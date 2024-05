Comerțul cu amănuntul se majorează în T1 2024 – TradeVille

Comerțul Cu Amănuntul, In Creștere, In T1 2024

In primul trimestru al anului 2024, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut, ca serie bruta, cu 6.4% vs T1 2023 si cu 5.5%, ca serie ajustata, in funcție de sezonalitate. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la vânzarea produselor nealimentare (+12.3%) si in comerțul cu carburanți pentru autovehicule specializate (+2.3%). (Sursa: INS)

Turismul In Martie 2024

In luna martie 2024, sosirile in structurile de primire turistica cu funcțiuni de cazare au crescut cu 4.9% vs martie 2023, in timp ce înnoptările s-au majorat cu 5.1% fata de aceeași perioada. In plus, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor străini s-au majorat cu 10.5%, iar durata medie a șederii a fost de 2.1 zile la turiștii străini si 1.8 zile la turiștii romani. (Sursa: INS)

Economia Indiei, Vrea Sa Prindă Din Urma Marile Puteri

Economiștii Indiei preconizează rate de creștere sustenabile de peste 6.5%-7% pentru următorul deceniu, determinate de investițiile in infrastructura. Se estimează ca economia a crescut cu peste 8% in anul fiscal trecut si se anticipează o creștere de peste 7% in acest an. Printre factorii cheie, care susțin aceasta creștere, se numără reducerea poverii de conformare a companiilor, îmbunătățirea competentelor forței de munca, in special ale tinerilor, creșterea investițiilor private si o inflație stabila, in jurul țintei de 4% a Băncii Centrale, cu un risc minim de creșteri semnificative. (Sursa: Bloomberg)

TikTok Ripostează

TikTok a depus marți o acțiune in instanță pentru a împiedica SUA sa pună in aplicare legea semnata de președintele Biden luna trecuta, pentru interzicerea accesului la aplicație al cetățenilor americani. Platforma de social media controlata de chinezi acuza guvernul ca încalcă drepturile TikTok conform Primului Amendament, precum si drepturile la libertatea de exprimare ale milioanelor de americani, sub pretextul securității naționale. “Nu exista nicio îndoială: legea va forța închiderea TikTok pana la 19 ianuarie 2025”, afirma acțiunea in justiție, “înăbușind vocile celor 170 de milioane de americani care folosesc platforma pentru a comunica in moduri care nu pot fi replicate altundeva”. (Sursa: WSJ)

Premier Energy Plc Pret curent RON ( ) MCap 2.68B

Premier Energy, furnizor de gaze naturale si energie, derulează in perioada 8 -15 mai o Oferta Publica Inițială de vânzare acțiuni. Oferta consta in vânzarea a 35.93 mil. de acțiuni, din care 25 mil. acțiuni nou emise prin majorare de capital, restul fiind vândute de EMMA Holding, acționarul companiei. Subscrierea minima este de 100 de acțiuni (2,150 RON), investitorii de retail putând subscrie doar la prețul fix de 21.5 RON. Cota alocata investitorilor de retail este de 20% din oferta, pentru subscrierile realizate in primele 3 zile aceștia beneficiind de o reducere de 5%. Listarea este estimata pentru 27 mai 2024. (Sursa: ZF)

BRD - Groupe Societe Generale Pret curent 20.45 RON ( -1.68% ) MCap 14.2B P/E 8.61

BRD a publicat rezultatele financiare aferente primului trimestru al anului curent, raportând o scădere a profitului net cu 4.6%. In prima ședință de după publicarea rezultatelor financiare, prețul acțiunii s-a apreciat cu aproximativ 1%, in contextul in care indicele BET înregistra un avans de 0.2%. (Sursa: ZF)

