Fotbalul si desenele animate cresc vanzarile McDonald''s

McDonald's Corp., compania ce detine cel mai mare lant de restaurante din lume, a anuntat ca, pe semestrul al doilea al acestui an, a obtinut o crestere a profitului cu 57%.Venitul net al companiei a crescut la 834,1 milioane de dolari, castigand 67 de centi per actiune, fata de cele 530,4 milioane de dolari obtinute anul trecut, cand actiunile cresteau cu 42 de centi.

Incasarile spectaculoase se datoreaza, pe de o parte, campanilor publicitare desfasurate in Germania, gazda Cupei Mondiale, iar pe de alta parte, asocieii Happy Meal-ului cu filmul A"CarsA". In plus, vanzarea din luna mai a actiunilor Chipotle Mexican Grill Inc. au adus un profit de 10 centi pe actiune.

Actiunile companiei McDonald's, ce detine 31.900 de restaurante in 118 tari, valoreaza la bursa din New York 34,84 dolari, inregistrand anul acesta o crestere de 3,3 procente.

McDonald's a fost, pentru a patra oara consecutiv, unul dintre sponsorii oficiali ai Cupei Mondiale si promite sa fie si la urmatoarele doua competitii. Intre 9 iunie si 9 iulie, perioada in care s-a desfasurat Campionatul Mondial de Fotbal, vanzarile la mancare si bautura au adaugat 2 miliarde de euro la vanzarile inregistrate in Germania. Iar unul dintre beneficiari a fost, cu siguranta, lantul de fast-food.

McDonald's a inregistrat cresteri importante ale vanzarilor si in tari din Asia, Africa, Australia si Orientul Mijlociu.

Bloombiz

Ads