Cifrele de inflație din SUA nu salvează o lună de coșmar - TradeVille

Autorizații De Construire Pentru Clădiri Rezidențiale, In Scădere Cu 24%

In perioada 1 ianuarie – 31 august 2023, s-au eliberat 23,311 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale (-23.9% vs. 2022). Scăderi s-au înregistrat in toate regiunile de dezvoltare: București-Ilfov (-1,539), Nord-Vest (-1,181), Sud-Muntenia (-1,132), Vest (-932), Nord-Est (-792), Sud-Est (-722), Sud-Vest Oltenia (-604) si Centru (-407). (Sursa: INS)

Cifrele De Inflație Din SUA Nu Salvează O Luna De Coșmar

Ultimele date cu privire la inflație, si anume cheltuielile de consum personal, îndeaproape urmărite de Rezerva Federala au indicat o creștere de 0.1% in august si de 3.9% comparativ cu anul trecut. Ambele cifre sunt sub consensul analiștilor de pe Wall Street. Cu toate acestea, raliul inițial de pe bursa americana nu a ținut pe parcursul întregii ședințe de vineri. Astfel, toți cei 3 indici americani au închis luna, dar si trimestrul actual in teritoriu negativ. Indicele Nasdaq a înregistrat cea mai severa corecție dintre cei 3, scăzând cu aproximativ 5.6% in septembrie si 4% in ultimele 3 luni. (Sursa: CNBC)

Inflația Din Zona Euro A Crescut Mai Putin Decât Era Așteptat

Rata anuala a inflației in Zona Euro a atins 4.3%, in luna septembrie 2023, cu 0.2 puncte procentuale sub consensul economiștilor. Este cea mai mica valoare a ratei anuale a inflației din octombrie 2021. Totodată, rata anuala a inflației core (ex-alimente si energie) a coborât la 4.5%, la cel mai mic nivel din august 2022. (Sursa: Trading Economics)

Evoluția Șomajului Din Germania, Sub Așteptări

In septembrie, rata șomajului din Germania, in forma ajustata sezonier, a rămas la 5.7%, iar numărul de șomeri ajustat sezonier a crescut cu doar 10,000, sub estimările de 15,000 ale economiștilor. Numărul de locuri de munca vacante a fost de 761,000, cu 113,000 mai puțin decât numărul din urma cu un an. Pierderea noilor comenzi, împreuna cu scăderea activității in comerț si servicii au făcut ca indicele privind dorința de noi angajări sa scadă la 95.8 puncte, potrivit Ifo Institute. Aceasta este cea mai mica valoare din februarie 2021. (Sursa: Reuters)

Grup Șerban Holding Preț curent 1.56 RON (2.63% ) MCap 280M P/E 8.31

Grup Șerban Holding a raportat rezultatele financiare aferente primului semestru. Compania a înregistrat o scădere a veniturilor de 5% fata de aceeași perioada din 2022, însumând 262 mil. RON. Profitul semestrial a fost 6.1 mil. RON, in scădere cu 10% fata de primul semestru de anul trecut. Prețul acțiunilor companiei a înregistrat o scădere de 8% de la începutul anului si pana in prezent. (Sursa: BVB)

Teilor Holding - obligațiuni 2026 Preț curent 96.90 RON (0.00% ) MCap 13.5M

Teilor Holding, grupul de companii care include lanțul de bijuterii de lux Teilor, care are obligațiuni listate la bursa, a raportat venituri consolidate de 193.9 mil. RON pentru primul semestru, cu 5% mai mult decât in aceeași perioada din 2022. Compania a revenit pe profit in primul semestru (8.5 mil. RON), comparativ cu pierderea de 2.4 mil. RON din S1 2022. La nivelul profitului net normalizat, compania a înregistrat o creștere de 262%, cumulând 13.5 mil. RON. (Sursa: BVB)

Bestjobs Recrutare - Bonds Eur 2026 Preț curent 90.25 EUR (0.00% ) MCap 608K

BestJobs, companie care are o emisiune de obligațiuni in derulare la BVB, a raportat o cifra de afaceri de 20.8 mil. RON pentru S1, mai mare cu 2.3% fata de aceeași perioada din 2022. Profitul net însă, a scăzut de la 6.5 mil. RON la doar 5.2 mil. RON. Scăderea a fost cauzata de intensificarea eforturilor de dezvoltare a serviciilor din portofoliu care a impactat costurile operaționale. In prezent, obligațiunile se tranzacționează la un discount fata de prețul inițial (90.25%) si oferă un cupon de 5.8%. (Sursa: BVB)

AIR CLAIM Preț curent 4.34 RON ( -1.36% ) MCap 19M P/E 11.06

Air Claim a încheiat primul semestru din 2023 raportând multiple recorduri care au avut la baza revenirea in forța a pieței de calatorii după perioada pandemica. Cifra de afaceri s-a dublat fata de S1 2022, iar, rezultatul operațional in valoare de 800,000 RON a fost cu 30% mai mare. Activitatea financiara si impozitele aferente au limitat creșterea rezultatului net (+653,000 RON), care a fost cu doar 12% mai mare fata de S1 2022. (Sursa: BVB)

