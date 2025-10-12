O companie pornită din România a explodat pe bursa de la New York după ce a anunțat o colaborare cu NVIDIA

Marti, 30 Septembrie 2025, ora 16:59
O companie pornită din România a explodat pe bursa de la New York după ce a anunțat o colaborare cu NVIDIA
Acţiunile UiPath (PATH) au urcat marţi cu 20% la bursa de la New York, după anunţul oficial al unui parteneriat cu NVIDIA menit să integreze soluţii de inteligenţă artificială în fluxuri de lucru considerate sensibile, precum detectarea fraudei sau gestionarea pacienţilor în domeniul medical. Compania, fondată de românii Daniel Dines şi Marius Tîrcă, a transmis că această colaborare vizează oferirea unor capacităţi AI adaptate pentru medii în care acurateţea şi securitatea sunt critice.

Comunicatul UiPath menţionează combinarea expertizei proprii în „agentic automation” — un concept prin care agenţi software colaborează cu oameni şi roboţi pentru procese complexe — cu modelele deschise NVIDIA Nemotron şi cu microserviciile NVIDIA NIM. Potrivit sursei, această integrare ar urma să permită implementarea mai rapidă a modelelor de inteligenţă artificială pentru procesarea limbajului natural, recunoaşterea imaginilor şi analize predictive în cadrul companiilor mari.

Un element central al parteneriatului este lansarea unui Integration Service Connector, serviciu prin care clienţii pot conecta direct platforma UiPath cu infrastructura NVIDIA, pentru reducerea timpului şi a costurilor necesare adoptării soluţiilor AI. UiPath anunţă, de asemenea, explorarea extinderii acestor oferte în sectoare reglementate, inclusiv prin dezvoltarea de agenţi diferenţiaţi şi opţiuni pentru medii on-premises sau izolate de internet.

Graham Sheldon, Chief Product Officer UiPath, a comentat orientarea spre sectoare sensibile: „Procese precum detectarea fraudei sau gestionarea datelor medicale cer un AI care să fie puternic, dar și de încredere. Prin integrarea directă a modelelor NVIDIA în platforma noastră, clienţii pot să-şi orchestreze propriile modele cu guvernanţă la nivel enterprise, ceea ce le oferă control şi transparenţă.”

Reprezentanţii NVIDIA au exprimat interesul crescut al clienţilor corporate pentru soluţii AI robuste şi sigure aplicabile în domenii complexe. Reacţia pozitivă a pieţei bursiere a reflectat aşteptările investitorilor privind posibilitatea ca UiPath, după perioade de volatilitate de la listarea din 2021, să câştige tracţiune pe termen lung prin consolidarea poziţiei în zona de automatizare susţinută de AI.

