Bursele europene sunt in declin. Cotatia petrolului, la cel mai scazut nivel din ultimii 18 ani

Si bursele europene erau in degringolada luni dimineata, indicele pan-European STOXX 600 a scazut cu 0,9%, iar indicele bancar cu 2,7%, dupa ce Banca Centrala Europeana (BCE) le-a recomandat creditorilor din zona euro sa omita plata dividendelor si rascumpararile de actiuni cel putin pana in octombrie si sa-si foloseasca profiturile pentru a sprijini economia afectata de pandemie.Indicele principal FTSE-100 al Bursei din Londra a inregistrat un declin de 0,77%, ajungand la valoarea de 5.467,98 puncte, in timp ce pe pietele bursiere de la Paris si Milano scaderile erau de 0,67% si, respectiv, 0,36%, pe fondul temerilor privind extinderea pandemiei si a efectelor asupra economiei.In jurul orei 08.15 GMT, barilul de titei Brent era cotat la doar 22 dolari, ceea ce a dus la deprecierea cu 2% a monedelor din statele exportatoare, cum ar fi Rusia, Mexic si Indonezia. Este cel mai scazut nivel al pretului titeiului din ultimii 18 ani."Sunt in aceasta afacere de aproape 30 de ani si aceasta este cea mai rapida corectie pe care am vazut-o", a declarat Stephane Monier, de la Lombard Odier, referindu-se la declinul pretului petrolului din acest an pe pietele globale.Rodrigo Catril, analist la NAB, sustine ca problema principala a pietelor este daca toate masurile de stimulare vor fi suficiente pentru a ajuta economia mondiala sa faca fata socului."Pentru a raspunde la aceasta intrebare, trebuie sa cunoastem amploarea masurilor si cat timp vor fi ele implementate. Aceasta este marea necunoscuta si sugereaza ca volatilitatea de pe piete se va mentine pana cand aceasta incertitudine va fi rezolvata", a explicat analistul.La bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), cotatia barilului de titei WTI a scazut luni la 19,92 dolari, aproape de cel mai redus nivel din 2002, atins in aceasta luna.Pretul petrolului este in scadere si dupa ce Arabia Saudita si Rusia au intensificat batalia pentru cota de piata, niciuna nu da semne ca ar renunta la conflict, chiar daca restrictiile globale au afectat semnificativ cererea.La reuniunea din 6 martie, Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si aliatii din afara cartelului (Alianta OPEC+) nu au reusit sa ajunga la un acord privind reducerea productiei, pentru a compensa efectele economice ale epidemiei.OPEC a propus o reducere a productiei de titei cu inca 1,5 milioane de barili pe zi (bpd), in trimestrul doi din 2020. Cele 14 state membre ale OPEC si cele zece tari din Alianta OPEC+ nu au reusit sa ajunga la un acord privind reduceri suplimentare si nici cu privire la prelungirea precedentei reduceri a productiei de titei cu 2,1 milioane de barili pe zi, decisa in decembrie.Arabia Saudita a facut presiuni pentru noi reduceri, insa nu a reusit sa obtina sprijinul Rusiei. Ulterior, Arabia Saudita, cel mai mare producator de titei din lume, a decis sa scada preturile pentru exporturile sale de titei."Prognozele pentru piata petrolului sunt chiar mai sumbre decat in luna noiembrie 2014, cand a inceput ultimul razboi al preturilor, avand in vedere ca vine pe fondul unei scaderi semnificative a cererii de petrol din cauza coronavirusului", sustin analistii de la Goldman Sachs.Atat Goldman Sachs, cat si alte mari banci, precum Morgan Stanley, si-au revizuit prognozele privind cresterea cererii de petrol, Morgan Stanley estimand ca cererea de petrol a Chinei va stagna in 2020. De asemenea, Goldman Sachs se asteapta la o contractie de 150.000 de barili pe zi a cererii mondiale de petrol.