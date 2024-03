Cei 11 Granolas – TradeVille

Piața Hotelieră Se Redresează

Piața hotelieră din România s-a redresat în anul 2023, rata de ocupare hotelieră fiind de 66%, comparativ cu un procent de 61% aferent anului 2022. Totodată, tariful mediu al hotelurilor din capitală a fost de 96 EUR, în creștere cu 12% vs 2022, acest lucru contribuind la îmbunătățirea venitului mediu pe cameră, în București, cu 18%. Raportat la activitatea de investiții în active hoteliere, în anul 2023, România a înregistrat un volum total de tranzacții de 28.2 mil. EUR, în scădere cu 67% comparativ cu 2022, an în care au fost tranzacționate un nivel record de proprietăți hoteliere, in special ca urmare a realizării unor achiziții de portofolii pan-europene. (Sursa: ZF)

Cei 11 Granolas

In ultimele 12 luni, doar 11 companii au contribuit la jumătate din câștigurile care au alimentat indicele pan-european Stoxx 600. La începutul acestei luni, analiștii de la Goldman Sachs au evidențiat faptul ca piețele bursiere din Europa au devenit dependente de 11 companii (GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L’Oreal, LVMH, AstraZeneca, SAP si Sanofi) pe care le-au denumit GRANOLAS. Analiștii considera că asemănarea cu Magnificent 7 din SUA este suficient de mare, încât riscurile de concentrare devin din ce în ce mai pronunțate și în Europa. (Sursa: CNBC)

Vesti Bune Pentru Britanici

Inflația in magazinele din Marea Britanie a încetinit pana la cel mai scăzut nivel din martie 2022 încoace, semnalând un răgaz pentru gospodarii, pe măsură ce comercianții cu amănuntul au dublat promoțiile in ultimele luni. Datele vin in confirmarea ipotezei conform căreia inflația își continua trendul descendent. Acest lucru a dus la redresarea sentimentului firmelor din sectorul privat, care a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii 2 ani. (Sursa: CNBC)

Bitcoin Depășește 56,000 USD

Bitcoin a urcat la un maxim al ultimilor doi ani de peste 56,000 USD, stimulând piața crypto, după ce MicroStrategy a anunțat că a cumpărat aproximativ 3,000 de bitcoini. Aceasta revenire, care reflectă o creștere de 10% în decurs de două zile, este susținuta de evoluțiile pozitive de pe piață și de o achiziție semnificativă din partea mai multor companii. În urma creșterii pieței, Ethereum a ajuns, de asemenea, la peste 3,200 USD, în timp ce acțiunile legate de criptomonede, precum MicroStrategy și Coinbase, au înregistrat câștiguri semnificative. (Sursa: CNBC)

Farmaceutica Remedia Deva Pret curent 0.670 RON (0.00% ) MCap 63.9M P/E 9.174

In 2023, Farmaceutica Remedia, grup de distribuție de medicamente pentru farmacii si spitale, a obținut venituri operaționale in valoare de 598.2 mil. RON, consemnând o creștere de 11% comparativ cu anul precedent. Rezultatul operațional al perioadei s-a situat la 8.2 mil. RON, cu 21% peste nivelul din 2022, rezultând un profit net de 7.2 mil. RON (+24% vs. 2022). (Sursa: BVB)

Arctic Stream Pret curent 33.9 RON ( -1.45% ) MCap 142M P/E 13.3

Arctic Stream, integrator de infrastructura si securitate IT, a înregistrat, in 2023, o cifra de afaceri de peste 126 mil. RON, cu 24 mil. RON peste buget, marcând o creștere de 54% fata de anul anterior. Profitul net al perioadei s-a situat la 9.1 mil. RON, având un avans de 35% fata de anul anterior si depășind țintă bugetata cu 8%. In ceea ce privește anul 2024, compania are mai multe contracte cadru semnate, lucru care favorizează o creștere consistenta pentru următorii ani. (Sursa: BVB)

Holdingrock1 Pret curent 8.94 RON (0.00% ) MCap 222M P/E -9.34

Conducerea Roca Industry a anunțat piața cu privire la decizia Consiliului de Administrație al BVB din 26.02.2024 privind începerea tranzacționării companiei pe Piața Principala (categoria Standard) începând cu data de 11.03.2024. In acest sens, ultima zi de tranzacționare pe SMT a acțiunilor companiei va fi 6.03.2024. (Sursa: BVB)

Safetech Innovations Pret curent 2.51 RON (1.21% ) MCap 166M P/E 24.72

Safetech Innovations a înregistrat in anul 2023 o cifra de afaceri de 31.1 mil. RON, in scădere cu 11% comparativ cu anul 2022, si un profit net la nivel individual de 9.7%, in scădere cu 5%. Serviciile de securitate cibernetica au contribuit cu 31% la cifra de afaceri totala, iar implementarea soluțiilor de securitate cibernetica au contribuit cu 69%. In 2023, Safetech a adăugat 14 clienți noi de pe piața românească. (Sursa: BVB)

Arobs Transilvania Software Pret curent 0.989 RON ( -0.50% ) MCap 861M P/E 28.249

AROBS Transilvania Software a informat piața cu privire la achiziția companiei Infobest, specializata in dezvoltarea de soluții software personalizate. Infobest are o echipa de peste 100 de specialiști in dezvoltarea de soluții software personalizate pentru industriile de e-commerce, producție, automotive, telecomunicații, finanțe, media si comunicații. Rezultatele financiare ale Infobest vor fi incluse in situațiile financiare consolidate ale AROBS odată cu finalizarea tranzacției. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.125 RON (0.90% ) MCap 1.35B P/E 14.814

AQUILA a obținut avizul pentru preluarea Romtec Europa, o companie cu 30 de ani de experiența in producția de lichide si aerosoli pentru întreținerea autoturismelor. Valoarea totala a tranzacției s-a ridicat la 3.2 mil. EUR si a avut ca scop dezvoltarea industriei locale si diversificarea portofoliului cu produse din peste 20 de branduri fabricate in Romania. (Sursa: BVB)

Hidroelectrica Pret curent 125.1 RON (0.89% ) MCap 56.2B P/E 8.1

Hidroelectrica a raportat venituri in creștere cu 30%, in anul 2023 fata de anul 2022, ajungând la 12.2 mld. RON, si un profit net de 6.33 mld. RON, cu 42% peste nivelul din 2022. Producția de energie electrica s-a majorat cu 30%, la 18,119 GWh, iar veniturile aferente din activitatea de furnizare a energiei electrice au crescut cu 132%, la 3.49 mil. RON (vs 1.5 mil. RON in 2022). Aceste creșteri au fost datorate, in principal, îmbunătățirii condițiilor hidrologice, fapt ce a condus la înregistrarea unei producții, in anul 2023, peste media multianuala. (Sursa: BVB)

Romcab Mures Pret curent 0.0734 RON ( -3.93% ) MCap 74.4M P/E 0.6168

In 2023, producătorul de cabluri cu fibra optica din Târgu Mureș, Romcab, a înregistrat venituri operaționale in suma de 705 mil. RON, marcând o scădere cu 66% comparativ cu anul anterior. Profitul net al perioadei s-a diminuat cu 76% fata de anul 2022, coborând pana la 16.2 mil. RON. (Sursa: BVB)

