Companiile din Europa, în dificultate – TradeVille

Rezervele Valutare Se Majorează

Conform datelor BNR, rezervele valutare la BNR se situau la 63.12 mld. EUR, la finalul lunii februarie 2024, in creștere de la 61.41, nivel înregistrat la finalul primei luni a anului 2024. Totodată, nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103.6 tone, valoarea acesteia situându-se la 6.2 mld. EUR. Plățile scadente, in luna martie 2024, in contul datoriei publice denominata in valuta, însumează 163 mil. EUR. (Sursa: BNR)

Un Nou Indice La Orizont

Indicele BCR PMI (Purchasing Managerís Index - PMI), care reflectă evoluția economica din industria prelucrătoare din Romania va fi lansat pe 1 martie 2024. Purchasing Managers Index (PMI) este disponibil acum pentru România, prin facilitarea confederației patronale a Consiliului National al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) si susținerea BCR. Un astfel de indicator oferă o imagine despre tendințele din producție și este folosit în aproximativ 45 de tari, conform informațiilor actuale. (Sursa: ZF Corporate)

Inflația Din Zona Euro, Peste Așteptări

Inflația din zona Euro a scăzut la 2.6% in februarie 2024, ușor peste așteptări, iar inflația de baza a ajuns la 3.1%, depășind previziunile. Așteptările erau pentru o scădere, după ce in luna precedenta inflația a fost de 2.8%. Speculațiile de pe piața sugerează o potențială reducere a ratei dobânzii de către Banca Centrala Europeana in luna iunie, dar oficialii așteaptă rezultatele negocierilor salariale din primăvara pentru a evalua presiunile inflaționiste interne. Investitorii urmăresc cu atenție semnalele privind ajustările de politica monetara ale BCE, pe fondul preocupărilor persistente legate de inflație. (Sursa: WSJ)

Ads

Companiile Din Europa, In Dificultate

În plin sezon de raportări financiare, aproximativ jumătate dintre companii au ratat așteptările privind rezultatele financiare, în ciuda previziunilor deja scăzute. Sectoarele de tehnologie și utilități au avut performanțe superioare, în timp ce industria prelucrătoare, sectorul bunurilor de consum și cel al sănătății au înregistrat scăderi. Printre motive se numără un mediu macroeconomic precar, expunerea la încetinirea economica a Chinei i efectele invaziei Rusiei in Ucraina. Economia europeană a evitat, la limita, recesiunea, cu o creștere a PIB-ului apropiata de 0%. Inflația si ratele dobânzilor la un nivel record continua seria provocărilor pentru companiile care caută finanțare. (Sursa: CNBC)

Daimler Truck Holding Ag Pret curent 220.00 RON (15.97% ) MCap 181B

Producătorul german de camioane, Daimler Truck, a înregistrat un profit pre-tax peste așteptări, ajungând la 5.5 mld. EUR in 2023, in creștere cu 39% fata de cei 4.4 mld. EUR din anul precedent, si peste așteptările analiștilor, de 5.2 mld. EUR. De asemenea, compania va demara un program de răscumpărare a acțiunilor pe parcursul următoarelor 24 de luni, si a propus un dividend de 1.9 EUR/acțiune pentru anul 2023. Prețul acțiunilor a crescut cu peste 15% in premarket. (Sursa: CNBC)

Ads

Deutsche Bank Ag Pret curent 62.50 RON (1.87% ) MCap 129B

Deutsche Bank pregătește un proces de lichidare in Hong Kong împotriva dezvoltatorului chinez Shimao Group. Decizia vine într-o perioada tulbure pentru sectorul imobiliar din China. Shimao, cu sediul in Shanghai, se numără printre numeroșii dezvoltatori chinezi care nu si-au respectat obligațiile offshore, in contextul in care nu au efectuat plata dobânzii si a principalului pentru o emisiune de obligațiuni in valoare de un 1 mld. USD derulata in 2022. Întreaga datorie offshore, in valoare de 11.7 mld. USD este considerata a fi in incapacitate de plata. (Sursa: CNBC)

Microsoft Corporation Pret curent 412.9200 USD ( -0.17% ) MCap 3.08T P/E 42.6761

Microsoft a anunțat, la sfârșitul săptămânii, ca va lansa un chatbot, Copilot, care poate îndeplini sarcini cheie pentru persoanele care lucrează in domeniul financiar. Compania va oferi produsul gratis in versiunea beta, urmând a anunța preturile in scurt timp. Știrea vine in contextul in care mai multe companii din industrie, precum HubSpot sau Salesforce au încercat sa supraîncarce produsele existente cu inteligenta artificiala generativa. (Sursa: CNBC)

Ads

Meta Platforms Inc (facebook) Pret curent 499.41 USD (1.89% ) MCap 1.28T P/E 57.22

Meta Platforms a anunțat ca va elimina o secțiune dedicata știrilor, in luna aprilie, ceea ce va afecta utilizatorii Facebook din SUA si Australia. Decizia de a elimina Facebook News vine in contextul in care compania a declarat, anul trecut, in septembrie, eliminarea funcționalității in Marea Britanie, Franța si Germania. Meta încearcă astfel sa se distanțeze de industria știrilor, după mai multe controverse legate de modul in care abordează dezinformarea si politicile de moderare a conținutului. (Sursa: CNBC)

Advanced Micro Devices Pret curent 199.57 USD (3.66% ) MCap 326B P/E -13,059.78

Capitalizarea bursiera a Advanced Micro Devices a depășit pentru prima data in istorie borna de 300 mld. USD. Cotația a înregistrat o creștere de peste 9% la sfârșitul săptămânii trecute. Este interesant de menționat faptul ca, in ultimii 5 ani de zile, AMD a urcat de pe locul 222 pana pe 22 in clasamentul celor mai mari companii din indicele american S&P 500. (Sursa: MarketWatch)

Ads

Li Auto Pret curent 44.17 USD ( -3.73% ) MCap 84.1B

Li Auto a lansat primul vehicul complet electric de mari dimensiuni Mega, cu scopul de a-si stabili o poziție in piața auto competitiva din China. Mega, un vehicul cu șapte locuri, si o autonomie de 710 de km cu o singura încărcare, dispune de o baterie de la Contemporary Amperex Technology. Prețul va fi de aproximativ 85,000 USD, iar livrările sunt programate sa înceapă la mijlocul lunii. In ciuda concurentei din piața in continua evoluție a vehiculelor electrice, Li Auto intenționează sa investească in 5,000 de stații de încărcare rapida. (Sursa: Bloomberg)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

Grafice afișate pe baza datelor BVB/IRES/CBOE.

...citeste mai departe despre "Companiile din Europa, în dificultate – TradeVille" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro