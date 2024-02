Creștere economică mai accelerată în 2024 și 2025 – TradeVille

Creștere Economica Mai Accelerata In 2024 Si 2025

BNR estimează ca, in 2024 si 2025, vom asista la o creștere economica mai accelerata, fata de estimările precedente, pe fondul temperării inflației si al redresării cererii externe, BNR susținând ca principalul motor al creșterii PIB va redeveni, in acest an, consumul populației. Potrivit INS, Romania a avut in 2023 o creștere economica de 2%. (Sursa: ZF)

Sistemul Bancar Romanesc, Rezultate Operaționale In 2023

Veniturile operaționale ale sistemului bancar romanesc au depășit 34 mld. RON, generând o creștere de 20% fata de 2022. Dobânzile mari si continuarea creditării au contribuit la obținerea unui profit operațional de aproape 18 mld. RON, reprezentând circa 50% din veniturile operaționale. Raportat la 2022, creșterea profitului operațional a fost de 31%, potrivit datelor BNR. (Sursa: ZF)

Vânzările De Noi Locuințe Din SUA, In Creștere

In ianuarie 2024, vânzările de locuințe noi din SUA au crescut cu 7.9%, ajungând la 764,000 de unități, cel mai înalt nivel din iulie 2007 încoace. Vânzările din decembrie 2023 au fost, de asemenea, in creștere, de la 694,000 unități, la 708,000 unități. Rapoartele arata o creștere brusca a numărului de autorizații pentru construcții viitoare si o scădere a deficitului de locuințe. In ciuda unei creșteri record a preturilor mediane la casele noi, vânzările s-au concentrat in intervalul mediu de preturi. (Sursa: CNBC)

Fondurile De Hedging Își Marchează Profiturile

Fondurile de hedging s-au grăbit sa investească in acțiuni din sectorul tehnologic in săptămânile precedente rezultatelor Nvidia, iar acum își lichidează pozițiile vânzând cu cea mai mare viteza din ultimele 7 luni. Managerii fondurilor si-au vândut pozițiile timp de 4 sesiuni consecutive săptămâna trecuta, inclusiv joi, ziua de după ce Nvidia a publicat rezultatele. (Sursa: Bloomberg)

Banca Transilvania Pret curent 26.22 RON (1.24% ) MCap 20.9B P/E 6.75

Banca Transilvania, cea mai mare instituție de credit din Romania, a încheiat anul 2023 raportând un profit net in creștere cu 20% fata de anul 2022, in timp ce profitul operațional al băncii s-a majorat cu 29.8% vs 2022. Eficienta operațională, reflectata de raportul cost/venit s-a îmbunătățit la 45.6%, in principal datorita eficientizării activității prin digitalizarea proceselor. (Sursa: BVB)

Softbinator Technologies Pret curent 2.230 RON (0.00% ) MCap 46.9M P/E 13.962

Furnizorul de servicii complete de dezvoltare software, Softbinator Technologies, a raportat pentru anul 2023 o cifra de afaceri la nivel consolidat la aproximativ același nivel cu cel din 2022, si o pierdere neta de 5.4 mil. RON. La nivelul profitabilității, declinul s-a înregistrat ca urmare a condițiilor dificile pentru industria IT la nivel global, in care cele mai importante piețe, Europa si SUA, au redus drastic fondurile pentru dezvoltare. Compania vizează ca, pana la finalul anului 2024, sa atragă in portofoliul de clienți o serie de nume consacrate, prin intermediul cărora compania va putea sa își dezvolte activitatea. (Sursa: BVB)

Simtel Team Pret curent 62.6 RON ( -0.63% ) MCap 493M P/E 19.8

Simtel, lider in domeniul energiei regenerabile din Romania, a raportat o cifra de afaceri de peste 2 ori mai mare, in 2023, comparativ cu anul precedent, si o apreciere de 115% a profitului net. Indicatorul EBITDA a depășit valoarea bugetata cu 17%, compania depășind, astfel, cu brio realizările, atât la nivel financiar cat si operațional. Portofoliul de clienți s-a extins cu 87 de clienți noi, fiind in prezent alcătuit din companii din sectoare diverse, precum retail, turism, agricultura, fabrici si spatii logistice. (Sursa: BVB)

Șantierul Naval Orșova Pret curent 7.05 RON (1.44% ) MCap 80.5M P/E 38.45

Șantierul Naval Orșova a încheiat anul 2023 cu o cifra de afaceri de 99,494,651 RON, in creștere cu aproape 73% fata de 2022. Veniturile operaționale au crescut cu 71%, in timp ce cheltuielile operaționale au înregistrat o creștere de 52%. Profitul net la finalul exercițiului financiar s-a ridicat la 3,453,687 RON, fata de o pierdere de 4,215,117 RON înregistrată in anul anterior. De la începutul anului si pana in prezent, prețul acțiunilor companiei a marcat o creștere de aproape 29%. (Sursa: BVB)

Prefab București Pret curent 3.60 RON (7.78% ) MCap 174M P/E 154.71

Prefab S.A. București a generat, in 2023, o cifra de afaceri neta de 110,240,799 RON, in creștere cu 17% fata de anul precedent. In timp ce veniturile operaționale au crescut cu 22%, pana la 120,481,437 RON, cheltuielile operaționale s-au ridicat la 117,214,683 RON, fiind cu 33% peste nivelul din 2022. Cheltuielile financiare s-au majorat cu aproape 23%, fapt care s-a transpus intr-un profit net la finalul perioadei de doar 906,388 RON, in scădere cu 88% fata de anul precedent. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Pret curent 0.6180 RON (0.82% ) MCap 38.5B P/E 9.5553

OMV Petrom a anunțat semnarea a doua contracte de finanțare prin PNRR pentru construirea a doua capacități de producție de hidrogen verde, cu o capacitate totala de 55 MW, la rafinăria Petrobrazi. Contractele au fost semnate cu Ministerul Energiei pentru o valoare maxima a finanțării de 50 mil. EUR. Valoarea investiției totale este de circa 140 mil. EUR. (Sursa: BVB)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Pret curent 129.92 USD (0.30% ) MCap 677B

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a deschis prima fabrica de cipuri din Japonia, cu scopul de a reduce riscurile lanțurilor de aprovizionare, in contextul intensificării tensiunilor comerciale dintre SUA si China. Fabrica, cu sediul in Kumamoto, își va începe producția la finalul anului curent. De asemenea, TSMC a anunț si o investiție suplimentara in Japan Advanced Semiconductor Manufacturing pentru construirea celei de-a doua fabrici de cipuri, programata sa își înceapă activitatea pana la finalul anului 2027. (Sursa: CNBC)

Samsung Electronics Co Ltd (gdr) Pret curent 1,370 USD ( -0.07% ) MCap

Samsung a lansat Galaxy Ring, un nou gadget inovativ, cu funcții de monitorizare a sănătății, inclusiv a ritmului cardiac si monitorizarea somnului, oferind utilizatorilor, de asemenea, un scor de pregătire pentru ziua respectiva. Va fi disponibil începând cu acest an si ar putea include si plăti fără contact. Compania explorează, de asemenea, monitorizarea glucozei non-invaziva si a tensiunii arteriale, împreuna cu dezvoltarea unui asistent digital bazat pe inteligenta artificiala pentru a oferi insight-uri mai detaliate despre sănătate. (Sursa: CNBC)

