Aurul din nou la modă – TradeVille

Scăderea Preturilor Producției Industriale

În luna decembrie, prețurile producției industriale per total (piața internă și externă) au scăzut cu 0.6% față de luna anterioară. Comparativ cu aceeași perioadă din 2022, prețurile au înregistrat o dinamică negativă de 3.4%. (Sursa: INS)

Dividende Mai Mici In 2024?

Investitorii cu expunere pe companiile prezente la BVB ar putea sa se aștepte la un randament mai mic al dividendelor in 2024. Motivul este evaluarea emitenților din BET, care a urcat in medie cu 30% in 2023. Mihai Purcarea, CEO al BRD Asset Management considera ca este aproape imposibil sa vedem randamente similare in 2024 din cauza creșterii capitalizării bursiere si a vânzării participației in Hidroelectrica a Fondului Proprietatea. (Sursa: ZF)

Locurile De Munca Din SUA, Creștere Peste Așteptări

Numărul locurilor de munca din SUA a înregistrat o creștere surprinzătoare in luna ianuarie 2024, demonstrând, din nou, ca piața muncii americana este solida si pregătită sa susțină o creștere economica mai ampla. Numărul total de locuri de munca in sectoarele non-agricole a crescut cu 353,000, mult peste estimările analiștilor de 185,000. Rata șomajului a rămas la 3.7%, in contrast cu estimarea de 3.8%. (Sursa: CNBC)

Aurul, Din Nou La Moda

Cererea de aur a atins un nivel record in 2023, pe fondul tensiunilor geopolitice persistente si al slăbiciunii continue a economiei chineze. Cererea totala de aur a fost de 4,899 de tone in 2023, comparativ cu 4,741 de tone cu un an in urma. Achizițiile băncilor centrale au condus creșterea de anul trecut, depășind borna de 1,000 de tone pentru al doilea an consecutiv. (Sursa: CNBC)

Bittnet Systems București Pret curent 0.274 RON ( -1.44% ) MCap 173M P/E -229.796

Grupul Bittnet a anunțat prelungirea produsului de creditare de tipul plafon revolving de la Unicredit Bank, pentru filiala sa, Elian Solutions, in condiții similare contractului vechi, cu un plafon de până la 1.6 mil. RON. Scopul este de a finanța activitatea curenta și capitalul de lucru. (Sursa: BVB)

Aquila Part Prod Com Pret curent 1.100 RON (6.28% ) MCap 1.32B P/E 14.484

Aquila primește un nou preț țintă de la Swiss Capital, care a oferit companiei o recomandare de “strong buy”. Prețul țintă pentru următoarele 12 luni oferit de analiști este de 1.33 RON, implicând o potențiala creștere de 30%. Aquila se tranzacționează cu discounturi mari fata de societățile similare, respectiv de 6.3x EBITDA pentru anul fiscal 2024E, cu 22% sub mediana companiilor similare de 8.1x, si de 9.9x EPS pentru anul fiscal 2024E, cu 43% sub mediana grupului de 17.5x. (Sursa: ZF)

Hidroelectrica Pret curent 128.1 RON (0.79% ) MCap 57.6B P/E 8.3

Analiștii de la Goldring au inițiat acoperirea acțiunilor Hidroelectrica, oferind un preț țintă cuprins intre 129.23 RON si 131.56 RON pentru următoarele 12 luni. Limita inferioara a intervalului implica un randament de doar 1.8%, in timp ce maximul din recomandare sugerează un potențial de creștere de 3.6%. Pentru acționari, urmează decizia cu privire la distribuirea dividendului după aprobarea in AGA. (Sursa: ZF)

Advanced Micro Devices Pret curent 175.75 USD (3.09% ) MCap 285B P/E -11,435.53

Advanced Micro Devices a anunțat prin președintele companiei ca mizează in 2024 pe PC-urile care vor integra inteligenta artificiala pentru a concura cu rivali din sector precum Intel sau Nvidia. Compania se așteaptă la o redresare a sectorului printr-o adopție in creștere a noilor PC-uri in a doua jumătate a anului. Intr-un raport publicat in luna decembrie, firma de cercetare Canalys a afirmat ca se așteaptă ca boom-ul inteligentei artificiale sa stimuleze vânzările de PC-uri, precizând ca peste 60% dintre noile achiziții pana in 2027 vor avea astfel de capabilități. (Sursa: CNBC)

Apple Inc. Pret curent 185.86 USD ( -0.54% ) MCap 2.91T P/E 30.76

Tim Cook a sugerat ca Apple ar putea face un anunț despre inteligenta artificiala in cursul acestui an. Declarația a venit in timpul conferinței cu analiștii după raportarea ultimelor rezultate trimestriale. Fără a intra in detalii, acesta a subliniat faptul ca AI reprezintă o oportunitate uriașa pentru companie. De obicei, Apple anunță noi software-uri in luna iunie, in cadrul conferinței anuale pentru dezvoltatori. (Sursa: CNBC)

TESLA INC. Pret curent 182.82 USD ( -3.20% ) MCap 595B P/E 48.82

Tesla a anunțat că va plăti o taxa de 1.5 mil. USD pentru a soluționa un proces civil in care se susține că, timp de ani de zile, compania a gestionat în mod necorespunzător deșeuri periculoase la fabricile din California. Știrea vine in contextul in care in 2022, Tesla a plătit o despăgubire de 275,000 USD pentru iregularități la fabrica din Fremon. Taxa actuala este neglijabila pentru companie, care a raportat recent un profit de 7.93 mld. USD pentru trimestrul 4. (Sursa: CNBC)

