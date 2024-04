Blue chip-urile de la BVB în luna martie – TradeVille

Economia României, Semnale Mixte La Început De An

Datele de creștere economică din prima lună a anului trimit un mesaj mixt în piață, cu segmentele industrial și de construcții in scădere, în timp ce vânzările cu amănuntul cresc cu aproape 7%. Prognozele de creștere din prezent pentru economia românească se situează intre 2.5% si 3.4%, guvernul fiind cel mai optimist în previziuni. Și analiștii sunt optimiști, sugerând ca majorarea consumului de retail este un semnal bun pentru economie la început de an. (Sursa: zfcorporate.ro)

Blue Chip-Urile De La BVB In Luna Martie

În luna martie, primele 3 companii ca pondere in indicele principal al pieței, BET, au susținut aproape jumătate din lichiditatea întregului segment de acțiuni de la BVB. Astfel, Banca Transilvania, Hidroelectrica si OMV Petrom, cele 3 blue chip-uri locale, au înregistrat un rulaj de 622.9 mil. RON luna trecuta, acesta reprezentând 42.8% din toata piață de acțiuni de la bursa. Cea mai lichida companie din piață a fost TLV, cu un rulaj de 244 mil. RON, având o pondere de 20% in BET, prețul acesteia apreciindu-se cu 7.1% in martie. Pe locul 2 se poziționează H2O, cu tranzacții in valoare de 201 mil. RON si cu o pondere de 17% in BET. In cursul lunii trecute acțiunile H2O au urcat cu 6.4%. Topul este încheiat de SNP, cu un rulaj de 178 mil. RON si un randament al acțiunilor de +8.3%. (Sursa: zfcorporate.ro)

Salariile Din Japonia, In Scădere Pentru A 23-A Luna Consecutiva

In februarie, muncitorii japonezi au înregistrat a 23-a luna consecutivă de scădere a salariilor reale, cu 1.3% față de anul precedent, pe fondul creșterii preturilor de consum care continua sa pună presiune asupra obiceiurilor de consum. In ciuda creșterii salariilor nominale cu 1.8% anual - cea mai rapida creștere din iunie anul trecut - si a unei majorări salariale semnificative de 5.24% convenite de firmele japoneze pentru acest an, cea mai mare din ultimii 33 de ani, ajustările pentru inflație releva o scădere continua a puterii de cumpărare. Aceasta tendință este monitorizata îndeaproape de Banca Japoniei, mai ales ca tara se confrunta cu o rata a inflației de 3.3% in februarie, in creștere fata de 2.5% in ianuarie. Aceasta situație apare pe măsură ce BOJ se îndepărtează de ratele negative ale dobânzilor pe care le practica de mult timp si de politica de stimulare monetara masiva. (Sursa: Reuters)

Germania Înregistrează Excedent Comercial

In februarie 2024, Germania a înregistrat un excedent comercial de 21.4 mld. EUR, ceea ce arata puterea economica a tarii in comerțul internațional. In ciuda unei scăderi de 2% de la o luna la alta a exporturilor, care s-au ridicat la 132.9 mld. EUR, Germania a înregistrat o creștere a importurilor de la 108.1 mld. EUR in ianuarie la 111.5 mld. EUR in februarie. (Sursa: Seekingalpha)

Sphera Franchise Group Pret curent 31.4 RON (0.64% ) MCap 1.21B P/E 17.5

Sphera Franchise Group a informat investitorii cu privire la atribuirea, cu titlu gratuit, a 64,800 de acțiuni directorilor companiei pentru activitatea desfășurată in anul 2022. Valoarea nominala a acțiunilor se ridica la 15 RON/acțiune. Tranzacțiile de răscumpărare a celor 64,800 de acțiuni vor fi efectuate din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale companiei. (Sursa: BVB)

Nuclearelectrica Pret curent 48.20 RON (0.31% ) MCap 14.5B P/E 5.86

Nuclearelectrica a informat piața cu privire la numirea lui Vasile Dascalu in funcția de director financiar, cu un mandat provizoriu pe 5 ani, începând din 9 aprilie 2024. Domnul Dascalu vine cu o experiență de 30 de ani in domeniul financiar, ocupând, de-a lungul timpului, funcții de conducere atât in mediul privat, cat si in cel de stat. Dintre companiile la care a ocupat funcția de CEO amintim: Bayer Romania, Agrana Romania, Oracle Romania, Urgent Curier, Urgent Cargus si EnergoNuclear. (Surse: BVB;ZF)