Teraplast Pret curent 0.5630 RON ( -1.05% ) MCap 1.22B P/E 1,078.0078

Grupul Teraplast a încheiat primul trimestru al anului 2024 cu o creștere cu 20% a cifrei de afaceri vs T1 2023 si cu 19% peste nivelul bugetat, pana la 177 mil. RON, in timp ce indicatorul EBITDA s-a majorat cu 32% vs T1 2023, pana la aproape 12 mil. RON, peste nivelul bugetat. O contribuție importanta la creștere a avut-o achiziția Palplast, datorita căreia vânzările au crescut cu aproape 50%. In ceea ce privește pierderea neta, aceasta s-a diminuat la 2.5 mil. RON, ca urmare a sezonalitatii si a creșterii cheltuielilor cu amortizarea noilor investiții. (Sursa: BVB)

Bayerische Motoren Werke Pret curent 503.0 RON ( -2.93% ) MCap 302B

Profitabilitatea producătorului auto german, BMW, din primul trimestru, a scăzut din cauza creșterii costurilor de producție, marja de producție auto scăzând la 8.8%. In ciuda unei piețe auto dificile, BMW si-a reconfirmat previziunile pentru întregul an. Compania a înregistrat o creștere cu 28% a vânzărilor de vehicule electrice la nivel global, in timp ce, in Europa, creșterea vânzărilor de vehicule electrice a fost de 10%, iar vânzările din China, o piață importanta pentru companie, au scăzut cu 4.1%. Veniturile totale au rămas stabile, la 36.6 mld. EUR, dar profitul operațional a scăzut cu 25% vs T1 2023. (Sursa: Bloomberg)

Toyota Motor Corporation Pret curent 231.94 USD (0.29% ) MCap 316B

Toyota Motor anticipează un declin de 19.7% al venitului operațional, la 4.3 trl. JPY pentru 2025, sub așteptările pieței, din cauza scandalurilor legate de siguranța si a limitărilor generate de lanțul de producție a componentelor. In ciuda acestui fapt, Toyota rămâne cel mai mare producător de automobile din lume, cu profituri record de 5.4 trl. JPY si vânzări de 45 trl. JPY in anul trecut. Compania intenționează sa răscumpere acțiuni în valoare de 1 trl. JPY. După acest anunț, acțiunile companiei au scăzut cu 2%. (Sursa: Bloomberg)

Reddit Pret curent 50.45 USD (2.13% ) MCap 1.2B

Acțiunile Reddit au crescut cu 14% după ce au fost raportate primele rezultate trimestriale de după IPO. In ciuda unei pierderi de 8.19 USD/acțiune, au fost depășite așteptările privind veniturile, cu 243 mil. USD, in creștere cu 48% fata de anul trecut. Veniturile din publicitate au crescut cu 39%, depășind principalii concurenți. Compania anticipează, pentru al doilea trimestru, venituri cuprinse intre 240 si 255 mil. USD. Numărul utilizatorilor activi zilnici a crescut la 82.7 mil. Acțiunile ar putea atinge cel mai ridicat nivel la scurt timp după IPO, cu un potențial de apreciere pana la peste 57.75 USD. (Sursa: CNBC)

Astrazeneca Plc Pret curent 76.930 USD (0.80% ) MCap 119B

AstraZeneca a anunțat retragerea, la nivel mondial, a vaccinului sau COVID-19, Vaxzevria, din cauza excesului de vaccinuri noi, care au provocat o scădere a cererii. Compania a oprit producția si va revoca autorizațiile de comercializare in Europa. Aceasta măsură a fost luata ca urmare a rapoartelor privind efectele secundare, cum ar fi formarea de cheaguri de sânge, ale vaccinului. (Sursa: Reuters)

Shopify Inc Pret curent 62.27 USD ( -19.18% ) MCap 79.2B

Acțiunile Shopify s-au prăbușit cu 19%, scăzând capitalizarea bursiera cu 20 mld. USD, după ce compania a oferit previziuni prudente privind veniturile si profitul net pentru al doilea trimestru, in ciuda faptului ca a depășit așteptările din primul trimestru, raportând un profit net de 0.20 USD/acțiune si venituri de 1.86 mld. USD. Compania se așteaptă la o creștere mai lenta si la cheltuieli operaționale mai mari din cauza investițiilor in marketing si cercetare si dezvoltare, alături de scăderea marjelor brute din cauza vânzării diviziei sale de logistică (Sursa: CNBC)

