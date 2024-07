Giganții Europei prevăd scăderi ale vânzărilor, contrar speranțelor investitorilor care mizau pe creșterile burselor de pe continent

Multe dintre marile companii ale Europei își ajustează țintele de profit în jos, pe fondul unei cereri slabe. Aceste revizuiri pun probleme pe piețele de capital, care se bucuraseră de o perioadă de creștere. În această perioadă, mai multe companii listate la bursele de valori de pe continent își prezintă rezultatele la jumătatea anului.

Reducerile din ținta de profit au accelerat "puternic" și sunt semnificativ deasupra nivelelor din ultimele patru trimestre, spun strategii din cadrul Bank of America Corp, scrie Bloomberg marți, 30 iulie. Performanțele sub așteptări au contribuit la o scădere a indicilor bursieri europeni săptămâna trecută. La ora redactării acestui articol, indicele paneuropean STOXX 600 este în creștere ușoară, dar încă sub nivelul de marți, 23 iulie.

În România, principalul indice al Bursei de Valori București, BET, este în creștere ușoară marți, dar a înregistrat o scădere de 0,66% în decurs de o săptămână, conform datelor disponibile la momentul publicării.

Nestle SA și-a redus previziunile privind vânzările din acest an, în contextul în care oamenii se confruntă cu presiuni cauzate de creșterile de prețuri. Kering SA, compania din spatele mărcii Gucci, a avertizat, de asemenea, că profitabilitatea sa va suferi în a doua jumătate a anului, anticipând scăderi pentru produsele de lux. Producătorul german de mașini Mercedes-Benz Group AG a spus că se confruntă cu o competiție acerbă pe piața chineză și a redus estimările pentru scenariul favorabil de câștiguri.

Ads

Anterior, analiștii atenți la piețele de capital vedeau profiturile companiilor care compun Stoxx Europe 600 ca pe un motor care să împingă indicele în sus cu 4% în acest an, ceea ce a condus la o creștere spre noi culmi a evaluărilor bursiere, scrie Bloomberg; reversul medaliei este că ratarea acestei ținte ar putea provoca noi vânzări.

Strategii unor investitori, precum cei din banca de investiții Morgan Stanley, se așteaptă la o recuperare în decursul acestui semestru, pe fondul unor reveniri ale câștigurilor companiilor. La nivel macroeconomic. La nivel general, sunt mai multe reduceri decât majorări în ceea ce privește țintele de câștiguri, dar majoritatea companiilor nu și-au modificat obiectivele, arată o analiză citată de publicația americană.

...citeste mai departe despre "Giganții Europei prevăd scăderi ale vânzărilor, contrar speranțelor investitorilor care mizau pe creșterile burselor de pe continent" pe Ziare.com

Ads

Ți-a plăcut articolul? Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent Susține proiectul Business24.ro