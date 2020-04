Pierderi pe bursele europene, in urma declinului actiunilor companiilor energetice si de asigurari

Indicele pan-European STOXX 600 inregistra un declin de 0,2%, pe fondul scaderii companiilor energetice, investitorii avand dubii ca se va ajunge curand la un acord intre Arabia Saudita si Rusia pentru a incheia razboiul preturilor.Actiunile Zurich Insurance Group AG, AXA SA, Munich Re si Prudential inregistrau scaderi intre 1,9% si 4,2%, dupa ce Autoritatea Europeana de Supervizare a Asigurarilor si Pensiilor Ocupationale (EIOPA) a informat companiile de asigurare si de reasigurare din Uniunea Europeana ca ar trebui sa suspende temporar plata dividendelor si rascumpararile de actiuni, sa ia in considerare amanarea bonusurilor si sa asigure continuitatea serviciilor.In conditiile extinderii rapide a epidemiei in Europa si a opririi activitatii economice, analistii au redus estimarile privind castigurile companiilor in trimestrele doi si trei, in timp ce dividendele din acest an ar urma sa scada cu 40%.Indicele principal FTSE 100 al Bursei de la Londra a scazut cu 1,2%, in timp ce titlurile Legal & General, Aviva si Prudential inregistrau scaderi intre 2,6% si 6% iar actiunile BP si Royal Dutch Shell au scazut cu aproximativ 3%, din cauza temerilor privind evolutia pretului petrolului.La bursa ICE Futures, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna iunie a crescut joi cu 5,20 dolari, ajungand la inchidere la valoarea de 29,94 dolari.