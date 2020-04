Bursele europene, in crestere pe fondul incetinirii deceselor din cauza coronavirusului

In jurul orei 07.07 GM, indicele pan-european STOXX 600 era in crestere cu 2,9%, dupa ce vineri a incheiat a sasea saptamana de declin din cauza crizei sanitare care a paralizat activitatea economica. Indicele FTSE al bursei de la Londra era in crestere cu 3,2% iar indicele DAX al bursei de la Frankfurt afisa o crestere de 4%.Indicii principali ai bursele din Italia si Franta au inregistrat cresteri de 3,5% respectiv 3,4% dupa ce duminica Italia a raportat cel mai mic numar de decese din cauza coronavirusului din ultimele doua saptamani, iar numarul de decese din Franta a scazut si el iar internarile la terapie intensiva au incetinit."Stabilizarea pe care o vedem astazi pe piata este binevenita dar este ceva foarte fragil", a subliniat Frank Benzimra, analist la Societe Generale.Cu toate acestea companiile ale caror actiuni sunt incluse in indicele STOXX 600 au pierdut peste 3.000 de miliarde de dolari din valoarea lor de piata incepand din luna februarie, in conditiile in care paralizarea activitatii economice a adus multe sectoare in pragul colapsului, fortand companiile sa suspende plata dividendelor si programele de rascumparari de actiuni pentru a-si pastra lichiditatile.Pandemia de coronavirus a provocat peste 68.000 de decese si a infectat peste un milion de oameni la nivel global. SUA au cel mai mare numar de cazuri raportate de infectie, peste 300.000.