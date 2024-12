DaimlerChrysler vrea mai multe actiuni la McLaren

DaimlerChrysler AG, al cincilea constructor auto din lume, a anuntat miercuri ca ar putea sa-si majoreze participatia de 40 de procente pe care o detine in echipa britanica de Formula Unu McLaren."Nu este nici un secret ca DaimlerChrysler are posibilitatea de a-si majora participatia de 40 la suta pe care o detine in McLaren Group. Pana la aceasta ora, nu a fost luata inca nici o decizie cu privire la acest lucru ", a declarat purtatorul de cuvant de la Mercedes-Benz Motorsport ca un raspuns la articolele aparute in presa germana.

Cu toate acestea, sursa citata a tinut sa sublinieze ca orice decizie de majorare a participatiei detinute de Mercedes la McLaren nu va avea nici un impact asupra modului in care este condusa echipa de Formula Unu, urmand ca Ron Dennis sa-si pastreze functia actuala.

Potrivit unui articol publicat in revista Auto Motor und Sport, Mercedes este aproape de finalizarea unei tranzactii prin care sa preia si restul de 60 la suta din actiunile McLaren Group. Publicatia dezvaluie ca mai multi directori de la DaimlerChrysler au convenit cu Ron Dennis detaliile finale ale tranzactiei cu prilejul Marelui Premiu de Formula Unu al Germaniei.

Informatia nu a fost confirmata insa nici de seful de la McLaren, Ron Dennis, si nici de investitorul saudit Mansour Ojjeh care detin fiecare 30 la suta din actiunile McLaren Group.

In anul 1999 DaimlerChrysler a preluat 40 la suta din actiunile McLaren Group pentru o suma estimata la 400 milioane dolari. McLaren Group include atat echipa de Formula Unu McLaren International cat si compania McLaren Cars care produce supermasinile Mercedes-Benz SLR.

Prin preluarea McLaren, Mercedes ar urma exemplul rivalului BMW care a decis sa detina propria sa echipa de Formula Unu. Mercedes detine deja o divizie, Mercedes-Benz High Performance Engines, care produce motoare pentru masinile care participa la cursele de Formula Unu.

Bloombiz

