Creditarea privată, în creștere, în luna februarie – TradeVille

Creditarea Privata, In Creștere, In Luna Februarie

Conform datelor BNR, creditarea privata a crescut, in luna februarie 2024, cu 4.9% fata de aceeași perioada a anului precedent, soldul instituțiilor de credit ajungând la 383 mld. RON. In paralel, valoarea depozitelor rezidenților s-a majorat, in luna februarie, cu 1.4% vs ianuarie 2024 si cu 11.6% fata de aceeași perioada a anului anterior, pana la 582 mld. RON. (Sursa: BNR)

Sectorul Bancar, La Niveluri Record In 2023

Majoritatea băncilor mari din Romania au reușit, in anul 2023, sa își majoreze activele fata de anul precedent, cu ritmuri de creștere cuprinse intre 10% si 35%, in timp ce activele nete ale întregului sistem bancar s-au majorat pana la 803 mld. RON (+15% vs 2022). De asemenea, anul 2023 s-a remarcat si in ceea ce privește profitabilitatea bancara, aceasta ajungând la un nivel record de 14 mld. RON, comparativ cu 10 mld. RON in 2022. Cele mai mari creșteri in rândul activelor au fost înregistrate de CEC Bank, Banca Transilvania si Exim Banca Romanesca, bănci cu capital majoritar romanesc, cu creșteri de 31%, 21%, si respectiv de 15%. (Sursa: ZF)

Sentimentul Consumatorilor Germani, In Redresare

Sentimentul consumatorilor din Germania înregistrează o redresare lenta, indicatorul Gfk crescând ușor la -27.4 in luna martie, comparativ cu -28.8, nivel înregistrat cu o luna in urma. Progresul lent se datorează, in principal, veniturilor si pieței muncii stabile, însă lipsita de optimism. Totodată, se așteaptă o scădere a inflației si o strategie politica stabila necesara pentru redresarea economica viitoare. (Sursa: Reuters)

Vânzările De Locuințe Noi In SUA, In Revenire

In luna februarie 2024, vânzările de locuințe existente au crescut cu 9.5%, pana la 4.38 mil. unități, sfidând așteptările economiștilor care preconizau un declin de 1.3%. Aceasta marchează prima creștere lunara consecutiva in peste doi ani. Printre factorii care au contribuit la acest impuls se numără ratele mai mici la creditele ipotecare si creșterea stocurilor. Cu toate acestea, creșterea preturilor locuințelor cu 5.7%, la nivel național, pana la un nivel mediu record de 384,500 USD, continua sa pună la încercare accesibilitatea unei locuințe pentru cumpărători, in ciuda unor semne de flexibilitate din partea vânzătorilor (Sursa: WSJ)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.5250 RON (3.14% ) MCap 2.97B P/E -3.3212

Fondul Proprietatea a anunțat, in cursul zilei de ieri, ca domnul Alin Adries, Secretar de Stat in cadrul Ministerului Finanțelor, a primit un mandat de 3 ani in Comitetul Reprezentanților, in locul domnului Omer Tetik, CEO Banca Transilvania. Pe de alta parte, acționarii au respins bugetul pentru 2024 al Fondului cat si punctul din agenda prin care se dorea de către Ministerul Finanțelor ca strategia FP pana in martie 2025 sa cuprindă conservarea portofoliului actual. (Sursa: BVB)

Connections Consult Pret curent 8.70 RON (1.75% ) MCap 113M P/E 10.05

Connections Consult a anunțat completarea AGA, convocata pentru data de 8 aprilie, ca urmare a solicitării primite din partea lui Bogdan Liviu Florea, acționar al companiei cu o deținere de 67.4% din capitalul social al CC. Astfel, printre punctele de pe ordinea de zi, acționarii vor dezbate si aprobarea repartizării unui dividend in suma de 3.3 mil. RON, care se traduce intr-un dividend brut de 0.2522 RON/acțiune. Randamentul dividendului se ridica la 2.9%. Data plații este propusa pe 21 mai 2024, iar data de înregistrare – pe 26 aprilie 2024. (Sursa: BVB)

Dr Fischer Dental Pret curent 1.67 RON ( -0.60% ) MCap 19.7M P/E 24.66

Dr. Fischer Dental a anunțat convocarea AGA, pentru data de 29 aprilie 2024, in cadrul căreia, printre altele, acționarii vor dezbate aprobarea unui dividend in suma de 843,300 RON. Dividendul brut va fi in suma de 0.0714 RON/acțiune. Randamentul dividendului, raportat la ultimul preț de închidere, este de 4.3%. (Sursa: BVB)

