat venituri operationale in valoare de 23.45 mld. USD (+6.7% vs. T3 2022), in linie cu estimarile analistilor, care anticipau o suma de 23.39 mld. USD. In ceea ce priveste profitul net per actiune, acesta s-a ridicat la 2.25 USD, depasind asteptarile analistilor cu 0.10 USD. In ceea ce priveste rezultatele financiare anuale, conducerea companiei se asteapta sa obtina rezultate care sa se apropie de limita superioara a intervalelor tinta, atat in ceea ce priveste veniturile, cat si profitul net per actiune. (Sursa: SeekingAlpha)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,238 USD (1.81% ) MCap

Samsung si SK Hynix au primit aprobarea de a livra, pe termen nelimitat, echipamente de productie de semiconductori din SUA catre fabricile lor din China, fara a mai fi nevoie de aprobari separate din partea SUA. Anterior, Samsung Electronics si SK Hynix au primit derogari cu termen de un an din partea SUA pentru a continua sa livreze echipamente, dar care au expirat in aceasta luna. China este principalul centru de productie, reprezentand 40% din capacitatea totala de productie de cipuri de memorie flash a Samsung. (Sursa: CNBC)

Royal Caribbean Group Ltd Pret curent 91.07 USD (3.22% ) MCap 22.8B P/E -405.39

Preturile croazierelor au crescut semnificativ pe masura ce operatorii se confrunta cu o cerere in crestere pentru vacantele post-pandemie. Operatorii de croaziere, precum Carnival si Royal Caribbean, au afirmat ca iau in considerare o crestere si mai mare a preturilor pentru a reduce diferenta dintre costul vacantelor la bordul croazierelor si alternativele obisnuite de pe continent. Potrivit Cruise Critic, un site de recenzii de croaziere detinut de Tripadvisor, pretul mediu al unei croaziere de cinci nopti in Caraibe pentru luna decembrie a acestui an este de 736 USD, cu aproximativ 37% mai mare decat pretul mediu de acum un an. Comparativ cu 2019, pretul biletelor din decembrie a crescut cu 43%. (Sursa: CNBC)

