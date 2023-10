BNR menține dobânda de referință – TradeVille

BNR Menține Dobânda De Referința

Consiliul de Administrație al BNR a decis, in cadrul ședinței de politica montară din data de 5 octombrie 2023, menținerea dobânzii de referință la 7%, dobânda pentru facilitatea de creditare cat si rata dobânzii la facilitatea de depozit menținând-se la 8% respectiv 6%. Rata anuala a inflației a continuat sa scadă per ansamblu in primele doua luni ale trimestrului III, in linie cu previziunile, coborând de la 10.25 % in iunie, la 9.43 % in august, pe fondul decelerării creșterii preturilor alimentelor si al preturilor la energie, contrabalansate doar parțial, ca impact, de scumpirea combustibililor si medicamentelor. Deciziile CA al BNR vizează readucerea durabila a ratei anuale a inflației in linie cu țintă staționară de 2.5%. (Sursa: BNR)

Veniturile Si Cheltuielile Totale Medii Lunare In Creștere In T2 2023

Conform datelor INS, in al doilea trimestru din 2023, o gospodărie a înregistrat, in medie, venituri totale de 6,910 RON, in scădere cu 1.0% fata de trimestrul precedent, in timp ce cheltuielile au fost de 5,969 RON, constante fata de T1 2023, marcând însă o creștere semnificativa de 11% fata de aceeași perioada a anului trecut. Printre principalele destinații ale cheltuielilor din T2 se numără consumul, cu o pondere de 61.6% din cheltuieli, urmat de contribuții, impozite si cotizații către administrația publica, cu 31.7%. (Sursa: INS)

Randamentul Titlurilor De Trezorerie Din SUA La Un Nivel Alarmant

Criza pe piețele de obligațiuni guvernamentale se adâncește, randamentele de referință din SUA atingând un nou maxim al ultimilor 16 ani, ca urmare a incertitudinii investitorilor cu privire la evoluția creșterii economice globale. Astfel, randamentele titlurilor de trezorerie pe 10 ani a atins nivelul de 4.,884%, in timp ce randamentul titlurilor de trezorerie pe 30 de ani s-a majorat la 5%. Evoluția din SUA a influențat si zona europeana, randamentul titlurilor de trezorerie cu maturitate de 10 ani a Germaniei a crescut la 3%, pentru prima data din 2011 pana in prezent. (Sursa: Reuters)

Carpe Diem, Varianta SUA

In luna august americanii au cheltuit cu 5.8% mai mult comparativ cu anul trecut, depășind cu mult inflația de sub 4%. Economiștii si consilierii financiari considera ca acest comportament este normal, pe măsura ce nevoile si obiectivele pe termen scurt devin mai importante decât cele îndepărtate. Astfel, câteva cifre recente din partea unor companii care oferă experiențe unice (excursii, participări la concerte, etc.) arata un apetit in creștere, dat fiind faptul ca populația considera ca nu va mai avea oportunitatea sa se distreze in viitor. Conform studiului, atât pandemia, cat si piața imobiliara dificila au avut o contribuție semnificativa la aceasta schimbare de comportament. (Sursa: WSJ)

Arobs Transilvania Software Preț curent 0.990 RON (0.00% ) MCap 862M P/E 25.440

Arobs a anunțat numirea Gabrielei Mechea in funcția de director de integrare al companiei. Principala responsabilitatea va fi aceea de a ajuta la armonizarea activităților companiilor achiziționate de grup in ultima perioada. Doamna Mechea are o experiență de peste 20 de ani in cadrul unor companii din sectorul de tehnologie, atât pe piață autohtona cat si pe cea internațională. Printre acestea se numără Gecad, Avira Romania si Vector Watch. In acest an, cotația Arobs a înregistrat o creștere de 22% ajungând la o capitalizare bursiera de aproximativ 860 mil. RON (Sursa: BVB)

Digi Communications Preț curent 35.6 RON ( -1.93% ) MCap 3.56B P/E 1.8

NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private Pilon II din Romania, a cumpărat acțiuni Digi in valoare de aproximativ 35 mil.RON. Astfel, in luna august, fondul a achiziționat 581,000 acțiuni DIGI, iar in august, 403,000 acțiuni. NN Pensii are active de 39 mld. RON, investite in numele a 2 mil. de angajați. (Sursa: ZF)

Antibiotice Preț curent 1.195 RON (5.29% ) MCap 802M P/E 10.371

Antibiotice Iași intenționează extinderea pe noi piețe de export. Principala zona vizata este cea a tarilor nordice, compania având deja intrare in piețele din America, Europa de Vest si Asia. Propunerea vine pe fondul unei strategii a companiei de a se orienta oriunde exista o piața de desfacere pentru produsele sale proprii. In următorii ani, se estimează dublarea afacerilor prin creșterea capacitaților de producție. (Sursa: ZF)

Erste Group Bank Ag Preț curent 161.90 RON (0.53% ) MCap 69.5B P/E 3.70

Grupul Erste, deținătorul filialei BCR din Romania, l-a numit pe domnul Peter Bosek in funcția de director general, sub rezerva aprobării din partea Băncii Central Europene. Peter Bosek a lucrat in cadrul Erste Group timp de 25 de ani, ocupând numeroase funcții la nivelul Consiliului de Administrație. In timpul mandatului de director executiv, Peter Bosek va fi responsabil de asigurarea continuității strategiei companiei. (Sursa: BVB)

Alphabet - acțiuni clasa Preț curent 135.070 USD ( -0.13% ) MCap 1.77T

Alphabet a anunțat, in cursul săptămânii, ca intenționează sa asocieze asistentul sau digital personal care poate fi accesat prin voce cu chatbot-ul Bard. Aceasta funcție combina capacitățile generative ale chatbotului Bard cu ajutorul personalizat dat de asistentul digital, rezultând intr-un instrument mult mai inteligent. Noul instrument va fi disponibil in lunile următoare atât pentru dispozitivele mobile Android, cat si pentru cele Apple. (Sursa: Barrons)

Microsoft Corporation Preț curent 319.36 USD (0.13% ) MCap 2.37T P/E 32.81

Autoritățile britanice de reglementare au fost însărcinate sa investigheze dominația Microsoft si Amazon de pe piața de cloud computing. Organismul de supraveghere Ofcom, a identificat caracteristici care fac mai dificila schimbarea furnizorilor de cloud computing sau utilizarea mai multor servicii diferite de către companiile din Marea Britanie si ca este "deosebit de îngrijorata" de poziția duopolisitica a liderilor de piață. (Sursa: CNBC)

General Motors Co Preț curent 30.31 USD ( -2.35% ) MCap 41.9B P/E 3.73

General Motors a făcut o contraoferta celor de la United Auto Workers (UAW) pentru a pune capăt grevei care a început pe 15 septembrie. GM a declarat ca a prezentat șase oferte in timpul negocierilor, considerând ca ultima sa oferta ii recompensează pe angajați, asigurând in același timp viitorul companiei. Negocierile au înregistrat mișcări in domenii cheie, iar Ford a făcut, de asemenea, o noua oferta, care ar putea duce la o creștere semnificativa a salariilor pe durata contractului. In pofida progreselor, aspecte precum salariile, reprezentarea sindicala in fabricile de baterii si planurile de pensionare rămân nerezolvate. GM a estimat ca greva a costat 200 mil. USD in al treilea trimestru. (Sursa: Reuters)

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție și fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