Foraj Sonde Videle Pret curent 14.1 RON ( -0.70% ) MCap 159M P/E 8.5

Foraj Sonde Videle a anunțat convocarea AGA, pentru data de 23/30 aprilie 2024, in cadrul căreia, printre cele mai importante puncte, se va dezbate distribuirea unui dividend in suma de puțin peste 9 mil. RON. Dividendul brut se ridica la 0.8 RON/acțiune, in timp ce randamentul acestuia, raportat la ultimul preț de închidere, este de 5.7%. (Sursa: BVB)

Meta Estate Trust Pret curent 0.700 RON ( -1.41% ) MCap 65.4M P/E 6.641

Meta Estate Trust a înregistrat un profit net de 9.47 mil. RON, in 2023, in creștere cu 46% fata de 2022, si o cifra de afaceri de 12.38 mil. RON, in creștere cu 20% fata de anul anterior. Pentru 2024, compania prognozează o creștere de 17% a cifrei de afaceri, pana la 14.44 mil. RON, si de 12% pentru profitul net, pana la 10.61 mil. RON. (Surse: Raport companie;comunicat societate)

Simtel Team Pret curent 59.0 RON ( -1.67% ) MCap 465M P/E 17.0

Simtel, lider național in domeniul energiei regenerabile, vizează, in 2024, venituri operaționale de 394.3 mil. RON (+35% vs 2023), un EBITDA de 49.2 mil. RON si un profit net de 35.1 mil. RON (+28% vs 2023). “Bugetul de venituri si cheltuieli pe care îl propunem pentru anul acesta este unul prudent si tine cont de toate posibilele evoluții macroeconomice, dar si la nivel de industrie. Cu toate acestea, in contextul dezvoltărilor dinamice si a provocărilor in continua schimbare ale sectorului energetic, preconizam ca 2024 va fi un an de creștere consistenta pentru Simtel”, spune Mihai Tudor, CEO si membru executiv al Consiliului de Administrație al Simtel Team. (Surse: BVB;ZF)

Cemacon Cluj-Napoca Pret curent 0.422 RON ( -2.09% ) MCap 394M P/E 14.267

Cemacon, producătorul de materiale de construcții controlat de frații Paval, proprietarii Dedeman, a anunțat ca PIF Industrial a vândut 4.8 mil. acțiuni, iar Paval Holding a cumpărat un pachet de aceeași dimensiune. Tranzacțiile au fost realizate pe segmentul DEALS, fiind încheiate la prețul de 0. 432 RON/unitate. Pachetul reprezintă 0.5% din capitalul social al companiei. (Sursa: ZF)

Reddit Pret curent 69.39 USD (16.04% ) MCap 1.51B

Cotația Reddit a crescut luni cu 30%, pe măsură ce investitorii au continuat sa cumpere acțiuni după IPO-ul de săptămâna trecuta. Acțiunile Reddit, care au debutat joi la bursa, la 34 USD, au închis ședința de ieri la 59.8 USD, după ce, in prima zi de tranzacționare au marcat un avans de 48%. Lo Toney, partener fondator si director general al Plexo Capital si acționar Reddit, a declarat pentru CNBC ca oferta publica inițială a Reddit este “un semn pozitiv” pentru industrie si piața IPO-urilor. (Sursa: CNBC)

Astrazeneca Plc Pret curent 66.37 USD (0.77% ) MCap 102B

AstraZeneca si Pfizer au declarat ca vor sa sprijine extinderea industriei biofarmaceutica din China, chiar daca politicienii americani caută sa se desprindă de lanțurile de aprovizionare strâns legate de aceasta parte a lumii. China joaca un rol important in strategia de fabricație a AstraZeneca, potrivit declarațiilor CEO-ului Pascal Soriot. In același timp, Albert Bourla, CEO al Pfizer, a spus ca este “deosebit de inspirat” de perspectiva dezvoltării de medicamente noi in a doua cea mai mare economie a lumii. (Sursa: Bloomberg)

Mcdonald's Corporation Pret curent 278.49 USD ( -0.05% ) MCap 203B P/E 25.50

McDonald's plănuiește sa vândă gogoși Krispy Kreme in restaurantele sale din întreaga tara pana la sfârșitul anului 2026. Parteneriatul va începe in a doua jumătate a acestui an si va dura aproximativ 2 ani si jumătate. Pe durata acordului, McDonald's va fi partenerul exclusiv de tip fast-food pentru Krispy Kreme in SUA. (Sursa: CNBC)

