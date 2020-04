Bursele europene se redreseaza, in urma cresterii pretului petrolului

Indicele pan-European STOXX 600 inregistra un avans de 0,6%, iar indicele care include companiile din energie a urcat cu 3,7%.Indicele principal FTSE 100 al Bursei de la Londra a urcat cu 0,5%, in timp ce titlurile Royal Dutch Shell si BP inregistrau cresteri de peste 4%, dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat ca se asteapta curand la un acord intre Arabia Saudita si Rusia pentru a incheia razboiul preturilor.Actiunile IAG (proprietarul British Airways) au urcat cu 1,7% dupa ce surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul au declarat pentru Reuters ca oficialii companiei aeriene discuta cu sindicatele un plan ce vizeaza suspendarea a 32.000 de angajati, ca raspuns la efectele pandemiei.Indicele FTSE MIB al Bursei de la Milano a inregistrat un avans de 0,51%, la 16.628,82 puncte, in timp ce indicele principal CAC 40 al Bursei de la Paris a urcat cu 0,15%, la 4.213,42 puncte.Joi dimineata, cotatia futures a barilului de petrol Brent a crescut cu 11,36%, la 27,55 dolari, in timp ce cotatia futures a barilului de petrol 'light sweet crude' (WTI) a urcat cu 10%, la 22,34 dolari.In primul trimestru din 2019 s-a inregistrat cel mai scazut nivel al pretului titeiului din ultimii 18 ani, dupa ce masurile adoptate pentru stoparea raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19) au redus cererea de titei pe plan global, iar Arabia Saudita si Rusia au intensificat batalia pentru cota de piata.