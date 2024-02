BNR menține neschimbată politica monetară – TradeVille

BNR Menține Neschimbata Politica Monetara

Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an și a dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an. Totodată, BNR a păstrat neschimbată și rata dobânzii la facilitatea de depozit, la 6% pe an, și nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în RON și în valută ale instituțiilor de credit. (Sursa: ZF)

ASF Aproba Consiliul De Administrație Al BVB

Membrii consiliului de administrație al Bursei de Valori București, aleși în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor din luna noiembrie, au fost autorizați de ASF pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 13 februarie 2024. Consiliul va fi condus de Radu Hanga, președintele BVB. (Sursa: BVB)

Nikkei 225, Peste 38,000 De Puncte

Nikkei 225, indicele de referință al Japoniei, a depășit temporar nivelul de 38,000 de puncte pentru prima data de la prăbușirea bursei din 1990, înregistrând o creștere de aproximativ 3% in ultima sesiune de tranzacționare, în timp ce, de la începutul anului, creșterea a fost de peste 14%. Cu toate acestea, indicele nu a reușit să se mențină peste nivelul de 38,000 de puncte, încheind ședința la 37,963.97. (Sursa: CNBC)

Inflația In SUA, Creștere Peste Așteptări

Rata inflației in SUA a crescut cu 0.3% in ianuarie, peste așteptările analiștilor, în timp ce creșterea anuală a ajuns la 3.1%. Prin comparație, analiștii estimaseră o creștere lunara de 0.2% si o creștere anuală de 2.9%. Excluzând prețurile la alimente ți energie, inflația de baza s-a majorat cu 0.4% in ianuarie, marcând o creștere anuală de 3.9%, în timp ce piața se aștepta la o creștere lunară de 0.3% și la o creștere anuală de 3.7%. (Sursa: CNBC)

Fondul Proprietatea Pret curent 0.5220 RON (0.19% ) MCap 2.95B P/E -1.7309

Fondul Proprietatea a anunțat aprobarea vânzării de către fond a acțiunilor deținute în capitalul social al Engie Romania. Prețul de vânzare va fi de 432.6 mil. RON. Totodată, fondul a aprobat, în cadrul AGEA din 13 februarie 2024, răscumpărarea unui număr maxim de 1 mld. acțiuni proprii in cursul anului financiar 2024, la un preț care se va situa între 0.2 si 1 RON/acțiune. Un alt punct de pe ordinea de zi a fost aprobarea vânzării de către fond, pe parcursul anului 2024, a oricăreia dintre participațiile pe care FP le deține in companiile din portofoliu, care, fie individual, fie cumulat, depășesc 20% din valoarea totala a activelor imobilizate ale fondului, minus creanțele. (Sursa: BVB)

Transelectrica Pret curent 31.0 RON (0.98% ) MCap 2.27B P/E 7.3

Cancom Romania si asocierea formata din ASEE Solutions, Power Net Consulting si Bithat Solutions au depus oferte la Transelectrica pentru modernizarea sistemului de mesagerie electronica a companiei, contractul fiind estimat la 32.3 mil. RON, fără TVA, pentru o perioada de 5 ani. (Sursa: Profit.ro)

OMV Petrom Pret curent 0.5890 RON ( -0.67% ) MCap 36.7B P/E 9.1069

Companiile de energie si utilități de la BVB au câștigat 1.5 mld. RON din dobânzi in primele 9 luni din 2023, in creștere cu 54% comparativ cu aceeași perioada din 2022, cele mai mari sume fiind raportate de OMV Petrom, Nuclearelectrica, Hidroelectrica si Romgaz. OMV Petrom a câștigat din dobânzi cat toate celelalte șapte companii la un loc. Alte știri afirma ca OMV Petrom a alocat in acest an 8 mld. RON pentru investiții, din care 1.5 mld. RON pentru achiziții. (Surse: ZF;Economica.net)

Impact Developer & Contractor Bonds 2027 Eur Pret curent EUR ( ) MCap

In primele 3 ore de la deschiderea ofertei de obligațiuni in EUR derulate de Impact Developer & Contractor, investitorii au subscris aproximativ 250,000 EUR, echivalentul a aproape 10% din total. La finalul celei de-a doua zile de oferta, valoarea subscrierilor s-a ridicat la peste 780,000 EUR (26% din total). (Sursa: ZF)

Norofert Pret curent 4.15 RON ( -1.19% ) MCap 72.1M P/E 17.68

Norofert a anunțat finalizarea primei etape de construcție a laboratorului de cercetare si multiplicare microorganisme pentru utilizare in agricultura. Laboratorul este situat in incinta fabricii de inputuri din Filipeștii de Pădure, deținuta de companie, fiind singurul de acest tip din Romania. Valoarea investiției s-a ridicat la 3 mil. RON pentru prima etapa. Etapa a doua a proiectului va începe spre finalul anului 2024, valoarea investiției fiind estimata la peste 6 mil. RON. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Pret curent 13.35 RON (1.91% ) MCap 88.9M P/E 61.02

Visual Fan anunță achiziția unui pachet de 9% din acțiunile companiei Intervision Trading. Acest lucru constituie o mișcare strategica pentru companie, care deține in prezent 70% din pachetul de acțiuni al distribuitorului exclusiv al brandului AKAI pe piețele din Romania, Europa Centrala si de Est. Asocierea solida dintre Visual Fan si Intervision Trading deschide noi orizonturi de business si oportunități către piețele internationale. (Sursa: BVB)

Safetech Innovations Pret curent 2.54 RON (0.40% ) MCap 168M P/E 25.02

Conducerea Safetech Innovations a informat piața cu privire la încheierea unui contract semnificativ, a cărui valoare depășește 10% din venitul total aferent ultimelor situații financiare anuale. Valoarea totala a contractului este de 3.5 mil. RON fata TVA. Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea unei soluții software pentru protecție la nivel de aplicație. (Sursa: BVB)

TUI AG Pret curent 6.830 EUR ( -0.06% ) MCap 12.2B

Gigantul german de turism, TUI, a înregistrat un profit trimestrial de 6 mil. EUR, sfidând așteptările pe fondul cererii optimiste de calatorii. Trecerea pe profit a depășit cu mult prognozele de consens ale analiștilor, care estimau o pierdere de 102 mil. EUR. Pentru același trimestru al anului trecut, cel mai mare operator de turism din Europa a înregistrat o pierdere neta de 153 mil. EUR. Veniturile grupului in primul trimestru fiscal au atins un nivel record de 4.3 mld. EUR, in creștere cu 15% fata de anul trecut, impulsionate atât de cerere, cat si de tarifele mai mari. (Sursa: CNBC)