2performant Network Preț curent 2.440 RON (4.27% ) MCap 31.8M P/E 57.715

In perioada 1 ianuarie – 27 septembrie 2023, 2Performant Network a înregistrat 2 mil. vânzări online intermediate de platforma proprie, in creștere cu 59% fata de perioada similara din 2022. Este prima depășire a acestui prag din istoria companiei. Valoarea cumulata a acestor vânzări a fost de 92.7 mil. EUR (+41% vs. perioada comparabila din 2022). 2Performant a intermediat un volum total de trafic de 72.6 mil. clickuri (vs. 58.9 mil. clickuri, in perioada comparabila din 2022), iar afiliații au câștigat comisioane totale de 5.5 mil. EUR (+35% vs. perioada comparabila din 2022). (Sursa: raport curent)

Nuclearelectrica Preț curent 48.80 RON (2.52% ) MCap 14.7B P/E 5.20

Nuclearelectrica si NuScale Power saluta aprobarea de către Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) a Documentului de Baza de Autorizare pentru centrala nuclearoelectrica NuScale. In prezent, RoPower si NuScale derulează faza 1 a studiului de proiectare si inginerie (FEED). (Sursa: raport curent)

Dr Fischer Dental Preț curent 1.93 RON (13.53% ) MCap 22.7M P/E 55.45

Dr. Fischer a raportat un profit net semestrial de 578,763 RON (+204% vs. S1 2022), iar cifra de afaceri neta a grupului a fost de 7.3 mil. RON (+44% vs. S1 2022), deoarece preturile lucrărilor protetice au fost majorate. Veniturile din exploatare au crescut mai rapid decât cheltuielile de exploatare, generând un profit de 628,068 RON (+36% vs. S1 2022). Rezultatele sunt influențate si de achiziționarea celui de-al doilea laborator de tehnica dentara din Germania. (Sursa: BVB)

Meta Platforms Inc (facebook) Preț curent 305.07 USD (0.08% ) MCap 771B P/E 34.21

Meta Platforms a folosit postări publice de pe Facebook si Instagram pentru a-si antrena asistentul virtual Meta AI, omițând conținutul privat pentru a proteja confidențialitatea. De asemenea, compania a exclus chat-urile private si a filtrat informațiile sensibile din seturile de date publice. Nick Clegg, președintele pentru afaceri globale al Meta, a confirmat accentul pus de aceștia pe excluderea seturilor de date cu informații personale semnificative. Măsura vine ca urmare a criticilor aduse companiilor de tehnologie pentru ca au folosit date pentru a antrena modele de inteligenta artificiala. Produsul Meta AI poate genera text, audio si imagini si adera la restricții de siguranța, inclusiv la interdicția de a crea imagini foto-realiste ale unor personalități publice. Preocupările legate de drepturile de autor pot duce la litigii. (Sursa: Reuters)

Boeing Co Preț curent 191.68 USD (0.66% ) MCap 114B P/E -25.56

CEO-ul Boeing, Dave Calhoun, si-a exprimat optimismul cu privire la redresarea puternica a cererii de calatorii, invocând creșterea numărului de comenzi de avioane. El a minimalizat îngrijorările legate de recesiune in industria aviatica, subliniind provocarea reprezentata de lanțului de aprovizionare. Deși călătoriile si turismul la nivel mondial nu si-au revenit pe deplin, Calhoun rămâne optimist in ceea ce privește compania sa in China, unde vede un potențial de creștere. De asemenea, el crede ca avionul C919 produs in China de Comac nu va deveni prea curând un concurent global semnificativ pentru Boeing sau Airbus, iar existenta mai multor concurenți poate fi benefica pentru aviație pe termen lung. (Sursa: CNBC)

Tencent Holdings Ltd (otc) Preț curent 38.670 USD (1.18% ) MCap

Tencent Music a anunțat ca va colabora cu Qualcomm pentru includerea motorului Qualcomm AI Engine, ceea ce va oferi utilizatorilor modelului QQ Music, o experiența de ascultare îmbunătățita si diversificata. Prin urmare, in mod specific, se îmbunătățește viteza si eficienta codificării audio, decodificării audio si restaurării detaliilor audio. (Sursa: technode.com)

Honda Motor Company, Preț curent 33.83 USD ( -2.90% ) MCap 56.9B

Honda a anunțat ca șoferii vehiculelor sale electrice vor avea in curând acces la cel mai mare număr de puncte de încărcare din America. Acest lucru se datorează acordurilor anunțate recent cu EVgo si Electrify America, doua dintre cele mai mari rețele de încărcare pentru vehicule electrice din Statele Unite. Anterior, Honda a semnat cu standardul de încărcare NACS, ceea ce a permis accesul la rețeaua masiva Supercharger a Tesla. Strategia in ceea ce privește vehiculele electrice a Honda pe termen scurt se bazează pe un parteneriat cu General Motors si pe platforma sa flexibila, Ultium EV. (Sursa: Techcrunch.com)