One United Properties Pret curent 1.022 RON (1.59% ) MCap 3.88B P/E 8.757

In cadrul evenimentului Capital Markets Day, One United Properties si-a anunțat intențiile pana in 2030. Astfel, pana in 2030, compania țintește sa ajungă la peste 11,000 de apartamente finalizate si terenuri pentru a dezvolta alte peste 20,000. Pentru office si retail, țintă este de 275,000 mp de astfel de active. De asemenea, ONE plănuiește sa aibă trei hoteluri funcționale alături de alte trei in dezvoltare, pana in 2030. (Sursa: ZF)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.250 RON (0.40% ) MCap 1.5B P/E 15.476

Aquila a anunțat piața despre noul program de investiții pentru anul 2024, care prevede o suma bugetata de 16.9 mil. EUR pentru investiția in mijloace de transport si echipamente de depozit, in linie cu obiectivele de sustenabilitate ale companiei. Totodată, investițiile programate pentru anul in curs vizează si echipamente noi de lucru pentru depozite, pentru o productivitate mai ridicata a muncii. Anul trecut, compania a investit 9 mil. EUR, majoritatea fiind folosiți pentru achiziția a 190 mijloace de transport. (Sursa: BVB)

Visual Fan - Allview Pret curent 15.5 RON (6.90% ) MCap 103M P/E 23.8

Visual Fan a publicat informații privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2024, unde a previzionat o creștere a veniturilor in anul curent de +13.1%, in timp ce profitul este așteptat sa atingă un nivel de 11.1 mil. RON (+58% vs 2023). In 2024, grupul își propune sa dezvolte si sa consolideze business-ul de energie regenerabila, unde are in plan sa atingă un portofoliu de 80 MW pana la finalul anului. De asemenea, pentru noua linie de vânzări autovehicule electrice, Allview Auto, lansata la finalul anului 2023, compania își propune sa vândă in acest an cca. 100 de unități. (Sursa: BVB)

Teraplast Pret curent 0.5750 RON (0.00% ) MCap 1.25B P/E 1,100.9849

De la publicarea rezultatelor preliminare din februarie, TeraPlast, producător de materiale de construcții, a înregistrat o scădere cu 8.25% a prețului acțiunilor. Astfel, la sfârșitul ședinței de tranzacționare de vineri, acțiunile au coborât de la 0.618 RON la 0.566 RON, ceea ce se traduce într-o scădere a valorii de piață cu peste 100 mil. RON, pana la 1.2 mld. RON. (Sursa: ZF)

Boeing Co Pret curent 182.51 USD ( -0.34% ) MCap 108B P/E -24.23

Administrația Federala a Aviației investighează un incident recent in care a fost implicat un Boeing 737-800 al Southwest Airlines, care a pierdut un capac de motor in timpul decolării, acesta lovind flapsul aripii. Aeronava, care transporta 135 de pasageri si șase membri ai echipajului, s-a întors in siguranță la Aeroportul International Denver, iar pasagerii au fost transportați, ulterior, la destinația lor, cu întârziere. Aceasta aeronava, care face parte din seria 737 Next Generation si care este in serviciu din iunie 2015, este acum verificata de echipa de mentenanță a Southwest Airlines. Boeing a cerut liniei aeriene detalii despre incident. Acesta survine după cel înregistrat de Alaska Airlines la un aparat de zbor din seria 737 MAX, in luna ianuarie. (Sursa: Reuters)

TESLA INC. Pret curent 172.84 USD (4.84% ) MCap 548B P/E 44.96

Tesla si-a anulat planurile pentru un vehicul electric low-cost, un proiect anticipat de mult timp pentru a stimula expansiunea sa pe piața de masa. In schimb, compania își reorientează atenția către dezvoltarea de robotaxi cu conducere autonoma. Acest pivot strategic vine in contextul in care Tesla se confrunta cu o concurenta intensa din partea producătorilor chinezi de vehicule electrice, in special BYD, care oferă modele la preturi semnificativ mai mici. Decizia marchează o îndepărtare de la misiunea inițială a CEO-ului Elon Musk de a produce mașini electrice accesibile pentru mase, așa cum a fost formulata in planul sau general din 2006. In ciuda promisiunilor anterioare privind un vehicul Tesla de 25,000 USD făcute investitorilor si potențialilor clienți, compania acorda acum prioritate tehnologiei de conducere autonoma, care prezinta atât o provocare inginereasca mai mare, cat si obstacole de reglementare sporite. (Sursa: Reuters)

Deschide Cont la TradeVille

Aceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza Tradeville. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.

Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF Tradeville SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF

