Optimism pe bursele europene pe fondul semnalelor privind scaderea cazurilor de coronavirus

In jurul orei 10:30, bursa de la Paris inregistra o crestere de 3,79%, bura de la Londra un avans de 3,23%, iar cea de la Frankfurt o crestere de 4,46%. Bursele de la Milano si Madrid inregistrau si ele cresteri de 4,58%, respectiv 3,42%.De asemenea, indicele bursier pan-european STOXX 600 a crescut cu 3,1% pana la cel mai ridicat nivel din ultima luna. In total, indicele STOXX 600 a crescut cu 22% dupa ce in luna martie a coborat la cel mai scazut nivel din ultimii opt ani."Cresc sperantele ca tarile europene vor castiga lupta cu virsul", sustine Michael Hewson, analist la CMC Markets UK.Cu toate acestea, chiar daca scaderea numarului de cazuri zilnice de decese in Italia si Spania, cele doua tari europene cele mai afectate, in cursul weeek-end-ului numarul a permis pietelor sa redevina optimiste, tendinta descrescatoare este departe de a fi confirmata marti. In plus, ingrijorarile sunt la un nivel ridicat si in Marea Britanie, dupa ce premierul Boris Johnson, infectat cu Covid-19, a fost internat luni seara la sectia de terapie intensiva.De asemenea, cotatia petrolului pare sa isi revina pe fondul sperantelor ca reuniunea de saptamana aceasta a OPEC si aliatilor se va finaliza cu un acord de reducere a productiei de titei.Pe pietele valutare, moneda euro s-a apreciat in raport cu dolarul, la fel ca si lira sterlina, care luni seara a pierdut teren dupa anuntul referitor la internarea lui Boris Johnson la terapie intensiva.In incercarea de a tine sub control pandemia de coronavirus se inmultesc anunturile referitoare la masuri de sprijin economic din partea statelor si bancilor centrale. Dupa Japonia, care a anuntat luni un plan de sustinere a economiei in valoare de 915 miliarde euro, Rezerva Federala americana a anuntat si ea ca se va mobiliza pentru a participa la un plan de salvare a IMM-urilor.La randul lor, ministrii europeni de Finante ar urma sa se reuneasca marti pentru a pune la punct primele masuri economice comune in contextul coronavirusului, chiar daca aceste masuri nu vor fi atat de ambitioase pe cat sperau autoritatile de la Paris, Roma si Madrid.